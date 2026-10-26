Pārbaudi savu maku! Šīs 2 eiro monētas ir simtiem un pat tūkstošiem eiro vērtas
Divu eiro monētu vērtība var būt ievērojami lielāka par to nominālvērtību. Retas tirāžas un neparastas kalšanas kļūdas parastu sīknaudu var pārvērst īstā dārgumā kolekcionāru acīs.
Viena no pazīstamākajām vērtīgajām monētām ir Monako 2007. gadā izdotā divu eiro piemiņas monēta. Tā veltīta princeses Greisas Patrīcijas, kas iepriekš bija pazīstama kā Holivudas aktrise Greisa Kellija, nāves 25. gadadienai. Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas datiem tika izkalta tikai 20 001 šāda monēta, raksta "Euronews".
Monētu var atpazīt pēc princeses portreta, uzraksta "MONACO" un izdošanas gada – 2007. Pa labi no portreta redzams arī monētas dizaina autora, medaļu mākslinieka, vārds – "R.B. BARON".
Tomēr ir kāda būtiska nianse – šī monēta tika pārdota tieši kolekcionāriem, nevis laista parastajā apgrozībā. Tāpēc iespēja to nejauši atrast starp citām monētām ir praktiski niecīga. Lai gan tā ir pilntiesīga divu eiro monēta, ar kuru iespējams norēķināties, maz ticams, ka kāds to apzināti izmantotu ikdienas pirkumu apmaksai.
Vērtīgas kalšanas kļūdas
Līdztekus retām tirāžām monētas vērtību var ievērojami palielināt arī kalšanas kļūdas. Turklāt iespēja atrast šādu monētu ir nedaudz lielāka.
Spilgts piemērs ir tā dēvētā "ceptās olas" kalšanas kļūda. Tā rodas, ja viena vai divu eiro monētas iekšējā daļa, kas izgatavota no citas krāsas metāla, ir nepareizi novietota attiecībā pret ārējo gredzenu. Rezultātā kalšanas procesā daļa iekšējā metāla nonāk uz ārējā gredzena, un monēta iegūst neparastu, nevienmērīgu formu, kas atgādina ceptu olu.
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Kolekcionāru interesi var piesaistīt arī monētas, kuru priekšpuses un aizmugures attēli ir ievērojami pagriezti viens attiecībā pret otru, kā arī monētas, kas izkaltas uz nepareiza veida sagatavēm.
Vācijas ekonomikas izdevums "WirtschaftsWoche" min šādas iespējamās vērtības: monētas ar "ceptās olas" efektu var maksāt līdz 100 eiro, monētas ar savstarpēji pagrieztiem priekšpuses un aizmugures attēliem – līdz 200 eiro, savukārt uz nepareizām sagatavēm izkaltu monētu vērtība var sasniegt pat 650 eiro.
Monētu izgatavošanas procesā abas metāla daļas tiek savienotas un kaltas zem augsta spiediena. Lai gan ražošanā tiek izmantotas precīzas iekārtas un veikta rūpīga kvalitātes kontrole, dažkārt apgrozībā tomēr nonāk arī monētas ar kalšanas defektiem.
Viens no šādiem gadījumiem ir Vācijas 2021. gadā izdotā divu eiro piemiņas monēta "Saksija-Anhalte", kas kļūdas dēļ izkalta uz viena eiro monētai paredzētas sagataves. Tāpēc tās krāsas ir pretējas ierastajam divu eiro monētas izskatam – ārējais gredzens ir zeltainā krāsā, bet iekšējā daļa – sudrabainā. Turklāt šī monēta sver tikai 7,50 gramus standarta 8,50 gramu vietā.
Numismātikas uzņēmums "Münzen Müller" līdzīgu monētu ar kalšanas kļūdu novērtējis 1200 eiro vērtībā.
Retas monētas nevajadzētu pulēt
Ja gadījies atrast neparastu monētu, izdevums iesaka vispirms noskaidrot tās izdevējvalsti, izdošanas gadu un attēlu uz monētas. Eiropas Centrālā banka savā tīmekļvietnē publicē oficiālu divu eiro piemiņas monētu sarakstu.
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"Ja jums ir aizdomas, ka esat atradis vērtīgu monētu, vērsieties pie profesionāla tirgotāja vai izsoļu nama, lai noteiktu tās vērtību. Ja speciālisti apstiprinās monētas retumu, to varēs pārdot tieši kolekcionāram vai piedāvāt izsolē," teikts publikācijā.
Turklāt monētu nevajadzētu tīrīt vai pulēt, jo tas var samazināt tās kolekcionāro vērtību. Pat viegla noslaucīšana var atstāt mikroskrāpējumus un sabojāt monētas sākotnējo kaluma spīdumu.