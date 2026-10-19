Populāra "WhatsApp" funkcija būs pieejama arī tiem, kuri nelieto šo lietotni
Populārā saziņas lietotne “WhatsApp” paplašina zvanu iespējas. Drīzumā balss un videozvanos varēs pievienoties arī cilvēki bez “WhatsApp” konta. Turklāt viņiem nebūs jāinstalē lietotne vai jāreģistrējas – pietiks ar uzaicinājuma saiti.
Līdz šim, lai veiktu zvanu “WhatsApp”, bija nepieciešams lietotāja konts. Taču jaunā funkcija ļaus nosūtīt īpašu uzaicinājuma saiti arī tiem, kuri “WhatsApp” neizmanto. Saņēmējam atliks atvērt saiti interneta pārlūkā, lai pievienotos sarunai. Jaunā iespēja attieksies gan uz balss, gan videozvaniem. Tas nozīmē, ka, piemēram, ģimenes locekļi, draugi vai kolēģi varēs sazināties arī tad, ja kāds no viņiem nevēlas instalēt “WhatsApp” .
Tomēr pastāv arī daži ierobežojumi. Cilvēki bez “WhatsApp” konta varēs tikai pievienoties jau izveidotam zvanam, izmantojot saņemto saiti, bet nevarēs paši sākt sarunu. Tāpat šī iespēja paredzēta izmantošanai tikai datora pārlūkā, nevis telefonā. “WhatsApp” norāda, ka jaunā funkcija tiks ieviesta pakāpeniski, tā būs pieejama bez maksas un zvaniem netiks noteikts laika ierobežojums.
Ar šīm izmaiņām “WhatsApp” kļūst līdzīgāks tādiem videokonferenču pakalpojumiem kā “Google Meet” un “Zoom”, kuros dalībnieki var pievienoties sarunai ar uzaicinājuma saiti. Tas varētu padarīt “WhatsApp” ērtāku ne tikai ikdienas saziņai, bet arī darba sapulcēm un videozvaniem.