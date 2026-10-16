Chery krosovers Tiggo 7: tiem, kam negribas maksāt par šiko Tiggo 9
Esam noskaidrojuši, ka Chery zīmola populārākie modeļi ir lētākais Tiggo 4 un dārgākais Tiggo 9. Bet ir jābūt kaut kam pa vidu? Tā ir - tas ir Chery Tiggo 7. Tas ir visai simpātisks, četrarpus metrus garš krosovers.
Lai gan riteņu bāze ir kompakto krosoveru zelta standarts, 2,67 metri, pats Tiggo 7 pēc garuma viltīgi iespraucas starp Nissan Qasqai un X-trail, Toyota Corolla Cross un RAV4 un līdzīgiem modeļiem. Tiggo 7 piedāvājums ir apbrīnojami daudzpusīgs, jo tas ir trīs vienā. To var nopirkt ar parastu benzīna motoru, kā HEV vai PHEV.
Tiggo 7 nebūt nav lepnākais Chery modelis, bet pie tā ir rūpīgi piestrādāts. Zem pārsega ir vēl viens plastmasas vāks, zem kura savukārt slēpjas 1,5 litru turbo dzinējs. Savienojumā ar elektromotoru tas priekšējiem riteņiem izsniedz 224 zirgspēkus. Ir arī vēlamais klīrenss un izturīgas 60. profila riepas.
Tiggo 7 salons mazliet atsit 90. gadu japāņu luksusauto atturīgo šiku, ko pārsvarā veido melna apšuvuma un sudrabainu imitāciju salikums. Te ir daudz fizisku pogu, 360 grādu kamera un latviskota izvēlne. Tiggo 7 ir tikai divas komplektācijas, un Unique ir labākā. Ar visu iekļautu tā maksā nedaudz zem 31 000 eiro. Bagāžnieks ir lielāks nekā kompaktajiem krosoveriem. Visās malās ir LED apgaismojums, bet virs galvas - panorāmas jumts ar aizvelkamu aizkaru.
Jau ieraugot Tiggo 7, bija skaidrs, ka iebrauksim ar to mežā, tāpēc ka šāda tipa mašīna vajadzīga ne tikai braukšanai pa pilsētu, bet arī sēņot, uz laukiem utt. Tātad tai jāmāk glīti braukt pa mežu arī bez pilnpiedziņas. Un vāģis tiešām neliek vilties. Chery Tiggo 7 ir šaurāks par citām tikpat garām mašīnām, tāpēc zari mazāk skrāpē sānus un ir vieglāk apgriezties. Ja skatāmies pēc skaitļu rindas, tad Tiggo 7 protams ir tuvāk 9 nekā 4. Dubultslāņu stikli šeit nepalīdz, jo rites trokšņi nāk no apakšas. Ir arī kāda funkcionāla atkāpe - Car Play laikam pieslēdzams tikai ar vadu. Tātad Chery Tiggo 7 būs atradums tiem, kas ieskatījušies Chery zīmolā, taču Tiggo 4 ir par mazu, bet negribas maksāt par šiko Tiggo 9.