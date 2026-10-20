Mājas kafejnīcu dienas šovasar pulcējušas vairāk nekā 84 tūkstošus viesu
No 4. jūlija līdz 13. septembrim Mājas kafejnīcu dienas Latvijas novadu garšas, tradīcijas un saimnieku stāstus atklāja 40 galamērķos. Pasākuma apmeklētāju skaits sasniedza 84 041, par 3,6% pieaugot salīdzinājumā ar pērno gadu. Šogad viesus uzņēma 568 mājas kafejnīcas, aptverot visus Latvijas kultūrvēsturiskos novadus.
“Reģionu uzņēmējiem ir būtiski, lai viesis savā braucienā atklāj vairākus vietējos piedāvājumus. Mājas kafejnīca ceļotājiem visbiežāk kļūst par sākumpunktu braucienam pie vietējiem ražotājiem, apskates vietām, naktsmītnēm un citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Tādā veidā viena viesa brauciens rada pieprasījumu pēc dažādiem vietējiem pakalpojumiem un stiprina reģiona uzņēmējdarbību. Mājas kafejnīcu dienas sniedz saimniekiem iespēju parādīt savu piedāvājumu un uzrunāt jaunus klientus,” saka LIAA direktore Ieva Jāgere.
Sākotnējā saimnieku aptauja liecina, ka divi dalībnieki, kuri pirms dalības Mājas kafejnīcu dienās nebija plānojuši uzsākt uzņēmējdarbību, tagad šādu iespēju apsver. Apmeklētāju aptaujas atbildēs līdzās maltītei minēta arī apkārtnes daba, dzīvā mūzika, ekskursijas un iespēja iepazīt saimniecības.
Šā gada piedāvājumā bija gan strausa gaļas ēdieni Jelgavas novada Glūdas pagasta “Mazzariņos”, gan jēra gaļas maltītes un saimniecības iepazīšana Valmieras novada Skaņkalnes pagasta “Jēru klubā”. Dienvidkurzemes novada Priekules pagasta Ziedoņos “Herbsta Dārza Svētku” saimnieki stāstīja par vietējiem āboliem un sidra tapšanu.
Līvānu novada Jersikas pagastā mājas kafejnīca “Daugavas svētki uz plosta” piedāvāja zivju ēdienus un maltīti Daugavas vidū; pieprasījums pārsniedza uz plosta pieejamo vietu skaitu.
“Esam gandarīti, ka varējām viesiem piedāvāt ko īpašu – zivju ēdienus un neaizmirstamu maltīti Daugavas vidū uz plosta,” stāsta mājas kafejnīcas “Daugavas svētki uz plosta” saimnieki.
“Dalība Mājas kafejnīcu dienās ļauj saimniekiem pārbaudīt savu ieceri un novērtēt viesu interesi. Daļai šī pieredze var kļūt par sākumu regulāram tūrisma vai ēdināšanas pakalpojumam. Latvija ir bagāta zeme, jo katrā novadā atklājas savas galda tradīcijas, garšas un stāsti. Mājas kafejnīcu dienās tos var iepazīt pie saimnieku galda, un ceļojums var aizvest arī pie citiem vietējiem uzņēmējiem,” saka Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente Asnate Ziemele.
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāju braucienu skaits pa Latviju no 2021. līdz 2025. gadam pieaudzis par 28,4% — no 8,28 līdz 10,63 miljoniem. Mājas kafejnīcu dienas sniedz ceļotājiem iespēju iepazīt reģionus caur vietējo saimnieku galdiem, tradīcijām un stāstiem.
Mājas kafejnīcu dienas organizē LIAA sadarbībā ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” un reģionālajiem partneriem. Kafejnīcu dienas visā Latvijā šogad norisinājās sesto gadu pēc kārtas. Pasākums turpināsies arī 2027. gadā.
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