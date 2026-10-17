Ardievu mazajām šampūna pudelītēm un kečupa paciņām! Eiropā gaidāmas pārmaiņas ierastajos produktos
Eiropas Savienībā gaidāmas būtiskas pārmaiņas, kas skars miljoniem cilvēku ikdienas paradumus. No viesnīcu numuriņiem pamazām pazudīs ierastās mazās šampūna un dušas želejas pudelītes, savukārt restorānos un kafejnīcās vairs nevarēs izmantot noteiktus vienreizlietojamos plastmasas iepakojumus kečupam, cukuram un citām piedevām. Jaunie noteikumi attieksies arī uz Latviju, un to mērķis ir samazināt milzīgo iepakojuma atkritumu daudzumu Eiropā.
Eiropas Savienībā jau 12. augustā sākta jaunās Iepakojuma un iepakojuma atkritumu regulas piemērošana. Tā paredz pakāpeniski ieviest vairākus ierobežojumus, kas turpmākajos gados mainīs veidu, kā tiek iepakotas un piedāvātas dažādas ikdienā lietojamas preces. Lai gan lielākās pārmaiņas gaidāmas no 2030. gada, uzņēmumiem jau tagad jāsāk pielāgoties jaunajām prasībām.
Kā skaidro Eiropas Komisija, noteikumu galvenais mērķis ir samazināt nevajadzīga iepakojuma izmantošanu, veicināt otrreizēju pārstrādi un panākt, lai arvien vairāk produktu tiktu piedāvāti atkārtoti lietojamā iepakojumā.
No viesnīcām pazudīs ierastās mazās pudelītes
Viena no pamanāmākajām pārmaiņām skars viesnīcas un citas tūristu izmitināšanas vietas. Daudzi ceļotāji ir pieraduši, ka viesnīcas vannasistabā viņus sagaida nelielas šampūna, dušas želejas, ķermeņa losjona pudelītes vai atsevišķi iesaiņoti ziepju gabaliņi.
Tomēr no 2030. gada 1. janvāra šādu vienreizlietojamu iepakojumu izmantošana konkrēta viesa uzturēšanās laikam vairs nebūs pieļaujama.
Tas nozīmē, ka viesnīcām būs jāmeklē citi risinājumi, piemēram, atkārtoti uzpildāmi dozatori vai lielāki koplietošanai paredzēti higiēnas līdzekļu iepakojumi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Eiropas Komisija norāda, ka mazās viesnīcu pudelītes rada ievērojamu daudzumu atkritumu, jo nereti tiek izmestas pēc vienas vai dažām lietošanas reizēm.
Svarīgi gan uzsvērt, ka aizliegums nenozīmē visu maza izmēra kosmētikas produktu pazušanu no tirdzniecības. Tas attieksies uz konkrētiem vienreizlietojama iepakojuma izmantošanas veidiem izmitināšanas nozarē.
Pārmaiņas gaidāmas arī restorānos un kafejnīcās
Jaunie noteikumi skars arī ēdināšanas uzņēmumus, kuros līdz šim plaši izmantotas nelielas vienreizlietojamās plastmasas paciņas un trauciņi. No 2030. gada tiks ierobežota šādu iepakojumu izmantošana atsevišķām kečupa, majonēzes, sinepju, cukura, kafijas krējuma un garšvielu porcijām.
Tas nozīmē, ka restorāniem un kafejnīcām, apkalpojot klientus uz vietas, būs jāizvēlas citi produktu pasniegšanas veidi. Piemēram, mazo mērces paciņu vietā uzņēmumi varēs izmantot atkārtoti uzpildāmus traukus vai dozatorus.
Tomēr noteikumos paredzēti arī izņēmumi. Vienreizlietojamo porciju iepakojumu joprojām varēs izmantot kopā ar līdzņemšanai paredzētu gatavu ēdienu, kas paredzēts tūlītējai lietošanai. Izņēmumi paredzēti arī gadījumiem, kad individuāls iepakojums nepieciešams higiēnas un veselības drošības apsvērumu dēļ, piemēram, slimnīcās un aprūpes iestādēs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Izmaiņas skars arī iepirkšanos un ēdiena pasūtīšanu
Jaunā regula paredz vēl vairākas pārmaiņas, kuras varēs izjust arī Latvijas patērētāji. Jau no 2027. gada 12. februāra restorāniem, kafejnīcām un citām ēdināšanas iestādēm, kas piedāvā dzērienus vai gatavu ēdienu līdzņemšanai, būs jānodrošina iespēja klientiem izmantot savus līdzpaņemtos traukus.
Turklāt klientiem, kuri izvēlēsies šādu risinājumu, nedrīkstēs piemērot mazāk izdevīgus nosacījumus nekā tiem, kuri izmanto vienreizlietojamo iepakojumu.
Savukārt no 2028. gada februāra ēdināšanas uzņēmumiem būs jāpiedāvā arī iespēja izvēlēties atkārtoti lietojamu iepakojumu.
Pārmaiņas skars arī preču piegādes internetā. Uzņēmumiem būs jāsamazina nevajadzīgi lielu kastu izmantošana, lai nelielas preces netiktu pārvadātas iepakojumos, kuru lielāko daļu aizņem tukša vieta.
No 2030. gada ierobežojumi paredzēti arī noteiktam vienreizlietojamās plastmasas iepakojumam svaigiem augļiem un dārzeņiem, kuru svars nepārsniedz 1,5 kilogramus. Tomēr būs iespējami izņēmumi, piemēram, ja iepakojums nepieciešams pārtikas kvalitātes saglabāšanai vai bojāšanās novēršanai.
Jaunie noteikumi raisījuši uzņēmēju neapmierinātību
Lai gan Eiropas Savienība uzsver jauno prasību pozitīvo ietekmi uz vidi, to ieviešana izraisījusi arī kritiku. ASV laikraksts “The Washington Post” pievērsis uzmanību problēmām, ar kurām saskaras Eiropas mazie uzņēmumi. Laikrakstā norādīts, ka jaunās iepakojuma prasības uzņēmumiem rada papildu administratīvo slogu, jo tiem jāievēro ar iepakojuma uzskaiti, reģistrāciju un apsaimniekošanu saistītie noteikumi. Laikraksts vēsta, ka daļa mazo uzņēmumu papildu prasību dēļ pat pārtraukuši preču piegādes uz citām Eiropas Savienības valstīm.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā piemērs minēts arī kāds Vācijas uzņēmums, kas esot pārtraucis kartona kastu atkārtotu izmantošanu, jo nespējis nodrošināt prasīto informāciju par iepakojuma izcelsmi.
Tikmēr Eiropas Komisija uzsver, ka vienoti noteikumi ilgtermiņā varētu samazināt uzņēmumu izmaksas, jo vienu un to pašu iepakojumu būs iespējams izmantot dažādās dalībvalstīs, turklāt mazāks iepakojuma apjoms nozīmētu arī zemākas transportēšanas izmaksas.
Ko tas nozīmēs Latvijas iedzīvotājiem?
Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs, jaunie noteikumi tiks ieviesti pakāpeniski. Klimata un enerģētikas ministrija skaidro, ka Iepakojuma regula stājās spēkā jau 2025. gada 11. februārī, bet pirmās prasības sāka piemērot šā gada augustā. Lielākajai daļai ierobežojumu noteikti vēlāki ieviešanas termiņi, lai uzņēmumiem būtu laiks pielāgot savu darbību.
Regula paredz arī jauna, vienota iepakojuma marķējuma ieviešanu, kas nākotnē palīdzēs patērētājiem vieglāk saprast, no kāda materiāla iepakojums izgatavots un kā to pareizi šķirot.
Eiropas Savienība izvirzījusi mērķi līdz 2030. gadam samazināt iepakojuma atkritumu daudzumu uz vienu iedzīvotāju par 5%, salīdzinot ar 2018. gadu. Līdz 2035. gadam paredzēts samazinājums par 10%, bet līdz 2040. gadam – par 15%.