Latvijas ogas ceļā uz pasauli - “Very Berry” 28 gadu darbs ogu audzēšanā un pārstrādē
Augļkopības nozarē Latvijā ražu nosaka ne tikai cilvēka darbs, bet arī ziemas sals, pavasara salnas un ūdens pieejamība. Taču izaudzēt ogas ir tikai daļa no stāsta – tās vēl ir jāpārstrādā, jāatrod pircēji un jāspēj konkurēt ar ārvalstu produkciju.
SIA “Very Berry” vadītāja Gundega Sauškina gandrīz 30 gadu laikā kopā ar ģimeni izveidojusi uzņēmumu, kas audzē dzērvenes un citas ogas, ražo sulas un dzērienus, kā arī piegādā izejvielas Latvijas ražotājiem. Viņas pieredze apliecina – ja reģionā darbojas uzņēmums, iespējas rodas arī citiem audzētājiem apkārtnē.
No dzērvenēm līdz savam zīmolam
Gundega ir uzaugusi laukos Gulbenes pusē, taču viņas profesionālais ceļš sākotnēji bija saistīts ar finansēm. Atgriezties laukos mudināja tēvs, kurš meklēja iespējas attīstīt lauksaimniecību un bija pievērsis uzmanību dzērveņu audzēšanai. Pirms lēmuma pieņemšanas Gundega kopā ar vīru devās pieredzes braucienos uz Baltkrieviju un Ameriku, lai noskaidrotu, kā šīs ogas audzē citur pasaulē.
Sākums nebija viegls. Latvijā trūka speciālistu ar praktiskām zināšanām par dzērveņu audzēšanu, tāpēc nācās mācīties pašiem, pieļaut kļūdas un meklēt vietējiem apstākļiem piemērotākos risinājumus. Kāds pieredzējis amerikāņu audzētājs reiz teicis, ka paies desmit gadi, līdz viņi patiesi sapratīs, ko dara. Gundega atzīst, ka šis paredzējums izrādījies diezgan precīzs.
Kad 2000. gadu sākumā izdevās iegūt lielu dzērveņu ražu, radās nākamais izaicinājums – bija jāmeklē veidi, kā pārdot. Tāpēc uzņēmums sāka domāt ne tikai par audzēšanu, bet arī par mārketingu un pārstrādi. Ražotnes būvniecība sākās 2005. gadā, sākotnēji ar nelielām iekārtām. Savukārt 2011. gadā tika izveidots zīmols “Very Berry”. Tā vizuālo tēlu palīdzēja veidot ģimene, uzņēmuma darbībā iesaistīts gan Gundegas vīrs, kurš atbild par tehniskajiem jautājumiem, gan bērni un citi tuvinieki, kuri rūpējas par dizainu, pārdošanu, mārketingu un tehnoloģijām. Gundega nevēlas uzņēmuma ceļu dēvēt par vieglu veiksmes stāstu. “Tie ir gandrīz 30 gadi smaga ikdienas darba,” viņa uzsver, atgādinot, ka izaugsmi veidojušas ne tikai veiksmīgas sezonas, bet arī zaudējumi un neveiksmes.
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Audzēšana ir atkarīga no dabas, bet ne tikai
Pašlaik uzņēmumam ir aptuveni 20 hektāru dzērveņu stādījumu, ap sešiem hektāriem lielogu krūmmelleņu un ap septiņiem hektāriem zemo Kanādas melleņu. Attīstīta arī aveņu audzēšana tuneļos, kas no sākotnēji nelielas platības izaudzis līdz aptuveni hektāram.
Šogad, pēc Gundegas teiktā, īpaši sarežģīta sezona bijusi krūmmelleņu audzētājiem, savukārt izdevies iegūt labu aveņu ražu. Dzērvenēm gaidāma vidēja raža. Tomēr augļkopībā situācija var mainīties pat tad, ja pavasarī šķiet, ka viss norit veiksmīgi. Lielu kaitējumu stādījumiem var nodarīt ne tikai pavasara salnas, bet arī temperatūras svārstības ziemā. Ja pēc siltāka perioda augi sāk mosties un pēc tam seko spēcīgs sals, sekas var būt smagas. Gundega stāsta, ka pēc aptuveni -30 grādu sala šogad mellenēm nācies apgriezt bojātos zarus pat divas reizes. Lai mazinātu riskus, uzņēmumā ierīkotas laistīšanas sistēmas un ūdens krātuves. Taču arī tās nav pilnīga garantija, jo sausuma un salnu periodos ūdens resursu var nepietikt. Gundega teic, ka augļkopībā nav iespējams visu paredzēt. Ja vienā gadā raža ir laba, nākamajā to var ietekmēt iepriekšējās sezonas laikapstākļi, kas traucējuši veidoties nākamā gada pumpuriem. Šādos apstākļos īpaši svarīga ir kultūru dažādošana – ja vienai sezona ir neveiksmīga, citas var palīdzēt noturēt uzņēmuma darbību.
Viena no būtiskākajām Latvijas augļkopības problēmām, pēc Gundegas domām, ir piekļuve zemei. Daudzi dzērveņu stādījumi atrodas purvu teritorijās, kas pieder Latvijas valstij. Ja uzņēmējam zeme pieejama tikai uz īsu nomas termiņu, ieguldīt stādījumos, ceļos, elektrības pieslēgumos un citā infrastruktūrā ir riskanti. “Neviens negrib ieguldīt naudu svešā zemē,” viņa saka, skaidrojot, kāpēc jauniem audzētājiem ir grūti ienākt nozarē. Ilgtermiņa nomas līgumi varētu dot lielāku drošību un mudināt uzņēmējus attīstīt jaunus stādījumus.
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Arī darbaspēka pieejamība ir izaicinājums. “Very Berry” atrodas Gaujienā, tālu no Latvijas lielākajiem ekonomiskajiem centriem, un reģionā atrast darbiniekus nav viegli. Vasarā palīdz skolēni, studenti un cilvēki, kuriem sezonas darbs ir piemērots, taču rudenī, sākoties mācībām, daļa no viņiem aiziet. Tomēr uzņēmuma vadības komandā ir cilvēki, kuri pēc darba ārzemēs atgriezušies Latvijā. Gundega viņus raksturo kā atbildīgus un pieredzējušus darbiniekus. Šī pieredze apliecina, ka uzņēmumi reģionos var radīt iemeslu cilvēkiem atgriezties un palikt.
No ogām top sulas, limonādes un izejvielas citiem ražotājiem
Veikalu plauktos redzamā “Very Berry” produkcija ir tikai daļa no uzņēmuma darbības. Tas piegādā izejvielas lielākos iepakojumos, tostarp sulas un ogu produktus, ko izmanto arī limonāžu, sidru un citu dzērienu ražotāji. Pārstrāde dod iespēju ne tikai radīt savu produktu klāstu, bet arī izmantot Latvijā izaudzēto ražu ilgākā laikposmā. Uzņēmums iepērk no apkārtējiem audzētājiem smiltsērkšķus, rabarberus, aronijas, upenes, jāņogas un citas izejvielas, sasaldē un izmanto ražošanā ziemas mēnešos. Tādējādi “Very Berry” darbība palīdz attīstīties arī mazākām saimniecībām. Cilvēki, kuri atgriežas Latvijā un vēlas izmantot mantoto zemi, var veidot stādījumus un kļūt par piegādātājiem. Gundega uzskata, ka tur, kur darbojas lielāks uzņēmums, rodas iespējas arī citiem vietējiem ražotājiem.
Pērn “Very Berry” apgrozījums sasniedzis aptuveni divus miljonus eiro. Attīstās arī produktu klāsts – pērn atklāta jauna ražošanas telpa, paplašinātas saldētavu iespējas un sākta gāzēto dzērienu ražošana. Limonādes tapušas arī ar mērķi dažādot uzņēmuma darbību gada laikā. Ieņēmumi no ogām galvenokārt ir sezonā, bet sulas un to pārdošana ir izteikti sezonāla. Jauni produkti palīdz izlīdzināt naudas plūsmu un saglabāt ražošanas aktivitāti arī laikā, kad svaigu ogu piedāvājums samazinās. Gundega uzsver, ka limonādēm izvēlētas sulas un citas sastāvdaļas, bet cukura ir ievērojami mazāk nekā tradicionālajos šāda veida dzērienos un divi dzērieni tiek ražoti vispār bez cukura.
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Eksports – aptuveni 60 % no pārdošanas
Uzņēmuma produkcija ceļo arī ārpus Latvijas. Gundega teic, ka eksports pašlaik ir aptuveni 60 % no uzņēmuma pārdošanas. Nozīmīga loma izaugsmē bijusi dalībai starptautiskajās izstādēs un ilgtermiņa kontaktu veidošanai ar ārvalstu partneriem. Uzņēmums tajās piedalās jau vairāk nekā divas desmitgades. Gundega uzskata, ka Latvijas ražotājiem šādas iespējas ir ļoti būtiskas. Viņasprāt, savulaik Latvija starptautisko izstāžu atbalstam pievērsusi pārāk maz uzmanības, kamēr Lietuvas uzņēmumiem bijušas plašākas iespējas sevi parādīt un atrast noieta tirgus.
Tomēr ārvalstu uzņēmumi nebūtu jāuztver tikai kā konkurenti. “Nav konkurentu, ir kolēģi,” saka Gundega un šo principu cenšas ievērot arī praksē. Uzņēmums ir dalījies pieredzē ar Polijas dzērveņu audzētājiem un pats no kolēģiem mācījies jaunas metodes, tostarp aveņu audzēšanā tuneļos. Gundega domā, ka Latvijai ir potenciāls dzērveņu audzēšanā un eksportā. Šīs ogas Eiropas tirgū var būt pieprasītas laikā, kad svaigās Amerikas dzērvenes vēl nav nonākušas pie pircējiem.
Kāpēc Latvijas produkts maksā vairāk?
Vietējo augļu un ogu audzētājiem jākonkurē ar produkciju no valstīm, kur ražošanas apjomi ir lielāki un loģistika bieži vien lētāka. Pircējs, redzot cenu veikalā, ne vienmēr aizdomājas par izmaksām, kas aiz tās slēpjas, – no izejvielām un darbaspēka līdz transportam un iepakojumam. Gundega norāda arī uz grūtībām, ar kādām vietējiem ražotājiem nākas saskarties, mēģinot dabūt savu produktu veikalu plauktos. Dažkārt vietējās ogas pie pircējiem nonāk tikai tad, kad konkurējošā importa produkcija jau izpārdota. Tajā pašā laikā uzņēmuma pieredze darbā ar ārvalstu mazumtirdzniecības tīkliem esot bijusi veiksmīga, piemēram, “Very Berry” produkcija tiek piegādāta arī Lietuvas “Lidl”.
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Gundega uzskata, ka Latvijā vēl jāmācās vairāk novērtēt vietējos ražotājus. Vietējā uzņēmuma izvēle nozīmē ne tikai konkrēta produkta iegādi, bet tā arī palīdz saglabāt darbavietas, nodokļu ieņēmumus un saimniecisko aktivitāti reģionos. Ja laukos nav uzņēmumu un darba iespēju, cilvēkiem ir mazāk iemeslu tur palikt, bet tas ietekmē arī skolu, pakalpojumu un kopienu nākotni.
Par Latvijas uzņēmējiem jāstāsta vairāk
Gundega uzskata, ka patērētāji vairāk jāizglīto par to, kā veidojas cena un ko nozīmē vietējā ražošana. Izvēloties Latvijas preci, cilvēks atbalsta ne tikai vienu uzņēmumu, bet palīdz arī saglabāt darbu, ienākumus, nodokļu maksājumus un iespējas citiem audzētājiem.
Latvijas plašsaziņas līdzekļos pārāk maz tiekot stāstīts par vietējiem uzņēmumiem un cilvēkiem, kuri rada produktus, nodrošina darbavietas un veido pievienoto vērtību. Ja patērētājs nezina, kas stāv aiz produkta, viņam ir grūtāk saprast, kāpēc vērts izvēlēties Latvijā ražoto un kā veidojas tā cena. Gundega atzīst, ka uzņēmēji ne vienmēr ir atsaucīgi un bieži nevēlas sniegt intervijas, un viens no iemesliem ir bailes no negatīviem komentāriem internetā. Viņa pati uz to cenšas raudzīties mierīgi, taču saprot, ka jūtīgākiem cilvēkiem publiska kritika var būt smags pārdzīvojums. Gundega arī norāda, ka daļa negatīvo komentāru var nākt no botiem, nevis reāliem pircējiem. Arī viņa pati savulaik nolēmusi, ka intervijas vairs nesniegs, tomēr pārdomājusi, jo saprot, cik svarīgi ir cilvēkiem skaidrot, ko nozīmē Latvijas produkta ražošana un kāpēc tas var būt dārgāks par Polijas preci.
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Gundegas Sauškinas stāsts atgādina, ka vietējā produkta vērtība nav tikai ogā, sulas pudelē vai cenā veikala plauktā. Tā ir arī gadu desmitos uzkrātā pieredze, ieguldītais darbs, cilvēki, kuriem ir darbs, un iespēja, ka ap vienu uzņēmumu izaugs vēl citi. Izvēloties Latvijas produktu, patērētājs palīdz šai ķēdei turpināties.
Raksts tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP).