Ar Norvēģijas grantu atbalstu Latvijas uzņēmumu zaļajās inovācijās ieguldīs 32,54 miljonus eiro
Latvijā zaļo un digitālo inovāciju attīstībai, jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanai un uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai, kā arī piesārņotas teritorijas sanācijai Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā paredzēti 32,54 miljoni eiro.
To paredz Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministrijas parakstītais Norvēģijas grantu programmas “Zaļā uzņēmējdarbība un inovācijas” līgums. Programmu administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), 2027. gadā plānojot izsludināt trīs projektu konkursus, kuros uzņēmēji varēs pretendēt uz grantiem no 50 000 līdz 3 miljoniem eiro.
Programmas mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu pāreju uz videi draudzīgāku un resursefektīvāku saimniecisko darbību, vienlaikus sekmējot inovāciju attīstību un jaunu produktu nonākšanu tirgū. Atbalsts būs pieejams gan jaunu risinājumu un prototipu izstrādei, gan jau tirgū ieviestu zaļo tehnoloģiju plašākai izmantošanai.
“Efektīvāka enerģijas, izejvielu un citu resursu izmantošana palīdz uzņēmumiem samazināt izmaksas un stiprināt konkurētspēju. Savukārt pašu izstrādāti produkti, tehnoloģijas un pakalpojumi var kļūt par vērtīgu eksporta piedāvājumu. Latvijas uzņēmumos un pētniecības organizācijās ir kompetence šādu risinājumu radīšanai. Programma ļaus ieguldīt prototipu izstrādē un pārbaudē, sagatavot zaļās inovācijas ieviešanai tirgū un paplašināt jau ieviestu risinājumu izmantošanu. Sadarbība ar Norvēģijas partneriem palīdzēs apvienot abu valstu zināšanas, pārņemt tehnoloģijas un kopīgi attīstīt risinājumus ārvalstu tirgiem,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere.
Programmas ietvaros 2027. gadā paredzēts izsludināt trīs projektu konkursus, nodrošinot atbalstu dažādās inovāciju attīstības stadijās:
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- 2027. gada 1. ceturksnī — tirgū ieviestu zaļo inovāciju mērogošanai. Granti no 500 000 līdz 3 miljoniem eiro jau izstrādātu un tirgū ieviestu zaļu inovatīvu produktu un tehnoloģiju plašākai izmantošanai, tostarp resursefektivitātes un atjaunīgās enerģijas risinājumiem. Konkursam paredzēti 9,37 miljoni eiro.
- 2027. gada 2. ceturksnī — zaļo inovāciju attīstībai un ieviešanai tirgū. Granti no 100 000 līdz 499 999 eiro jaunu videi draudzīgu produktu un tehnoloģiju attīstībai un ieviešanai tirgū, īpašu uzmanību pievēršot aprites ekonomikai, resursu efektīvai izmantošanai, notekūdeņu un piesārņojuma mazināšanai. Konkursam paredzēti 12,53 miljoni eiro.
- 2027. gada 4. ceturksnī — prototipu izstrādei sievietēm uzņēmējām un jaunuzņēmumiem. Granti no 50 000 līdz 99 999 eiro jaunu produktu, pakalpojumu, procesu un tehnoloģiju prototipu izstrādei. Konkursam paredzēti 2 miljoni eiro, finansējumu aptuveni vienādās daļās novirzot sievietēm uzņēmējām un jaunuzņēmumiem.
Atbalsts būs pieejams Latvijā reģistrētiem mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī lielajiem uzņēmumiem, kuros publiskā sektora līdzdalība nepārsniedz 25%. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem programmā plānots novirzīt vismaz 17,87 miljonus eiro.
Atbalstāmo darbību loks aptvers zaļās un digitālās inovācijas, videi draudzīgus produktus un ražošanas procesus, aprites ekonomikas risinājumus, atjaunīgās enerģijas tehnoloģijas, tostarp biodegvielas un ūdeņraža risinājumus, kā arī notekūdeņu attīrīšanu un piesārņojuma mazināšanu.
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Precīzi konkursu izsludināšanas termiņi, pieteikšanās kārtība un atbalsta nosacījumi tiks publicēti LIAA tīmekļvietnē.
Papildus uzņēmējdarbības atbalsta konkursiem programmā paredzēts īstenot projektu piesārņotas teritorijas sanācijai Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, lai to atgrieztu saimnieciskajā apritē un radītu priekšnosacījumus turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai.
Projektu īstenos Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, un tam paredzētais maksimālais finansējums ir 5,88 miljoni eiro.
Lai veicinātu zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, jaunu partnerību veidošanu un kopīgu inovāciju attīstību, programmā paredzēts atbalsts arī divpusējās sadarbības aktivitātēm 190 000 eiro apmērā. Projektu iesniegumiem, kas tiks īstenoti sadarbībā ar Norvēģijas partneriem, atlases procesā būs prioritāte.
Programmas kopējais finansējums ir 32,54 miljoni eiro, no kuriem 27,69 miljonus eiro nodrošina Norvēģijas granti, bet 4,85 miljonus eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums. Programmu apsaimniekos LIAA sadarbībā ar donorvalsts programmas partneri "Innovation Norway".
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
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