No 1. janvāra “SEB banku” gaida būtiskas pārmaiņas - ko tas nozīmēs klientiem?
No 2027. gada 1. janvāra SEB grupas bankas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā darbosies kā viena juridiskā persona ar nosaukumu "SEB Bank", taču klientiem ikdienas bankas pakalpojumi nemainīsies, informēja "SEB banka".
Līdz ar to konti, maksājumu kartes, aizdevumi, internetbanka, mobilā lietotne un citi pakalpojumi arī turpmāk būs pieejami ierastajā kārtībā, visi esošie līgumi paliks spēkā.
Visas līdzšinējo banku tiesības un saistības, kā arī sniegtie pakalpojumi automātiski pāries uz "SEB Bank", nodrošinot nepārtrauktas attiecības ar klientiem. Latvijā klientiem pakalpojumus sniegs "SEB Bank" Latvijas filiāle.
"SEB bankas" vadītāja Ieva Tetere skaidro, ka ikdienas bankas pakalpojumi, vietējā apkalpošana un atbalsts arī turpmāk būs pieejami ierastajā kārtībā. Klientiem apvienošanās galvenokārt nozīmēs izmaiņas bankas juridiskajā struktūrā. Vienlaikus, apvienojot banku kapitālu, darbinieku kompetences un resursus Baltijas mērogā, bankām būs lielākas iespējas finansēt ambiciozus, apjomīgus, ilgtermiņa biznesa projektus, kas veicina Baltijas valstu ekonomikas izaugsmi.
Visus privātos un biznesa klientus "SEB banka" individuāli informē par izmaiņām, un lielākajai daļai klientu nav jāveic nekādas papildu darbības. Gadījumos, kad ir nepieciešama jebkāda rīcība, attiecīgie klienti saņems detalizētu informāciju.
No 2027. gada 1. janvāra noguldījumu un ieguldījumu aizsardzību, ko pašlaik nodrošina Latvijas un Lietuvas sistēmas, pārņems Igaunijas Garantiju fonds ("Tagatisfond"). Noguldījumi un ieguldījumi būs aizsargāti saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem un Eiropas Savienības direktīvām.
Tāpat "SEB banka" brīdina, ka pārmaiņu periodus nereti izmanto krāpnieki, lai uzdotos par finanšu iestādēm un maldinātu klientus. Tuvojoties banku apvienošanās datumam, var pieaugt krāpniecisku e-pastu, īsziņu un telefona zvanu skaits. Tajos klienti var tikt aicināti, piemēram, atjaunot personīgo informāciju, apstiprināt konta datus vai pieslēgties internetbankai, izmantojot atsūtītu saiti.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"SEB banka" atgādina, ka banka nekad pa tālruni, e-pastā vai īsziņā nelūdz atklāt internetbankas piekļuves datus, PIN kodus, "Smart-ID" kodus, autentifikācijas datus vai maksājumu karšu informāciju. Tāpat "SEB banka" e-pastos nesūta saites uz internetbanku. Jebkura aizdomīga saziņa, kas saistīta ar banku apvienošanos, jāvērtē kritiski un jāpārbauda, izmantojot SEB oficiālos saziņas kanālus.
Jau vēstīts, ka SEB grupa 2025. gadā Latvijā guva peļņu 85,9 miljonu eiro apmērā, kas ir par 39,4% mazāk nekā 2024. gadu.
Tāpat ziņots, ka SEB grupa šogad maijā ir saņēmusi Eiropas Centrālās bankas (ECB) atļauju veikt pārrobežu apvienošanos Baltijā. Apvienotās "SEB Bank" centrālais birojs būs Igaunijā, kamēr Latvijā un Lietuvā banka būs pārstāvēta ar filiālēm. Pārrobežu apvienošanu plānots pabeigt 2027. gada janvāra sākumā.
Pēc aktīvu apmēra "SEB banka" ir otrā lielākā banka Latvijā.