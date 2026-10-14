Pasūtījumi no Ķīnas internetveikaliem kļūs vēl dārgāki - Eiropā ieviesīs jaunu maksu
Jau no 1. novembra Eiropas Savienībā (ES) stāsies spēkā jauna sūtījumu apstrādes maksa, kas ietekmēs arī Latvijas iedzīvotājus, kuri iepērkas tādās populārās interneta tirdzniecības platformās kā “Temu”, “Shein” un “AliExpress”. Jaunais maksājums būs papildus jau jūlijā ieviestajam muitas nodoklim, tādējādi pirkumi no valstīm ārpus ES var kļūt vēl ievērojami dārgāki.
No 2026. gada 1. novembra sūtījumiem no valstīm ārpus Eiropas Savienības tiks piemērota apstrādes maksa divu eiro apmērā par katru preču pozīciju sūtījumā, paredz ES muitas sistēmas reforma.
Jaunā maksa papildinās jau kopš 1. jūlija spēkā esošo trīs eiro muitas nodokli, kas tiek piemērots precēm sūtījumos, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro. Tādējādi no novembra par vienu preču pozīciju var nākties maksāt kopumā piecus eiro – trīs eiro muitas nodokli un divus eiro apstrādes maksu. Papildus piemērojams arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izmaiņas attieksies ne tikai uz populārajiem Ķīnas internetveikaliem, bet arī uz pirkumiem no ASV, Apvienotās Karalistes, Norvēģijas, Šveices un citām valstīm, kas nav ES dalībvalstis.
Būtiski, ka maksa netiek aprēķināta par katru atsevišķu preci, bet gan par katru preču pozīciju. Vienā pozīcijā var apvienot vairākas preces ar vienādu muitas klasifikāciju, būtiskajām pazīmēm un izcelsmes valsti. Piemēram, ja vienā sūtījumā ir pieci vienādi T krekli, kas atbilst vienai preču pozīcijai, tiem piemēro vienu trīs eiro muitas nodokli un vienu divu eiro apstrādes maksu.
Savukārt, ja pasūtījumā ir trīs T krekli un rokas pulkstenis, tie veido divas dažādas preču pozīcijas. Šādā gadījumā muitas nodoklis būs seši eiro, bet apstrādes maksa – četri eiro. Kopā tie ir desmit eiro vēl pirms PVN aprēķināšanas.
VID publicējis arī konkrētu piemēru, kā jaunās izmaksas ietekmēs pircējus. Ja cilvēks ārpus ES esošā internetveikalā iegādājas divas dažādas preces par septiņiem un desmit eiro, bet piegāde maksā vienu eiro, papildus būs jāmaksā seši eiro muitas nodoklis, 5,04 eiro PVN un četri eiro apstrādes maksa.
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Tādējādi par precēm, kuru kopējā vērtība ir 17 eiro, kopā ar piegādi un visiem maksājumiem nāksies šķirties no 33,04 eiro.
VID skaidro, ka pircējiem ne vienmēr būs pašiem jāveic muitošana vai papildu maksājumi pēc preces pasūtīšanas.
Ja internetveikals izmanto īpašo IOSS režīmu, nodokļus un apstrādes maksu iespējams iekasēt jau pirkuma veikšanas brīdī. Šādā gadījumā pircējs nepieciešamos maksājumus veic kopā ar pasūtījumu, bet muitas formalitātes var nokārtot pārdevējs vai piegādes uzņēmums.
Savukārt gadījumos, kad maksājumi nav iekasēti iepriekš, tie būs jāveic sūtījuma muitošanas laikā.
Latvijas iedzīvotāji nepieciešamās formalitātes varēs nokārtot paši, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai arī uzticēt to “Latvijas Pastam”, eksprespasta uzņēmumiem vai citiem muitošanas pakalpojumu sniedzējiem. Jārēķinās, ka par šo uzņēmumu pakalpojumiem var tikt piemērota vēl papildu maksa.
Jauno noteikumu mērķis ir samazināt milzīgā sīkpakās ievesto preču apjoma radīto slodzi muitas dienestiem, vienlaikus veicinot godīgāku konkurenci starp ES un trešo valstu tirgotājiem. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem 2025. gadā Eiropas Savienībā ievesti aptuveni 5,9 miljardi zemas vērtības preču vienību. Tas ir četras reizes vairāk nekā 2022. gadā.
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Eiropas Komisija norādījusi, ka līdzšinējais atbrīvojums no muitas nodokļa precēm, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, radīja priekšrocības ārpus ES esošajiem pārdevējiem. Turklāt daļa sūtījumu tika apzināti sadalīti mazākās pakās vai to vērtība tika norādīta zemāka, lai izvairītos no muitas maksājumiem.
Vēl viena problēma ir preču drošība. ES iestādes norāda, ka daļa no ārvalstu internetveikaliem piegādātajām precēm neatbilst Eiropas drošības un kvalitātes prasībām. Jaunā apstrādes maksa paredzēta, lai segtu muitas kontroles izmaksas, tostarp informācijas pārbaudi, riska analīzi un nepieciešamās fiziskās pārbaudes.
Jaunie maksājumi galvenokārt attiecas uz komerciāliem sūtījumiem, proti, precēm, kas iegādātas internetveikalos. VID skaidro, ka nekomerciāliem sūtījumiem, kurus viena privātpersona nosūta citai kā dāvanu, saglabājas atbrīvojums no muitas nodokļa, PVN un apstrādes maksas, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro. Tomēr arī šādas dāvanas ir jādeklarē.
Savukārt komerciāliem sūtījumiem, kuru vērtība pārsniedz 150 eiro, tiek piemērots parastais muitas nodoklis atbilstoši preces veidam, PVN un jaunā apstrādes maksa.
Jāpiebilst, ka trīs eiro fiksētais muitas nodoklis ir pagaidu risinājums, ko paredzēts piemērot līdz 2028. gada 1. jūlijam. Pēc tam plānots pāriet uz jaunu muitas sistēmu, kurā preču aplikšana ar nodokļiem notiks atbilstoši parastajām muitas tarifa likmēm.