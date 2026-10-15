Bizness un ekonomika
Šodien 11:28
"Netflix" paziņo, ka likvidēs 1000 darbavietu
Straumēšanas platforma "Netflix" likvidēs aptuveni 1000 darbavietu jeb 6% no kopējā darbavietu skaita, ņemot vērā gausāku uzņēmuma izaugsmi.
"Mūsu misija izklaidēt pasauli ir ambicioza, un tās realizēšana no mums prasa disciplīnu attiecībā uz mūsu cilvēkiem un resursiem," darbiniekiem izsūtītā paziņojumā norāda "Netflix" vadītāji Teds Sarandoss un Gregs Pīters.
"Netflix", kas šobrīd ir izteikts līderis video straumēšanas tirgū, vairs nespēj augt tā, kā iepriekš.
Šī gada otrajā ceturksnī platformas ienākumi gada griezumā pieauga par 13,4%, salīdzinot ar 16,2% kāpumu pirmajā ceturksnī. Nesen noslēgtajā trešajā ceturksnī uzņēmums prognozē 11,7% izaugsmi.
Tirgus izpētes uzņēmums "Emarketer" skaidro, ka "Netflix" lēmumus likvidēt darbavietas parāda, ka pat lielākie straumēšanas uzņēmumi nav imūni pret stagnāciju un finanšu sarežģījumiem.