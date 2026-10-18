Rēzeknes uzņēmējiem būs pieejama jauna laboratorija ideju un produktu attīstīšanai
9. oktobrī RTU Rēzeknes akadēmijā norisinājās “StartUP festivāls”, pulcējot vairāk nekā 150 jaunuzņēmumu dibinātāju, uzņēmēju, investoru, studentu un inovāciju ekosistēmas pārstāvju no visas Latvijas. Festivālā tika diskutēts par investīciju piesaisti, mākslīgā intelekta izmantošanu uzņēmējdarbībā un universitāšu lomu jaunu uzņēmumu veidošanā. Pasākuma noslēgumā tika atklāta “theLAB Rēzekne” laboratorija, kur turpmāk būs iespēja attīstīt idejas un veidot pirmos prototipus.
Festivāla laikā dalībnieki uzklausīja arī dibinātāju pieredzes stāstus, investoru padomus par finansējuma piesaisti un praktiskus piemērus mākslīgā intelekta izmantošanai uzņēmējdarbībā. Uzņēmēja Ernesta Štāla vadītajā prezentāciju darbnīcā dalībnieki pilnveidoja prasmes pārliecinoši prezentēt savas idejas. Savukārt uz festivāla skatuves ar saviem risinājumiem iepazīstināja piecas vietējās komandas: Webglazer, Busy Tag, Kraftinner, Vitaflow un SG AI COACH.
“Latvijas pētnieku un speciālistu zināšanas attīstās un pārtop produktos ar potenciālu starptautiskos tirgos, kad idejas laikus tiek pārbaudītas praksē un pilnveidotas, domājot par klientu vajadzībām. Jaunuzņēmumi visā Latvijā attīstās un aug vidē, kurā pētnieki, studenti un uzņēmēji sadarbojas. theLAB Rēzekne rada šādu vidi Rēzeknē. LIAA palīdz uzņēmumiem visā Latvijā atrast ārvalstu partnerus un klientus un sagatavoties eksporta tirgu apguvei,” uzsver Vita Balode-Andrūsa, LIAA Eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore.
Viena no festivāla centrālajām tēmām bija universitātēs radītu ideju pārtapšana uzņēmumos. Šovasar pieņemtais intelektuālā īpašuma komercializācijas regulējums pirmo reizi nosaka vienotu kārtību, kā valsts zinātniskās institūcijas var izmantot publiski finansētos pētījumos radītās tehnoloģijas un izgudrojumus uzņēmējdarbībā. Tas paredz iespēju tehnoloģijas licencēt, nodot tiesības uz tām vai ieguldīt tās uzņēmumu attīstībā. Katrai institūcijai jāizstrādā arī sava iekšējā kārtība, kā šīs iespējas īstenot praksē. Paredzams, ka skaidrāki nosacījumi veicinās universitāšu un uzņēmēju sadarbību, atvieglos zinātnē balstītu jaunuzņēmumu veidošanos un investīciju piesaisti.
Universitāšu nozīmi jaunu uzņēmumu attīstībā apliecināja arī festivālā izskanējušie vietējo uzņēmēju pieredzes stāsti. Vairākas jaunuzņēmumu idejas ir radušās un turpina attīstīties tieši RTU Rēzeknes akadēmijā, kur pieejamās zināšanas un infrastruktūra palīdz idejas pārvērst praktiskos risinājumos. Šie piemēri parāda, ka augstskolas var būt nozīmīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai arī ārpus Rīgas.
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“StartUP festivāls apliecināja, ka Latgalē ir gan idejas, gan cilvēki ar ambīcijām tās īstenot. Taču, lai idejas pārtaptu reālos risinājumos un konkurētspējīgos produktos, ir nepieciešama vide, kurā iespējams eksperimentēt, pārbaudīt un attīstīt ieceres. Tieši tādēļ theLAB Rēzekne atklāšana ir nozīmīgs solis RTU Rēzeknes akadēmijas inovāciju ekosistēmas stiprināšanā. Mēs vēlamies, lai akadēmija būtu ne tikai zināšanu ieguves vieta, bet arī vide, kur studenti, pētnieki un uzņēmēji sadarbojas, rada prototipus un attīsta jaunas tehnoloģijas,” uzsver Olga Vindača, RTU Rēzeknes akadēmijas direktora vietniece zinātnes un inovāciju jautājumos.
Festivāla noslēgumā atklātā “theLAB Rēzekne” laboratorija būs vēl viena vieta, kur studentiem un ideju autoriem eksperimentēt, veidot prototipus un pārbaudīt savas ieceres praksē. Tā papildinās akadēmijā jau pieejamās iespējas un palīdzēs attīstīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus.
Pasākumu organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar RTU Rēzeknes akadēmiju.
Pasākums tika organizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās “Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas” un projekta “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.