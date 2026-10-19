No “Facebook” un “Instagram” izdzēsti 3,7 miljoni kontu - atklāts vērienīgs krāpnieku tīkls
Vērienīgā starptautiskā operācijā pret interneta krāpniecību no sociālajiem tīkliem “Facebook” un “Instagram” dzēsti vairāk nekā 3,7 miljoni lietotāja kontu, lapu un grupu. Krāpnieki šīs platformas izmantojuši, lai ar viltus piedāvājumiem un dažādām krāpšanas shēmām izvilinātu naudu no cilvēkiem visā pasaulē.
Operācija galvenokārt bija vērsta pret krāpnieku grupējumiem Ganā un Nigērijā. Tajā piedalījās vairāku valstu policijas dienesti un 15 tehnoloģiju uzņēmumi, tostarp “Meta”, “Google” un “Microsoft”. To mērķis bija atklāt krāpniekus, pielikt punktu viņu noziedzīgajām darbībām un pasargāt cilvēkus no naudas zaudēšanas.
Krāpnieki pielietojuši dažādus radošus paņēmienus, lai iegūtu cilvēku uzticību. Viņi uzdevušies par policistiem un valsts amatpersonām, piedāvājuši iespējas ātri nopelnīt. Tāpat izmantotas "Facebook" iepazīšanās iespējas - krāpnieki izlikušies par sirdsāķīšiem un centušies iekarot upuru simpātijas un uzticību, lai vēlāk izvilinātu naudu. Daudzi viltus profili veidoti tā, lai izskatītos pēc īstiem ASV un Lielbritānijas iedzīvotāju kontiem.
Operācijas laikā policija Ganā atklājusi arī ēku kompleksu, kurā pret savu gribu turēti 117 cilvēki. Viņi bijuši spiesti piedalīties interneta krāpšanā. Kopumā Ganā aizturēti 19 aizdomās turamie, bet Nigērijā vēl deviņi cilvēki. Izmeklēšanā iegūta informācija arī par vairāk nekā 30 vietām, kur, iespējams, organizēta krāpniecība internetā. Tāpat izdevies identificēt vairāk nekā 11 miljonus ASV dolāru, kas varētu būt saistīti ar noziedzīgajām darbībām.
“Meta” norāda, ka krāpnieku kontu dzēšana ir tikai daļa no cīņas pret šādiem noziegumiem. Krāpnieki pastāvīgi veido jaunus profilus un izdomā citus veidus, kā apmānīt cilvēkus, tāpēc uzņēmums turpina sadarboties ar policiju un citām iestādēm, lai laikus atklātu un apturētu šādas shēmas.