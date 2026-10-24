Gulbenes metālisti “MetWorks” - ar lāzeru uz Eiropu
Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2026” nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” laurus plūcis Gulbenes metālapstrādes uzņēmums SIA “MetWorks”, saņemot apbalvojumu par projektu, kas īstenots sadarbībā ar vietējo rīcības grupu – biedrību “SATEKA”.
LEADER jeb sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieeja ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. Lēmumi par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemti, balstoties uz vietējo rīcības grupu izstrādātajām vietējās attīstības stratēģijām 2023.–2027. gadam. Visā Latvijā pašlaik darbojas 33 vietējās rīcības grupas – biedrības vai nodibinājumi, kas apvieno publiskā un privātā sektora pārstāvjus un kopīgi risina vietējās attīstības jautājumus savā darbības teritorijā, tostarp izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas.
Šī gada uzvarētājs nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” “MetWorks” sākās kā uzņēmuma dibinātāja un vadītāja Jāņa Ozoliņa aizraušanās paralēli pamatdarbam. Tagad ražotnē top nesošās tērauda konstrukcijas, angāru konstrukcijas un metāla elementi moduļu mājām, tostarp projektiem ārvalstu tirgos.
No vaļasprieka līdz ražošanas uzņēmumam
Uzņēmums dibināts 2021. gada 30. aprīlī. Kā teic tā vadītājs Jānis Ozoliņš, sākumā viņam nebija grandioza biznesa plāna, vēlme darboties radusies no intereses par pašu procesu. “Sākotnēji doma bija vienkārši darīt kaut ko brīvajā laikā. Pamatdarbs man arī bija saistīts ar metālapstrādi, un šis process pašam ļoti patika. Pa vakariem sāku domāt un darīt, nolēmu, ka taisīsim mēbeles. Sākām ar galdiem, krēsliem, dārza mēbelēm un kafejnīcu aprīkojumu, daudz ko apgūstot pašmācības ceļā. Cilvēkiem iepatikās, sākām pārdot un pamazām paplašinājām piedāvājumu atbilstoši klientu vajadzībām. Tā radās margas, vārti un kāpnes.”
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Augot pieprasījumam, uzņēmums pakāpeniski pievērsās sarežģītākiem un apjomīgākiem pasūtījumiem. Būtisks attīstības solis bija NE 1090 sertifikācijas iegūšana nesošo tērauda konstrukciju ražošanai, kas apliecina ražošanas procesa atbilstību noteiktām prasībām un paver plašākas iespējas Eiropas tirgū. “Nesošās tērauda konstrukcijas pašlaik ir viens no mūsu galvenajiem darbības virzieniem. Metālapstrādē piedāvājums ir plašs, taču sertificētu konstrukciju ražošana prasa papildu atbildību, sakārtotus procesus un kvalitātes kontroli. Sertifikācija mums ļauj piedalīties projektos, kuros šīs prasības ir būtiskas, un mērķtiecīgi attīstīt uzņēmumu.
Lāzergriešana un pilns metālapstrādes cikls Gulbenē
Būtisks pagrieziena punkts uzņēmuma ražošanas iespēju paplašināšanā bija Eiropas Savienības fondu atbalsta piesaiste ar vietējās rīcības grupas “SATEKA” starpniecību. Projektā iegādātā CNC lokšņu lāzergriešanas iekārta kļuva par nozīmīgu pamatu turpmākajai izaugsmei.
Par iekārtu nozīmi ikdienas ražošanā uzņēmējs stāsta: “Sākām ar vienu nelielu metināšanas iekārtu, bet, uzņēmumam un komandai augot, pakāpeniski paplašinājām iekārtu klāstu. Viena no nozīmīgākajām investīcijām ir lokšņu lāzers, ko iegādājāmies sadarbībā ar vietējo rīcības grupu “SATEKA” un kura iegādes projekts saņēma šo balvu. Tas būtiski paplašināja mūsu iespējas un ir svarīgs uzņēmuma izaugsmes veicinātājs. Ar to izgatavojam visdažādākās lokšņu metāla detaļas: konstrukciju pamatplāksnes, savienojumu elementus un nestandarta komponentes.”
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Uzņēmuma tehnoloģiskais aprīkojums ļauj Gulbenē nodrošināt pilnu metālapstrādes ciklu. Saņemot klienta rasējumus, “MetWorks” sagatavo ražošanas failus, izgriež nepieciešamās detaļas, veic locīšanu, metināšanu un virsmas apstrādi, tostarp skrotēšanu un krāsošanu. Pasūtītājam tiek nodots gatavs izstrādājums.
Uzņēmuma ikdienā nozīmīgu vietu ieņem arī sadarbība ar vietējiem lauksaimniekiem. Lai gan “MetWorks” neražo lauksaimniecības tehniku, ražotnē bieži top specifiskas detaļas un mezgli tās atjaunošanai. “Ar lauksaimniekiem mums ir laba sadarbība. Palīdzam ar metināšanu, dažādu iekārtu atjaunošanu un detaļu izgatavošanu. Varam izgatavot detaļu no jauna vai atjaunot esošo. Mūsu kompetence ir konkrēti metāla mezgli un risinājumi, kas palīdz tehniku atgriezt darbā.”
Jo sarežģītāk, jo interesantāk
Metālapstrādes nozari lielā mērā ietekmē būvniecības tirgus un tā tendences. Piemēram, pieaugot pieprasījumam pēc koka karkasa moduļu mājām, uzņēmums attīstījis šo ēku metāla savienojumu un dizaina elementu izgatavošanu. Tomēr vadītājs neslēpj, ka vislielāko gandarījumu komandai sniedz tieši nestandarta risinājumi. Raksturojot uzņēmuma pieeju pasūtījumiem, Jānis Ozoliņš uzsver: “Mums ar kolēģiem ir tāds teiciens – jo sarežģītāk, jo garšīgāk. Individuālos projektos katrs uzdevums ir citāds. Ir jāpadomā, jāatrod pareizais risinājums un jāizplāno, kā to īstenot. Tas arī ir dzinulis, kādēļ mums šis darbs ir interesants. Ir iespēja strādāt daudzveidīgi un katrā projektā iemācīties kaut ko jaunu.”
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Kā vienu no nesenajiem profesionālajiem izaicinājumiem uzņēmējs min daudzdzīvokļu ēkas piebūvējamo balkonu konstrukciju izgatavošanu, kas prasījusi ievērojamu precizitāti un rūpīgu darba organizāciju. Tāpat atmiņā palicis pasūtījums katlumājas konstrukciju izgatavošanai, kura termiņš licies nereāls. “Sākumā šķita, ka prasītajā termiņā pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams. Tomēr izvērtējām darāmo, pieņēmām pasūtījumu un kopā ar komandu saplānojām darbu. Arī kolēģiem sākotnēji bija šaubas, taču beigās konstrukcijas izgatavojām nedēļu ātrāk, nekā bija nepieciešams.”
Komanda pirmajā vietā
Kopš dibināšanas “MetWorks” komanda ir pakāpeniski augusi, un tagad tajā ir aptuveni 15 cilvēku. Attīstības plānos paredzēta arī turpmāka komandas paplašināšana. Jaunu speciālistu piesaiste metālapstrādē reģionos nav vienkārša, tādēļ uzņēmums ir atvērts arī cilvēkiem, kuri savu profesionālo ceļu šajā nozarē tikai sāk.
Par attiecībām kolektīvā un jaunu darbinieku apmācību vadītājs saka tā: “Iepriekšējā pieredze un izglītība ir priekšrocība, taču noteicošā ir cilvēka attieksme un vēlme mācīties. Ja pie mums atnāk cilvēks bez metināšanas pieredzes, bet ar interesi apgūt darbu un attīstīties, mēs esam gatavi dot iespēju un apmācīt. Daudzi šādi kolēģi paliek uzņēmumā un kļūst par nozīmīgu komandas daļu. Galvenais ir tas, kāds esi kā cilvēks un kā izturies pret darbu. Ja ir vēlme, prasmes var apgūt.”
Uzņēmumā savstarpējo uzticēšanos un sadarbību uzskata par ļoti būtisku ikdienas darbam. “Mēs cits citu saucam par kolēģiem. Nebaidāmies prasīt padomu, palīdzēt un kopīgi meklēt risinājumus, kas atvieglo darbu. Atalgojums ir svarīgs, bet tikpat būtiska ir cilvēcīga attieksme un savstarpējās attiecības.”
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Mērķis – eksports uz Eiropas tirgiem
Vērtējot biznesa vidi, Jānis Ozoliņš uzsver iespējas attīstīt ražošanu arī Latvijas reģionos. “Es noteikti neteiktu, ka Latvija ir slikta vieta uzņēmējdarbībai, tieši pretēji. Mūsu līdzšinējā pieredze rāda, ka šeit var veiksmīgi strādāt un attīstīties, ja darbu dari pēc labākās sirdsapziņas. Arī Eiropas fondu atbalsts ir devis būtisku impulsu iekārtu iegādei un ļāvis uzņēmumam augt straujāk.”
“Sējēja” balva uzņēmumam ir patīkams un negaidīts pārsteigums, kā arī novērtējums līdzšinējam darbam. “Es to uztveru kā apliecinājumu, ka ejam pareizajā virzienā. Mums pašiem ikdienā svarīgākais ir paveiktais darbs un uzņēmuma attīstība, tādēļ ir īpašs prieks, ka to novērtē arī no malas.”
“MetWorks” pie sasniegtā neapstājas. Tuvāko divu gadu prioritāte ir pilnveidot iekšējos procesus un stiprināt ražošanas bāzi, lai attīstītu pastāvīgu un tiešu produkcijas eksportu uz Eiropu. Jau tagad uzņēmumā top metāla elementi projektiem, kas paredzēti ārvalstu tirgiem, un nākamais solis ir veidot ilgtermiņa sadarbību ar ārvalstu pasūtītājiem.
Kā uzsver Jānis Ozoliņš, vēlme attīstīties joprojām ir uzņēmuma galvenais dzinulis, jo “galvenais ir darīt un neapstāties, tad rodas arī jaunas iespējas”.