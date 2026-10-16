"Ignitis ON" tirdzniecības centrā "Domina Shopping" atklāj lieljaudas elektroauto uzlādes centru
Ar vērienīgu atklāšanas pasākumu, 15. oktobrī "Ignitis ON", ir atklājis jaunu elektroauto lieljaudas uzlādes centru t/c "Domina Shopping", kurā vienlaikus būs iespējams uzlādēt 20 elektroauto. Tas ir viens no lielākajiem elektroauto uzlādes centriem galvaspilsētā, kur katras uzlādes vietas konektora maksimālā jauda ir līdz 320 kW, bet kopējā uzlādes centra jauda ir 1,6 MW.
Jaunais centrs ir nozīmīgs solis "Ignitis ON" uzlādes infrastruktūras attīstībā, nodrošinot ērtu un ātru elektroauto uzlādi stratēģiski svarīgā Rīgas transporta virzienā, tiešā Purvciema, Pļavnieku, Teikas un citu Rīgas austrumu daļas apkaimju tuvumā.
"Elektroauto arvien vairāk kļūst par ikdienas transporta izvēli, un līdz ar to mainās arī cilvēku gaidas attiecībā uz uzlādes infrastruktūru. Mūsu mērķis ir panākt, lai elektroauto uzlāde būtu tikpat pašsaprotama kā jebkurš cits ikdienā pieejams pakalpojums - lai cilvēkiem vairs nebūtu īpaši jāplāno, kur un kad uzlādēt savu automašīnu. Lieliem tirdzniecības centriem ir īpaši svarīga loma šajā procesā, jo tie jau ir daļa no cilvēku ierastajiem ikdienas maršrutiem," saka Māris Sīklis, "Ignitis ON" e-mobilitātes vadītājs.
Jaunajā uzlādes centrā desmit uzlādes vietas būs izvietotas tirdzniecības centra A1 stāvvietā un vēl desmit - C1 stāvvietā, katrā no tām nodrošinot kopējo uzlādes jaudu 800 kW. Šāds uzlādes vietu skaits ļaus vienlaikus apkalpot lielu elektroauto vadītāju skaitu, kuri ikdienā pārvietojas šajā Rīgas virzienā. Savukārt brīvdienās elektroauto uzlādi būs iespējams apvienot ar tirdzniecības centra apmeklējumu, izmantojot tā plašo veikalu, ēdināšanas un izklaides piedāvājumu.
"Šis ir ilgi gaidīts inovāciju projekts, kas padara “Domina Shopping” vēl ērtāku un mūsdienīgāku. Sadarbībā ar "Ignitis ON" esam kļuvuši par mājvietu vienam no plašākajiem elektroauto uzlādes centriem Latvijā, kur vienlaikus var uzlādēt 20 automašīnas. Esam patiesi gandarīti par šo papildinājumu mūsu infrastruktūrai, bet pats galvenais – par ērtībām, ko tas sniedz apmeklētājiem un apkārtnes iedzīvotājiem. Kamēr auto uzlādējas, var iepirkties, ieturēt maltīti vai baudīt izklaidi kopā ar ģimeni. Tā arī mūsu šī rudens aicinājums "Dominē pār rudeni" iegūst praktisku nozīmi – vienā apmeklējumā paveikt vairāk un atvēlēt vairāk laika sev," saka Dina Bunce, tirdzniecības centra "Domina Shopping" direktore.
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Jaunais uzlādes centrs, tāpat kā pārējās "Ignitis ON" stacijas, ir integrēts "Ignitis ON" mobilajā lietotnē, kurā iespējams reāllaikā pārbaudīt uzlādes punktu pieejamību, izvēlēties sev ērtāko uzlādes vietu, izmantot vieduzlādi, rezervēt uzlādes punktu, kā arī veikt norēķinus.
Latvijā šobrīd ir pieejami jau vairāk kā 600 "Ignitis ON" uzlādes punkti, kas izvietoti kā Rīgā, tā valsts reģionos. "Ignitis ON" turpina mērķtiecīgi attīstīt elektroauto uzlādes infrastruktūru Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot vietām ar lielu cilvēku un transporta plūsmu.
"Ignitis ON" tīkls jau nodrošina vairāk nekā 90% Baltijas teritorijas pārklājumu, ļaujot ar elektroauto brīvi pārvietoties gan ikdienā, gan dodoties ceļojumos uz kaimiņvalstīm. Tīkla attīstība balstīta stratēģiskajā "30 kilometru likumā", paredzot, ka ap katru uzlādes staciju tiek nodrošināts 30 km sniedzamības rādiuss.