Daudziem mājokļu īpašniekiem Latvijā draud smags finansiāls trieciens, brīdina eksperti
Astoņu gadu laikā apdrošināto mājokļu īpatsvars Latvijā ir pieaudzis no 30.8 % līdz 52.8 %. Tas nozīmē, ka pašlaik jau vairāk nekā puse Latvijas mājokļu ir apdrošināti. Tomēr saskaņā ar Latvijas Bankas veikto mājokļu apdrošināšanas tirgus novērtējumu gandrīz katrs otrais mājoklis joprojām nav apdrošināts.
2025. gadā apdrošināto mājokļu īpatsvars sasniedza 52.8 %. Šis rādītājs ir aprēķināts, salīdzinot apdrošinātāju sniegto informāciju par spēkā esošo mājokļu apdrošināšanas līgumu skaitu ar mājsaimniecību skaitu Latvijā.
Latvijas Bankas apkopotie vēsturiskie dati rāda, ka 2017. gadā bija apdrošināti tikai 30.8 % mājokļu. Tātad kopš 2017. gada apdrošināto mājokļu īpatsvars ir palielinājies par 22 procentpunktiem. 2025. gadā Latvijā bija 445.6 tūkst. spēkā esošu mājokļu apdrošināšanas līgumu.
Latvijas Bankas Apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja Evija Dundure: "Astoņos gados panākts būtisks uzlabojums, taču nesenās vētras radītie postījumi atgādina, ka ar to nepietiek – gandrīz katrs otrais mājoklis joprojām nav apdrošināts. Dabas stihiju novērst neizdosies, bet varam būt finansiāli aizsargātāki no tās sekām. Ja mājoklis ir apdrošināts, dabas stihiju risks gandrīz vienmēr ir segts".
Latvijas Bankas dati rāda skaidru ilgtermiņa tendenci: iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas pasargāt savu mājokli no neparedzētu notikumu finansiālajām sekām. Taču 47.2 % mājokļu bez apdrošināšanas nozīmē, ka vēl ir būtiska sabiedrības daļa, kurai nopietna nelaime var kļūt arī par smagu finansiālu triecienu.
99.98 % mājokļu apdrošināšanas līgumu ietver dabas katastrofu risku. Tātad galvenais izaicinājums nav dabas stihiju riska trūkums polisēs, bet gan tas, ka gandrīz puse mājokļu vispār nav apdrošināti.
Nesenā vētra, kad koki krita uz ēkām un bojāja jumtus un citas konstrukcijas, vēlreiz atgādināja, ka šādi zaudējumi var būt pēkšņi un būtiski. 2025. gadā vidējā atlīdzība par dabas katastrofu radītiem zaudējumiem vienam mājoklim bija 1552 eiro – aptuveni par 25 % lielāka nekā vidējā atlīdzība īpašuma apdrošināšanā (1242 eiro).
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dabas stihiju ietekme katru gadu var būt ļoti atšķirīga. 2024. gadā ar tām bija saistīti 43.9 % pieteikto mājokļu apdrošināšanas gadījumu, bet 2025. gadā – 7.8 %. Tāpēc viena mierīgāka gada statistika nenozīmē, ka risks ir izzudis vai stipri mazinājies.