T/c "Spice" atklāta Dreame POP-UP zona - iespēja izmēģināt jaunākās viedās tehnoloģijas un iegūt ekskluzīvas balvas
No 17. līdz 25. oktobrim tirdzniecības centrā "Spice" norisinās tehnoloģiju zīmola Dreame POP-UP pasākums, kurā apmeklētāji aicināti klātienē iepazīt un izmēģināt jaunākos viedās mājas un ikdienas dzīves risinājumus. Pasākuma laikā būs iespēja ne tikai pārliecināties par Dreame produktu iespējām, bet arī piedalīties dažādās aktivitātēs un laimēt ekskluzīvus suvenīrus, kas tapuši zīmola sadarbībā ar pasaulslaveno futbolistu Krištianu Ronaldu.
Mūsdienu tehnoloģijas arvien vairāk kļūst par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, palīdzot ietaupīt laiku, atvieglot mājas darbus un padarīt dzīvi ērtāku. Taču, izvēloties jaunu sadzīves tehniku, ar produkta aprakstu vai attēlu internetā ne vienmēr pietiek, lai pilnvērtīgi novērtētu tās funkcionalitāti un priekšrocības.
Dreame POP-UP zona t/c "Spice" piedāvā iespēju iepazīt viedās tehnoloģijas darbībā, salīdzināt dažādus risinājumus un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem tieši no uzņēmuma pārstāvjiem. Tā ir iespēja gan tehnoloģiju entuziastiem, gan tiem, kuri apsver jaunas sadzīves tehnikas iegādi, pārliecināties, kā inovācijas var uzlabot ikdienas komfortu.
No robotiem-putekļsūcējiem līdz skaistumkopšanas tehnoloģijām
Dreame ir starptautisks tehnoloģiju zīmols, kas dibināts 2017. gadā un specializējas inovatīvu viedās mājas un personīgās aprūpes risinājumu izstrādē. Zīmola produktu klāstā ietilpst roboti-putekļsūcēji, bezvadu putekļsūcēji, sausās un mitrās uzkopšanas ierīces, robotizētie zāles pļāvēji, kā arī skaistumkopšanas un personīgās aprūpes tehnoloģijas.
Produktu izstrādē īpaša uzmanība tiek pievērsta jaudīgiem motoriem, viedajiem algoritmiem, funkcionalitātei un mūsdienīgam dizainam. Dreame mērķis ir radīt tehnoloģijas, kas pārņem laikietilpīgus ikdienas pienākumus, ļaujot cilvēkiem vairāk laika veltīt sev svarīgajam.
POP-UP pasākumā apmeklētāji varēs tuvāk iepazīt Dreame tehnoloģiskos risinājumus, novērtēt to darbību un uzzināt par funkcijām, kas palīdz automatizēt mājokļa uzkopšanu un citus ikdienas darbus. Savukārt uzņēmuma pārstāvji sniegs konsultācijas par ierīču iespējām, lietošanu un piemērotību dažādām vajadzībām.
Dreame un Krištianu Ronaldu - sadarbība, kas apvieno tehnoloģijas un izcilību
Papildus tehnoloģiju iepazīšanai pasākuma apmeklētājus sagaida arī īpašas aktivitātes un iespēja iegūt ekskluzīvus Dreame x Krištianu Ronaldu sadarbības suvenīrus.
Pasaulslavenais futbolists Krištianu Ronaldu ir Dreame globālais zīmola vēstnieks, un abu sadarbības pamatā ir kopīgas vērtības - neatlaidība, augsti sasniegumi, inovācijas un nemitīga vēlme pilnveidoties.
Iniciatīva "Dreame to Win" apvieno sportista uzvarētāja domāšanu ar zīmola tehnoloģisko attīstību, uzsverot, ka izcilība un nepārtraukta pilnveidošanās ir svarīga gan sportā, gan ikdienas dzīvē.
Kur un kad apmeklēt Dreame POP-UP?
Dreame POP-UP zona apmeklētājiem pieejama no 17. līdz 25. oktobrim t/c "Spice Style" centrālajā laukumā pie veikala "Zara", katru dienu no plkst. 10.00 līdz 21.00.
Pasākums ir iespēja iepazīt jaunākās tehnoloģijas, gūt praktisku pieredzi un piedalīties aktivitātēs, kas Dreame pasaules iepazīšanu padara par aizraujošu piedzīvojumu.