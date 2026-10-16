Latvijas piena nozare pārmaiņu priekšā -izaicinājumi saimniecībām, iespējas eksportam
Latvijas piena nozare saskaras ar vairākiem izaicinājumiem – samazinās piena lopkopības saimniecību un slaucamo govju skaits, trūkst darbaspēka, pieaug ražošanas izmaksas, bet piena pārstrādes uzņēmumiem jākonkurē ar kaimiņvalstu ražotājiem gan vietējā, gan eksporta tirgū. Tomēr nozare turpina attīstīties, saimniecības palielina ražošanas efektivitāti, bet Latvijas piena pārstrādātāji arvien vairāk pievēršas produktiem ar augstāku pievienoto vērtību un meklē iespējas ārvalstu tirgos. Par to, kā pašlaik klājas Latvijas piena ražotājiem un pārstrādātājiem, kādi ir nozares lielākie izaicinājumi un kas sagaidāms nākotnē, stāsta Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks un AS “Agrofirma Tērvete” valdes priekšsēdētājs Gatis Kaķis.
Piena ražošana saglabājas, bet saimniecību kļūst mazāk
Latvijas piena nozare pēdējos gados piedzīvo strukturālas pārmaiņas. Samazinās saimniecību un slaucamo govju skaits, taču piena ražošanas apjoms jau trešo gadu ir gandrīz nemainīgs. Kā skaidro Jānis Šolks, tas liecina par saimniecību attīstību un produktivitātes pieaugumu – ražošana pakāpeniski koncentrējas saimniecībās, kas spēj attīstīties, ieguldīt tehnoloģijās un palielināt produktivitāti.
Piena ražošanas apjoms jau aptuveni trīs gadus būtiski nemainās, lai gan saimniecību skaits turpina sarukt, norāda Jānis Šolks. Viņaprāt, tas liecina par pakāpenisku nozares koncentrāciju, proti, saimniecības, kas turpina darbu, arvien vairāk pievēršas piena lopkopībai kā uzņēmējdarbībai, nevis tikai tradicionālam ģimenes dzīvesveidam. Palielinās arī vidējais izslaukums no govs.
Šolks uzsver, ka Latvijas piena ražotāji kopumā sasnieguši labu produktivitātes līmeni, lai gan dažādu valstu rezultātus ne vienmēr var tieši salīdzināt. Piena ražošanu ietekmē gan saimniecību lielums, gan klimatiskie apstākļi un izvēlētā saimniekošanas pieeja.
Tomēr kopējā apjoma stabilitāte nenozīmē, ka pārmaiņas visām saimniecībām ir vienlīdz vieglas. Gatis Kaķis informē, ka Latvijā ir aptuveni 110 tūkstoši slaucamo govju un to skaits ik gadu samazinās vidēji par 2000–5000. Valstī ir ap 6300 piena lopkopības saimniecību, kurās tur no vienas līdz 50 govīm. Šajās saimniecībās atrodas aptuveni 36 % no kopējā govju skaita, savukārt tādu saimniecību, kurās govju skaits pārsniedz 100, ir tikai nedaudz vairāk par diviem simtiem.
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Šāda struktūra parāda, cik dažādas ir Latvijas piena ražotāju iespējas. Mazajām saimniecībām ir grūtāk segt visas izmaksas, īpaši, ja piena iepirkuma cena ir zemāka nekā lielākiem piegādātājiem. Gatis Kaķis prognozē, ka pēc 5–10 gadiem Latvijā varētu būt aptuveni 90–100 tūkstoši slaucamo govju. Daļas mazo saimniecību aiziešanu no tirgus varētu kompensēt lielāku saimniecību attīstība un ganāmpulku palielināšana.
Piena cena nav vienīgais izdzīvošanas nosacījums
Piena ražotājiem būtisks jautājums ir iepirkuma cena, tomēr saimniecību dzīvotspēju nosaka vairāku faktoru kopums. Degviela, energoresursi, lopbarība, tehnika un citi ražošanai nepieciešamie resursi rada ievērojamu izmaksu slogu. Papildu izaicinājums ir darbaspēka trūkums, kas skar gan piena lopkopību, gan piena pārstrādi. Jānis Šolks norāda, ka pēdējos gados piena iepirkuma cenas bijušas augstākas, bet pašlaik tās nostabilizējušās nedaudz zem 40 centiem par kilogramu piegādātā svaigpiena. Tomēr šis vidējais rādītājs neparāda visas atšķirības starp saimniecībām, jo iepirkuma cena var atšķirties atkarībā no piegādes apjoma un sadarbības nosacījumiem.
Gatis Kaķis uzsver, ka mazajām saimniecībām piena iepirkuma cenas ir ievērojami zemākas nekā lielajām. Tas apgrūtina iespējas segt izmaksas, ieguldīt attīstībā un saglabāt konkurētspēju. Ja mazākas saimniecības par pienu saņem mazāk, tām ir grūtāk pielāgoties izmaksu kāpumam, tādēļ arvien nozīmīgāka kļūst spēja dažādot ienākumus, attīstīt papildu nodarbošanos vai uzlabot ražošanas efektivitāti. Tas var palīdzēt mazināt atkarību no piena cenas svārstībām un ļaut saimniecībai izturēt periodus, kad ienākumi samazinās. Vienlaikus ražotājiem jāņem vērā, ka piena cena nav tikai atsevišķas saimniecības vai pārstrādes uzņēmuma lēmums. To ietekmē pieprasījums, piena produktu cenas, pārstrādes izmaksas un konkurence. Tāpēc saimniecības ilgtermiņa attīstībai svarīga ir ne vien augstāka iepirkuma cena, bet arī prognozējami sadarbības nosacījumi un iespēja plānot ieguldījumus.
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Darbaspēka trūkums un paaudžu maiņa
Viena no nopietnākajām problēmām piena lopkopībā ir darbinieku trūkums. Gatis Kaķis teic, ka piena lopkopības saimniecību vadītāju vidējais vecums tuvojas 60 gadiem, turklāt kopš 2020. gada tas pieaudzis gandrīz par četriem gadiem. Jauniešu interese par izglītību, kas saistīta ar piena lopkopību, ir neliela, un jauni cilvēki nozarē paliek galvenokārt tad, ja saimniecību jau izveidojuši viņu vecāki vai citi ģimenes locekļi.
Ģimenes saimniecībām paaudžu maiņa ir īpaši svarīga. Ja jaunā paaudze nevēlas turpināt vecāku iesākto, nākotne kļūst neskaidra pat tad, ja saimniecība jau ir izveidota un tai ir attīstības potenciāls. Savukārt jauniešiem, kuri izvēlas turpināt ģimenes rūpalu, ir iespēja izmantot jau izveidotu pamatu, ieviest jaunas tehnoloģijas un veidot saimniecību atbilstoši mūsdienu prasībām.
Gatis Kaķis stāsta – lai piesaistītu darbiniekus, saimniecībām nereti pašām jāmeklē praktikanti un jāiegulda viņu apmācībā, cerot, ka jaunie speciālisti pēc prakses paliks strādāt nozarē. Vienlaikus par būtisku atbalstu kļūst tehnoloģijas, kas palīdz automatizēt darbus, efektīvāk organizēt ražošanas procesus un ātrāk apstrādāt datus. Tas ir svarīgi gan lielām, gan mazām saimniecībām, jo darbaspēka pieejamība tuvākajos gados, visticamāk, paliks viens no būtiskākajiem jautājumiem.
Piena pārstrādei jāatrod līdzsvars starp ražotājiem un tirgu
Piena nozare nebeidzas ar svaigpiena saražošanu. Būtiska loma ir pārstrādes uzņēmumiem, kuriem jāspēj iepirkt pienu, saražot konkurētspējīgus produktus un tos pārdot tirgū par cenu, kas ļauj segt izmaksas un turpināt attīstību. Jānis Šolks uzsver, ka piena pārstrādātāji atrodas starp divām pusēm – piena ražotājiem, kuri vēlas saņemt iespējami augstāku cenu par savu produkciju, un mazumtirgotājiem, kuri vēlas iegādāties produktus ar iespējami izdevīgākiem nosacījumiem. Šādā situācijā pārstrādes uzņēmumiem jāspēj sabalansēt piena iepirkuma cenu, ražošanas izmaksas, investīcijas un gala produkta cenu.
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Jānis Šolks arī vērš uzmanību uz to, ka uzņēmumu apvienošanās pati par sevi vēl negarantē lielāku konkurētspēju. Lai apvienošanās dotu rezultātu, nepieciešama efektīva pārvaldība, vajag saskaņot darbību un izmantot iespējamo sinerģiju. Turklāt pārmaiņas uzņēmumu struktūrā var ietekmēt iespējas piesaistīt atbalstu investīcijām, tāpēc attīstības plāni jāvērtē ne tikai no ražošanas, bet arī no ilgtermiņa finanšu skatpunkta.
Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem jākonkurē ar ražotājiem Lietuvā un Igaunijā, kuriem ir savas priekšrocības, tostarp lielāki ražošanas apjomi un iespēja efektīvāk izmantot jaudas. Jānis Šolks norāda, ka Latvijā piena pārstrādes mērogs ir mazāks, tādēļ īpaši svarīgi ir attīstīt efektivitāti un atrast produktus, kuros iespējams konkurēt ne tikai ar cenu, bet arī ar kvalitāti un pievienoto vērtību.
Eksports – iespēja augt arī mazam tirgum
Latvijas iekšējais tirgus ir ierobežots, tāpēc piena pārstrādes uzņēmumu attīstībai arvien nozīmīgāks kļūst eksports. Latvijas piena produktu eksporta vērtība desmit gadu laikā pieaugusi no nepilniem 200 miljoniem eiro līdz vairāk nekā 320 miljoniem eiro 2025. gadā, saka Jānis Šolks. Latvijas piena produkti tiek eksportēti uz aptuveni 72 valstīm. Būtiski, ka mainījies arī eksporta produktu sastāvs. Agrāk lielāko daļu veidoja produkti ar zemāku vai vidēju pievienoto vērtību, piemēram, piena pulveris un industriālās izejvielas, bet tagad arvien vairāk tiek eksportēti produkti ar augstāku pievienoto vērtību. To vidū ir dažādi krēmsieri, biezpiena produkti un citi izstrādājumi, kurus var pielāgot konkrētu tirgu un klientu prasībām.
Eksporta attīstībā nozīme bijusi arī piena nozares organizāciju īstenotajiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem trešo valstu tirgu apgūšanai.
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Jānis Šolks uzsver, ka šādas aktivitātes palīdzējušas Latvijas uzņēmumiem veidot sadarbību ārvalstīs un attīstīt produktu noietu. Tomēr eksporta tirgu apgūšana prasa ne vien mārketingu un kontaktu veidošanu, bet arī spēju nodrošināt nepieciešamos ražošanas apjomus un ieguldīt jaudās.
Vienlaikus nozarē saglabājas jautājums par investīciju iespējām nākotnē. Ja pieejamais atbalsts pārtikas ražošanai samazinās, bet izmaksas turpina pieaugt, uzņēmumiem var būt grūtāk paplašināt ražošanu. Tas ir būtiski arī piena ražotājiem, jo pārstrādes uzņēmumu spēja attīstīties un atrast jaunus tirgus ietekmē pieprasījumu pēc svaigpiena.
Kāpēc Latvijas veikalos ir tik daudz importa piena?
Viena no Latvijas piena nozares pretrunām ir tā, ka valstī tiek saražots vairāk piena, nekā vietējie pārstrādes uzņēmumi izmanto, tomēr veikalu plauktos ievērojamu daļu aizņem importētie produkti. Jānis Šolks lēš, ka Latvijā ik dienu pārstrādā aptuveni 1550 tonnu piena, bet ievērojams svaigpiena apjoms tiek pārdots pārstrādei Lietuvā. Pēc viņa aplēsēm, aptuveni puse Latvijā pārdotā dzeramā piena ir ražota Lietuvā vai Igaunijā. Savukārt Igaunijā vietējā ražojuma īpatsvars šajā produktu kategorijā sasniedz aptuveni 95 %, bet Lietuvā pārsniedz 80 procentu.
Jānis Šolks uzskata, ka Latvijai būtu iespējas lielāku daļu ikdienā patērēto piena produktu ražot pašai. Tas ļautu vairāk izmantot vietējo svaigpienu, nodrošināt darbu pārstrādes uzņēmumiem un radīt lielāku pievienoto vērtību tepat mūsu valstī. Taču atgūt reiz zaudēto vietu veikalu plauktos nav vienkārši. Importētajiem produktiem ir izveidojušās stabilas piegādes ķēdes, bet mazumtirgotāji savus lēmumus pieņem, vērtējot cenu, piegādes nosacījumus un pieprasījumu.
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“Latvijā piensaimniecība bija, ir un būs”
Latvijas piena nozares nākotni noteiks spēja pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem. Piena lopkopības saimniecībām būs jādomā par efektivitāti, tehnoloģijām, darbaspēku un paaudžu maiņu, savukārt pārstrādes uzņēmumiem – par ražošanas jaudām, produktu attīstību, eksportu un konkurētspēju. Gata Kaķa vērtējumā tehnoloģiju nozīme piena lopkopībā turpinās pieaugt, palīdzot kompensēt darbaspēka trūkumu un uzlabot ikdienas darba organizāciju. Savukārt Jānis Šolks uzsver eksporta nozīmi un nepieciešamību Latvijas pārstrādātājiem nostiprināt pozīcijas gan ārvalstu tirgos, gan pašu mājās.
Lai arī daļai saimniecību nāksies pārtraukt darbu vai mainīt nodarbošanos, tas nenozīmē, ka Latvijas piensaimniecībai nav nākotnes. Nozare jau pierādījusi spēju pielāgoties, saglabājot kopējo ražošanas apjomu un attīstot eksportu. Turpmāk svarīgi būs, vai saimniecībām un pārstrādātājiem izdosies pārvērst šo potenciālu ilgtspējīgā izaugsmē – tādā, kas nodrošina ne tikai kvalitatīvu pienu un piena produktus, bet arī iespēju Latvijas ražotājiem turpināt darbu un attīstīties. Neraugoties uz izaicinājumiem, Gatis Kaķis Latvijas piensaimniecības nākotni vērtē ar pārliecību: “Latvijā piensaimniecība bija, ir un būs.”
Raksts tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP).