Daļai Latvijas pensionāru no 1. janvāra var apturēt pensijas izmaksu - VSAA brīdina, kas jāpaspēj līdz 15. decembrim
Ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pensijas saņēmējiem, kā arī noteiktu ārvalstu kontos pensiju vai atlīdzību saņemošajiem Latvijas iedzīvotājiem līdz 15. decembrim jāiesniedz iesniegums par izmaksas turpināšanu 2027. gadā, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) publicētā informācija.
To nosaka Ministru kabineta noteikumi "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs".
Šis pienākums neattiecas uz Latvijā dzīvojošajiem pensionāriem, kuri pensiju saņem Latvijas maksājumu iestādē atvērtā kontā. Latvijā dzīvojošajiem VSAA piešķirto pensiju un atlīdzību saņēmējiem iesniegums jāiesniedz, ja viņi izvēlējušies maksājumu saņemt Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices vai Apvienotās Karalistes maksājumu iestādē atvērtā kontā.
Iesniegumu veidlapas pieejamas VSAA mājaslapā.
Iesniegumus pieņem no 1. oktobra līdz 15. decembrim. Ja VSAA līdz noteiktajam termiņam iesniegumu nesaņems, attiecīgā pakalpojuma izmaksu apturēs no 2027. gada 1. janvāra.
Iesniegumu var iesniegt e-adresē, ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz "pasts@vsaa.gov.lv", iesniegt klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, nosūtīt pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotas personas starpniecību. Veidlapas pieejamas VSAA tīmekļvietnes sadaļā "Citi iesniegumi".
Nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot to ar pilnvarotas personas starpniecību, jāpievieno notariāls apliecinājums, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs. Tam jābūt izsniegtam ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesnieguma nosūtīšanas vai iesniegšanas VSAA.
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Dzīvības apliecinājums nav jāiesniedz Latvijas pensijas saņēmējiem, kuri dzīvo Lietuvā, Igaunijā un Austrālijā, jo iestādes ar informāciju apmainās elektroniski. Tas nav jāiesniedz arī Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā dzīvojošajiem, ja pensiju izmaksā ar šo valstu kompetento iestāžu starpniecību.
Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs dzīvojošie par iespēju apliecināt dzīvības faktu var interesēties dzīvesvietas valsts kompetentajā iestādē pensiju jautājumos. Savukārt Kanādā vai Gērnsijā dzīvojošie var nosūtīt kompetentās iestādes apstiprinātu iesniegumu Latvijas pensijas izmaksas turpināšanai, izmantojot veidlapu, kas pieejama VSAA tīmekļvietnē.
Apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas turpināšanai nepieciešams notariāls apliecinājums, ka dzīvs ir gan pensijas saņēmējs, gan apgādājamais, kuram pensija piešķirta. Piemēram, vecākam jāiesniedz apliecinājums gan par sevi, gan bērnu. Ja apgādājamais no 18 gadu vecuma, sākot ar 1. oktobri, studiju apliecināšanai un pensijas izmaksas turpināšanai nosūta derīgu izziņu par mācībām, notariālo apliecinājumu papildu var nepievienot.
Iespējams, ka ārvalstīs notariālas darbības var veikt arī citas juridiskas personas vai iestādes. Līdz ar to katrā konkrētā gadījumā iesniegto dokumentu un tajā norādīto informāciju, kas apliecina personas dzīvības faktu, VSAA izvērtēs atsevišķi.