Atlaides vairs nebūs jāmedī pašam: “Google” ievieš jaunu rīku, kas palīdzēs iepirkties lētāk
Tehnoloģijas var padarīt iepirkšanos internetā ne tikai krietni ātrāku, vienkāršāku, bet arī lētāku. Tehnoloģiju gigants “Google” ieviesis jaunu mākslīgā intelekta iepirkšanās rīku, kas ļauj vienuviet apkopot noskatītās preces, sekot to cenu izmaiņām un atrast izdevīgākos piedāvājumus.
Jaunais rīks “Universal Cart” jeb universālais iepirkumu grozs ļauj vienuviet saglabāt preces no dažādiem interneta veikaliem. Tas nozīmē, ka vairs nebūs nepieciešams katrā mājaslapā veidot atsevišķu vēlmju sarakstu vai pašam regulāri pārbaudīt, vai noskatītajai precei nav samazinājusies cena.
Piemēram, ja vienā interneta veikalā esi noskatījis jaunus apavus, bet citā – telefonu, abas preces varēsi pievienot vienam kopīgam grozam. “Google” mākslīgais intelekts sekos līdzi cenu izmaiņām un paziņos, kad kāda no precēm kļuvusi lētāka vai atkal ir pieejama.
Taču tas vēl nav viss. Jaunais rīks palīdzēs arī atrast atlaižu kodus un izdevīgākos piedāvājumus, ietaupot pircēja laiku. Tāpat tas varēs ņemt vērā dažādas maksājumu karšu priekšrocības un lojalitātes piedāvājumus, palīdzot izvēlēties izdevīgāko pirkuma noformēšanas veidu.
Kad pircējs būs izlēmis iegādāties izvēlētās preces, pirkumu varēs noformēt ar “Google Pay”, ja konkrētais tirgotājs šādu iespēju atbalsta. Pretējā gadījumā lietotājs varēs pāriet uz attiecīgā interneta veikala vietni un pabeigt pirkumu tur.
“Google” iecerējis jauno iepirkšanās rīku integrēt arī citos savos pakalpojumos, tostarp “YouTube” un “Gmail”. Tas nākotnē ļautu saglabāt interesējošās preces ne tikai no interneta veikaliem, bet arī no citām platformām, kurās lietotāji pamana sev interesējošus piedāvājumus. Pagaidām “Universal Cart” ir pieejams tikai ASV, un nav zināms, kad jaunums varētu nonākt Latvijā.