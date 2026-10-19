Vai oriģināls ir labākais? Braucam ar elektrisko Volkswagen ID Polo
TV Autoziņās esam braukuši ar Cupra Raval un Škoda Epiq, bet tagad pienācis laiks izbraukt ar projekta oriģinālu - Volkswagen ID. Polo. Pirmā automašīna Latvijā ieradusies maksimālajā komplektācijā vai tuvu tai. Ko gan tā spēj piedāvāt?
Tāpat kā citi uz šīs platformas ražotie elektromobiļi, ID. Polo var tikt aprīkots ar 37 vai 52 kilovatstundu bateriju un elektromotoru, kura jauda svārstās no 116 līdz pat 226 ZS - uz priekšējo asi. Mūsu rīcībā nonācis ID Polo Style ar 211 ZS un lielāko bateriju. Cena kopā ar papildaprīkojumu - 39 000 eiro. ID. Polo interjerā plaši izmantots audums, kas padara to mājīgāku. Paneļa animācija atgādina pirmo VW Polo ar analogajiem rādītājiem. Vēl vairāk - 70. gadu animācijas aktivizēšanai pat ir īpaša poga, kas tā arī saucas “RETRO”.
Braucienā ID Polo ar katru brīdi iepatīkas arvien vairāk. No augšas un apakšas saspiestais stūresrats izrādās perfekti salāgots ar stūres pārnesumu - sajūta it kā brauktu ar komfortablu kartingu. Riteņu un riepu izmērs ir diezgan saprātīgs - 17, nevis 19 collas. Ar vienu pedāli droši vien var tikt tālāk nekā ar diviem, jo vairāk tiek izmantota rekuperācija un ID. Polo tiek tuvāk solītajiem 425 km. Ar mazo bateriju mašīnītei solīts pilsētnieka “reindžs” - 330 km. To pārbaudīsim, kad Latviju sasniegs pirmie ID. Polo pat patiešām pievilcīgu cenu - zem 30 000 eiro pirms EKKI. To, ka Volkswagen ar jauno ID Polo trāpījis mērķi, apstiprina pirmie pārdošanas rezultāti - Vācijā jaunais elektroauto izpārdots četrus mēnešus uz priekšu.