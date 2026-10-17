“Par dzīvokli pie mūsu jūras tur var nopirkt divus!” Latvijas iedzīvotāja atklāj pārsteidzošu atšķirību starp dzīvokļu cenām Rīgā un Dubaijā
Vai tiešām dzīvoklis Rīgā var izmaksāt dārgāk nekā luksusa un debesskrāpju pilsētā Dubaijā? Šādu jautājumu sociālajā tīklā “Threads” uzdevusi kāda Latvijas iedzīvotāja, norādot uz, viņasprāt, pārsteidzošām nekustamo īpašumu cenu atšķirībām.
Sociālajā tīklā “Threads” lietotāja Dace pievērsusi uzmanību nekustamo īpašumu cenām Latvijā un Apvienotajos Arābu Emirātos, apgalvojot, ka par dzīvokli Dubaijā nereti nākas maksāt mazāk nekā par īpašumu Rīgas centrā. “Jūs zinājāt, ka Dubaijā dzīvoklis ar pilnu kvalitatīvu apdari un tehniku otrajā līnijā maksā mazāk kvadrātmetrā nekā Rīgas centrā bez tehnikas un iekārtojuma dzīvošanai?” viņa vaicā.
Ieraksts izraisījis diskusiju, kurā cilvēki dalās gan ar saviem novērojumiem par nekustamo īpašumu tirgu, gan pārdomām par dzīves kvalitāti dažādās pasaules pilsētās.
Turpinājumā sieviete izsaka vēl pārsteidzošāku apgalvojumu – par viena dzīvokļa cenu Latvijas piejūrā Dubaijā esot iespējams iegādāties pat divus dzīvokļus pirmajā līnijā pie Persijas līča. “Un par dzīvokli pie mūsu jūras tur var nopirkt divus pirmajā līnijā pie Persijas līča. Nesodiet pārāk stipri,” viņa ironizē.
Šāds salīdzinājums dažiem komentētājiem šķitis visai absurds, un viņi nav skopojušies ar ironiskām piezīmēm. “Salīdzināji kaut kādu tur Dubaiju ar Rīgu!!! Ar Rīgu!!!” raksta kāda sieviete.
Tomēr ne visi diskusijas dalībnieki uzskata, ka Dubaija būtu piemērots salīdzinājums ar Rīgu. Daži norāda, ka, vērtējot nekustamo īpašumu cenas, nedrīkst aizmirst arī par dzīves apstākļiem, klimatu un citām būtiskām atšķirībām.
Kāds komentētājs norāda, ka daudzās citās Eiropas galvaspilsētās nekustamo īpašumu cenas ir ievērojami augstākas. “Stokholmas pašā centrā parasts 40 m² dzīvoklis maksā 18 000 eiro/m². Tas ir tepat pāri dīķim. Viļņa un Tallina ir vēl dārgāka par Rīgu,” viņš apgalvo.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viņaprāt, Dubaijas pievilcība ir mānīga, jo jāņem vērā arī klimats un pilsētas ilgtermiņa attīstības perspektīvas. “Dubaija ir neilgtspējīga mirāža, kura izsīks, beidzoties naftas naudai. Pārtika, ūdens nav. Agresīva daba un dzīvošanai nepiemērots klimats, kas līdzinās eksistencei uz Marsa. Dubaija ir modes untums, kas pāriet,” savu viedokli pauž komentētājs.
Vēl kāds diskusijas dalībnieks Dubaiju salīdzina ar greznu, taču ierobežojošu dzīvesvietu. “Dubaijā ārpus pašas Dubaijas nav ko iesākt! Principā tāds apzeltīts būrītis, kurš pilns ar ‘wannabe’,” viņš raksta, uzsverot, ka Latvijai ir arī savas priekšrocības.
“Toties Rīgā ir četri gadalaiki, vasarā nav jāmirst nost no karstuma un gandrīz jebkurā virzienā braucot ir civilizācija un īsta daba, nevis tuksnesis ar +45 °C dienā un 3 °C naktī,” spriež komentētājs.
Tiesa, kāda sieviete viņam iebilst, norādot, ka situācija Dubaijā jau kļūstot patīkamāka: “Nu jau paliek labāk, vairs nav tas karstums!”
Diskusijā izskan arī ļoti skarba kritika par būvniecības nozari un darba apstākļiem Apvienotajos Arābu Emirātos. “Viņiem būvē vergi, nav jādomā par ziemu un vēl visādiem celtniecības normatīviem, turklāt tajā miskastes valstī jādzīvo,” savu viedokli pauž kāds komentētājs.
Uz šādu pārmetumu Dace reaģē ar pretjautājumu: “Rīgā arī pilns ar krāsainu darbaspēku, kāpēc neviens neizmanto?”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Līdzīgu kritisku nostāju pauž vēl kāda sieviete, kura atzīst, ka iespējamās zemākās nekustamo īpašumu cenas viņu nemaz nevilina. “Tāpat tai miskastē nekad nedzīvotu. Paliktu Rīgā,” viņa raksta.
Savukārt cits diskusijas dalībnieks piebilst: “Diezgan loģiski – kā tur vispār var dzīvot, drausmīga pilsēta.”
Diskusijā izskanējuši arī salīdzinājumi ar citām Eiropas pilsētām. Kāda lietotāja norāda, ka Amsterdamā par aptuveni 650 000 eiro iespējams iegādāties vien 60 kvadrātmetru plašu dzīvokli. Tikmēr kāds cits komentētājs sarunā iesaista arī degvielas cenas Apvienotajos Arābu Emirātos, norādot, ka tās ir zemākas nekā Latvijā.
Taču netrūkst arī asprātīgu piezīmju par to, cik praktiski būtu pārcelties uz dzīvi Dubaijā. “Zinājāt, ka no Dubaijas nav katru rītu transports uz Mazpisāniem uz darbu?” ironizē kāds diskusijas dalībnieks.
Līdzīgu joku izteicis vēl kāds komentētājs, kurš atgādina, ka, salīdzinot mājokļu cenas, jāņem vērā arī ikdienas pārvietošanās izdevumi. “Jā, bet neaizmirstam ierēķināt transporta izdevumus katru dienu uz un no darba Rīgas centrā,” viņš raksta.
Savukārt cits lietotājs turpina iesākto joku: “Jā, katru dienu braukt uz darbu Rīgas centrā no Dubaijas būtu baigi dārgi.”