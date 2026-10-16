Skats kā no zinātniskās fantastikas filmas: “Tesla” parāda lidojošu automašīnu, kas gaisā izpilda neticamus trikus, VIDEO
Automašīna, kas ne tikai brauc pa ceļu, bet arī paceļas gaisā un izpilda akrobātiskus trikus? Tas vairs nav tikai zinātniskās fantastikas filmu cienīgs sižets. Elektromobiļu ražotājs “Tesla” prezentējis ilgi gaidīto sporta automašīnu “Roadster”, kas pārsteigusi ar līdz šim neredzētām iespējām.
Ceturtdien, 15. oktobrī, “Tesla” vadītājs Īlons Masks demonstrēja jaunās paaudzes “Roadster” prototipu, kura izstrādē izmantotas arī kosmosa tehnoloģiju uzņēmuma “SpaceX” zināšanas. Prezentācijas iespaidīgākajā brīdī automašīna uzbrauca pa īpaši izveidotu izliektu rampu, pārvietojās ar riteņiem uz augšu, pēc tam pacēlās gaisā, apmeta kūleni un piezemējās uz riteņiem.
Ar to pārsteigumi nebeidzās. Citā demonstrācijā automobilis pacēlās gaisā un pārlēca pāri vairākām “Tesla” automašīnām. Pēc veiksmīgā manevra Masks ar atvieglojumu atzina: “Nu, tas nostrādāja.”
Šādus trikus iespējams īstenot, pateicoties jaunajai tehnoloģijai, kas izstrādāta sadarbībā ar “SpaceX” inženieriem. Automobilis aprīkots ar vilces dzinējiem, kas izmanto augsta spiediena gāzi un ļauj tam īslaicīgi pacelties no zemes, kā arī mainīt kustības virzienu gaisā. Savukārt jaudīga ventilatoru sistēma zem automašīnas rada piespiedējspēku, kas palīdz tai noturēties pie virsmas pat tad, kad tā pārvietojas ar riteņiem uz augšu.
JUST IN: Tesla reveals this video of a FLYING CAR doing tricks https://t.co/NH7SWwzpr4— Kalshi (@Kalshi) October 16, 2026
Jaunais “Roadster” pārsteidz ne tikai ar spēju pacelties gaisā, bet arī ar iespaidīgu paātrinājumu. Demonstrācijā varēja redzēt, ka automobilis no nulles līdz aptuveni 97 kilometriem stundā spēj paātrināties vien 0,8 sekundēs. “Tesla” arī sola, ka jaudīgākā modeļa maksimālais ātrums pārsniegs 370 kilometrus stundā.
Tiesa, par pilnvērtīgu lidojošu automašīnu, ar kuru varētu doties garākos ceļojumos gaisā, “Roadster” pagaidām saukt būtu pāragri. Demonstrācijā parādītie manevri drīzāk atgādina īsus lēcienus un akrobātiskus trikus. Turklāt vēl nav skaidrs, vai šādas iespējas būs atļauts izmantot uz koplietošanas ceļiem.
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Būtiski atzīmēt, ka jaunais “Roadster” tiek gaidīts jau gandrīz deviņus gadus. Tā otrās paaudzes konceptu “Tesla” pirmoreiz prezentēja 2017. gadā, taču automašīnas nonākšana ražošanā vairākkārt atlikta. Tagad uzņēmums sola ražošanu sākt 2028. gadā, bet pagaidām vēl nav zināms, vai arī šoreiz iecerēto termiņu izdosies ievērot.