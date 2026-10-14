Viena no pasaulē lielākajām foto aģentūrām gatavojas sekot “airBaltic” pēdās
Līdzīgi kā Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic”, arī viena no pasaulē lielākajām fotogrāfiju un vizuālā satura platformām “Getty Images” gatavojas sākt bankrota procedūru, lai pārstrukturētu savas parādsaistības. Uzņēmums, kas jau vairāk nekā 30 gadus nodrošina attēlus pasaules medijiem un uzņēmumiem, saskāries ar milzīgiem parādiem, pieaugošu konkurenci un mākslīgā intelekta radītajām pārmaiņām.
1995. gadā Sietlā dibinātais “Getty Images” kļuva par vienu no digitālās fotogrāfijas industrijas pionieriem. Tā arhīvā patlaban ir vairāk nekā 477 miljoni fotogrāfiju, videomateriālu un citu vizuālo darbu. Platformas attēlus ikdienā izmanto ziņu portāli, reklāmas aģentūras un uzņēmumi visā pasaulē.
Tomēr pēdējos gados kompānija nonākusi nopietnās finansiālās grūtībās. 2026. gada oktobrī tā paziņoja par plāniem ASV sākt tā dēvēto 11. nodaļas (*Chapter 11) bankrota procedūru, kas ļautu pārstrukturēt parādsaistības un turpināt uzņēmuma darbību.
Saskaņā ar finanšu pārskatiem uzņēmuma kopējās parādsaistības jūnija beigās sasniedza aptuveni 2,1 miljardu ASV dolāru.
Lai stabilizētu situāciju, Getiju ģimenes pārstāvji un investīciju uzņēmums “Koch Equity Development” apņēmušies nodrošināt līdz 533 miljoniem dolāru lielu kapitāla ieguldījumu. Vienošanās paredz arī 270 miljonu dolāru nenodrošināto obligāciju dzēšanu, kā arī pārējo aizdevumu nosacījumu pārskatīšanu.
Pēc restrukturizācijas pabeigšanas “Getty Images” vairs nebūs publiski kotēts uzņēmums un pilnībā nonāks minēto investoru īpašumā.
Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem uzņēmumam ir straujā mākslīgā intelekta attīstība. Arvien vairāk uzņēmumu un reklāmas veidotāju izvēlas izmantot mākslīgā intelekta ģenerētus attēlus, nevis iegādāties tradicionālās fotogrāfiju licences. Arī “Getty Images” vadība iepriekš atzinusi, ka mākslīgā intelekta attīstība ietekmē pieprasījumu pēc uzņēmuma piedāvātā satura.
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Papildu triecienu radīja neveiksmīgais mēģinājums apvienoties ar konkurentu “Shutterstock”. Aptuveni 3,7 miljardus dolāru vērtais darījums tika atcelts 2026. gada jūlijā pēc Lielbritānijas konkurences uzraugu izvirzītajiem nosacījumiem.
Uzņēmuma akciju vērtība pēdējos gados ir dramatiski samazinājusies. Kopš atgriešanās biržā 2022. gadā tās zaudējušas gandrīz visu savu vērtību.
Neraugoties uz gaidāmo bankrota procedūru, “Getty Images” uzsver, ka uzņēmums negrasās pārtraukt darbību. Kompānija sola, ka pārstrukturēšana neietekmēs fotogrāfus, sadarbības partnerus, klientus un darbiniekus. Arī milzīgais fotogrāfiju arhīvs turpinās būt pieejams.
Restrukturizācijas procesu paredzēts pabeigt līdz 2026. gada beigām, tomēr tam vēl nepieciešams tiesas apstiprinājums.