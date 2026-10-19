VIDEO: satiksmes mierināšanas pasākumi var veicināt pāreju uz sabiedrisko transportu
Pilsētu plānošanas dokumentos nekad nav bijis uzstādījuma aizliegt izmantot privāto autotransportu, bet ar dažādiem satiksmes mierināšanas pasākumiem, tostarp ātruma ierobežojumiem, veicināt pāreju uz sabiedrisko transportu. Baltijas Vides Foruma vides eksperte un ES Klimata pakta vēstnese Līga Stokmane-Blaua skaidro, ka automašīnas pilsētās rada visvairāk siltumnīcefekta gāzu emisiju, tāpēc pieejams un drošs sabiedriskais transports ir viens no soļiem, lai iedzīvotāji biežāk dotu priekšroku tam, nevis privātajai automašīnai.
“Pats jēdziens “satiksmes mierināšana” jau saka priekšā, ka satiksme kļūst mierīgāka un drošāka. Arī dažādi tehniski uzlabojumi, piemēram, pazeminātās pieturvietas, lai zemās grīdas tramvajos ērti varētu iekļūt gan ar bērnu ratiņiem, gan cilvēki ratiņkrēslos, un paaugstinājums ar ātruma ierobežojumu pirms pieturas ir daļa no vides pieejamības risinājumiem. Tam gan nav tiešas ietekmes uz emisiju samazināšanu, bet mēs runājam par paradumu maiņu. Jo kaut kas mums ir ērtāks un drošāks, jo lielāka iespēja, ka mēs to izmantosim.”
Vides eksperte apzinās, ka Rīgā realizētie satiksmes mierināšanas pasākumi daļai iedzīvotāju ir radījuši neērtības, taču uzsver, ka paradumu maiņa nekad nav vienkārša, tāpēc šāda pretestība ir saprotama. Turklāt pilsētu mērķis ir samazināt privāto automašīnu skaitu, nevis tās aizliegt, un satiksmes uzlabojumi, piemēram, jaunu veloceļu izbūve, mudina cilvēkus dažādot pārvietošanās veidus.
Runājot par pašvaldību ietekmi uz klimata pārmaiņām, otra joma, kur iespējams samazināt emisijas, ir siltumapgādē izmantotie enerģijas avoti. “Ja “Rīgas Siltums” lielākoties lieto fosilo enerģiju, tad viens no labajiem piemēriem ir “Salaspils Siltums”, kas 2019. gadā izveidoja vienu no lielākajiem saules kolektoru parkiem Eiropā. Pēc viņu atskaitēm var redzēt, ka ar to nepietiek, lai nosegtu pilnīgi visas vajadzības, bet, piemēram, vasarā visu Salaspils iedzīvotājiem nepieciešamo siltā ūdens padevi nodrošina tieši no saules kolektoru iegūtā enerģija. Protams, Rīgā centrālās siltumapgādes lietotāju skaits ir daudz lielāks nekā Salaspilī, bet šis ir labs piemērs pat Eiropas mērogā.”
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Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji, kuru namos siltumenerģiju nodrošina “Rīgas siltums”, nevar ietekmēt, kāda veida enerģija tiek izmantota pakalpojuma nodrošināšanai, līdz ar to klimata pēdas nospiedums ir atkarīgs no uzņēmuma izvēles. “Zinu, ka “Rīgas Siltumam” ir stratēģijas, kā pāriet uz klimatneitralitāti, ieviešot vairāk atjaunīgo resursu, bet pagaidām šī proporcija joprojām ir diezgan maza. Ja pamatā tiek izmantota dabasgāze, saredzu risku ne tikai no emisiju viedokļa. Mēs redzam, kā notikumi pasaulē var pēkšņi ietekmēt gāzes cenu, tāpēc pāreja uz atjaunīgiem resursiem ir ļoti svarīga arī no enerģētiskās neatkarības perspektīvas.”
Kā trešo jomu, kur pašvaldība var dot savu ieguldījumu emisiju samazināšanā, Līga Stokmane-Blaua min zaļās zonas. Tās ne tikai veido estētisku un patīkamu vidi, bet ir arī būtiskas no klimata perspektīvas, jo gan koki, gan augi absorbē CO2, tātad palīdz ražot skābekli un uzlabo vides kvalitāti pilsētās. Viņa kā izcilu zaļi zilās infrastruktūras piemēru min Rīgas pilsētas kanālu, kas palīdz būt noturīgākiem pret dažādām ekstrēmām klimata izpausmēm, piemēram, lielām lietusgāzēm, jo kanāls kopā ar blakus esošajām zaļajām zonām uzsūc lietusūdeni, tādējādi tas nepaliek uz ielām, kas apgrūtinātu pārvietošanos.
“Pilsētās jebkura zaļā zona ir vērtība, jo palīdz mazināt karstuma salas, kur blakus ir asfalts, jo tur, protams, temperatūra būs augstāka. Un mēs zinām, kur parasti atrodas cilvēki, kad vasarā ir +30 grādu temperatūra, – parkos zem kokiem. Rīgas pilsēta ļoti rūpējas par zaļajām zonām, dobes pat sacenšas skaistumkonkursā. Prieks redzēt arī tendences, ka apstādījumi kļūst telpiskāki, vairs nav tikai perfektās puķītes un “noskūtie” mauriņi, parādās graudzāles, kas paplašina skatu uz estētikas daudzveidību, nodrošina patīkamāku klimatu un pat nelielu noēnojumu.”
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Vides eksperte arī augstu novērtē iniciatīvu, ka pilsētās tiek veidotas dabiskās pļavas, kas ļauj iedzīvotājiem iepazīt savvaļas augus, veicina izpratni, ka dabai nav jābūt perfektai, un arī rada labāku vidi apputeksnētajiem, jo katra dabiskā pļava, apstādījumu dobe, balkona dobe vai puķu podi pilsētas vidē ir patvērums šiem vērtīgajiem kukaiņiem.