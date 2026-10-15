Elektromobilis ar benzīnbāku. Nissan Qashqai E-Power varēs nobraukt pat 1200 km
Ja esat piemirsuši par tādu automašīnu kā Nissan Qashqai, tā nolēmusi atgādināt par sevi pati. Uzlabotajā Qashqai uzstādīta jaunākās paaudzes Nissan e-POWER sistēma.
Atšķirībā no Nissan X-Trail šajā modelī E-Power iekārta pieejama tikai ar priekšējo riteņu piedziņu - sākot no 34 590 eiro ar atlaidi.
Galvenais ieguvums ir degvielas ekonomija - 4,3 - 4,5 litri uz 100 km. Nu Nissan var paspēkoties ar ķīniešu hibrīdiem. Un tie nav tukši vārdi, jo tehnoloģija ir patiesi unikāla plašpatēriņa krosoveram. Qashqai iebūvēta jau trešā e-POWER paaudze. Cilvēki domā, ka tas ir kas līdzīgs parastai hibrīdiekārtai benzīns + elektrība. Bet šis Nissasn konstruktīvi ir elektromobilis. Iekšdedzes dzinējs, kas ir 1,5 litru trīscilindru turbomotors, darbojas kā ģenerators, bet riteņus vienmēr un visos apstākļos griež tikai elektromotors.
Iznāk, ka pie šī Nissan stūres vadītājs nekad nesajutīs t.s. turbobedri, to, kā pārslēdzas ātrumi un pilsētas ātrumos nedzirdēs arī pašu benzīna motoru. Tas ir vēl efektīvāks nekā iepriekš, jo motorā izmantota ļoti zemas viskozitates eļla - 0W16. Vienlaikus E-Power ir visjestrākais no Qashqai pašreizējiem variantiem - 7,6 sekundes līdz simtam, kamēr 1,3 litru dzinējam vajag virs deviņām. Arī jauda ir lielāka - 205 zirgspēki, kas jau atkal atbilst jaunāko kompakto hribrīda krosoveru sniegumam. Nissan apgalvo, ka Qashqai kļuvis arī klusāks. Ko nevar atņemt - praktisku un pārdomātu salonu. Katra poga ir savā vietā. Arī citādi Nissan Qashqai izskatās un brauc gluži kā parasta automašīna - ar to vien atšķirību, ka faktiski tas ir elektromobilis, kas nekad nav jālādē un ar pilnu bāku var nobraukt pat 1200 km.