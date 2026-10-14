“Pat tad, kad neesmu mājās, rēķins kļūst tikai lielāks!” Latvijas iedzīvotāji atklāj, cik mēnesī maksā par elektrību - summas pārsteidz
Kāpēc elektrības rēķins turpina augt pat tad, ja mājās neviens nedzīvo? Šādu jautājumu sociālajā tīklā “Threads” uzdevis kāds Latvijas iedzīvotājs, izraisot diskusiju par elektrības izmaksām. Komentāros cilvēki atklājuši, cik mēnesī maksā par elektroenerģiju, un summas ir ļoti atšķirīgas – kamēr vieni iztiek ar nepilniem 20 eiro, citiem rēķins sasniedz pat 400 eiro.
“Cik vidēji jūs mēnesī maksājat par elektrību?” sociālajā tīklā “Threads” vaicā lietotājs “gunarix”.
Viņš neslēpj neizpratni par saviem elektrības rēķiniem, kas, šķiet, kļūst arvien lielāki neatkarīgi no tā, cik daudz elektrības patērēts. “Man mistiski paliek tikai dārgāk un dārgāk, pat tajos mēnešos, kad neesmu vispār mājās,” viņš raksta.
Ieraksts pamudinājis citus lietotājus dalīties pieredzē, un izrādās, ka elektrības rēķini dažādās mājsaimniecībās atšķiras pat vairākus desmitus reižu.
Kāds komentētājs atklāj, ka viņa ikmēneša rēķins ir aptuveni 35 eiro, bet cits norāda, ka maksā nedaudz mazāk par 40 eiro. Vēl kāds ieraksta tikai skaitli “44”.
Tikmēr lietotāja “zirnezane” pārsteidz ar ievērojami lielāku summu – viņa norāda, ka mēnesī par elektrību maksā no 350 līdz 400 eiro. Tiesa, komentārā nav precizēts ne mājokļa lielums, ne elektroenerģijas patēriņš.
Savukārt kāda sieviete stāsta, ka viņas elektrības rēķins parasti nepārsniedz 20 eiro. “Ap 20 eiro parasti. Biju vienu mēnesi prom, un tad bija 15 eiro, tikai no ledusskapja,” raksta “madara.martini”.
Ar savu pieredzi dalās arī cita komentētāja, kura izmanto biržas cenu tarifu. “Viena fāze, vidēji kādi 40 eiro. Ja baigi griežas veļasmašīna ar žāvētāju, tad var būt arī pie 50, bet tas ir reti. Maksāju pēc biržas. Daudz elektroiekārtu,” viņa skaidro.
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Diskusijā izskan arī viedoklis, ka ne vienmēr ir vērts nemitīgi sekot līdzi elektrības cenām un pielāgot savu ikdienu lētākajām stundām.
Kāds privātmājas iedzīvotājs atklāj, ka izvēlējies fiksētas cenas elektrības līgumu, lai nebūtu jāuztraucas par biržas cenu svārstībām. Viņš norāda, ka aptuveni 350 kilovatstundu patēriņš mēnesī viņam izmaksā ap 70 eiro. Aprēķinot visas izmaksas, par vienu kilovatstundu sanākot maksāt aptuveni 20–22 centus.
“Bez stresa, kad ko lietoju un kur deg gaisma – praktiski visur,” raksta komentētājs, piebilstot, ka viņam nav vēlmes būtiski ierobežot elektrības patēriņu, lai ietaupītu vienu eiro dienā.
Kāpēc par elektrību jāmaksā arī tad, ja neviens nav mājās?
Elektrības rēķinu veido ne tikai maksa par faktiski patērēto elektroenerģiju, bet arī sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas, tostarp fiksētā maksa par pieslēguma uzturēšanu. Atkarībā no līguma var būt arī citas fiksētas maksas.
Tas nozīmē, ka pat tad, ja mājoklī ilgstoši neviens neuzturas un elektrības patēriņš ir minimāls, rēķins nebūs nulle. Turklāt tādas ierīces kā ledusskapis, rūteris vai citas elektrotīklam pieslēgtas iekārtas var turpināt patērēt elektroenerģiju.
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Savukārt biržas tarifa lietotājiem rēķinu ietekmē arī tas, kādās stundās elektrība patērēta. Līdz ar to līdzīgs patēriņš dažādos mēnešos ne vienmēr nozīmē vienādu summu.