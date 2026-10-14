Rīgas Centrāltirgu gaida vērienīgas pārmaiņas! Atklāts, kas notiks ar vēsturiskajiem paviljoniem
SIA “Rīgas nami” līdz Rīgas Centrāltirgus simtgadei 2030. gadā plāno atjaunot vēsturiskos paviljonus un uzlabot tirgus infrastruktūru, ieguldot 21,2 miljonus eiro. Rīgas dome 14. oktobrī nolēma pagarināt uzņēmuma līgumu par Centrāltirgus pārvaldīšanu vēl uz 30 gadiem – līdz 2067. gadam.
Ērtāka un drošāka iepirkšanās, labāki darba apstākļi tirgotājiem un sakopta, pievilcīga vieta, kur satikties un uzkavēties ikvienam apmeklētājam - ar šādu mērķi SIA “Rīgas nami” plāno Centrāltirgus attīstību līdz tā simtgadei 2030. gadā. Atjaunojot vēsturiskos paviljonus un apkārtējo teritoriju, uzņēmums uzlabos ēku un infrastruktūras drošību, saglabājot tirgus īpašo raksturu un papildinot to ar mūsdienīgu ēdināšanas piedāvājumu un patīkamu publisko vidi rīdziniekiem un pilsētas viesiem.
“Pieņemtais lēmums iezīmē jaunu posmu Rīgas Centrāltirgus attīstībā - no atsevišķu neatliekamu remontdarbu veikšanas varam pāriet uz mērķtiecīgu, ilgtermiņā plānotu tirgus atjaunošanu un attīstību. Tas ļaus mums ne tikai pakāpeniski sakārtot vēsturiskos paviljonus un infrastruktūru, bet arī veidot mūsdienīgu un dzīvīgu tirgus vidi. Tirgus nākotne ir cieši saistīta ar cilvēkiem, kuri šeit tirgojas un iepērkas ik dienu. Tāpēc mūsu mērķis ir radīt labākus darba apstākļus tirgotājiem, ērtāku un patīkamāku vidi apmeklētājiem, vienlaikus stiprinot tirgus konkurētspēju. Tuvojoties tirgus simtgadei, vēlamies saglabāt tā īpašo raksturu un dot cilvēkiem vairāk iemeslu šeit atgriezties”, norāda SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers.
Atjaunošanas darbi katrā paviljonā būs atšķirīgi, paredzot kopējo ieguldījumu 19 miljonu eiro apmērā. Zivju paviljonā tiks veikta vērienīga atjaunošana, turpinot piedāvāt zivju produkciju un jūras veltes, bijušo Sakņu paviljonu pielāgos gaļas produkcijas tirdzniecībai, Gastronomijas paviljonā tiks veikti darbi, lai to pielāgotu piena un bakalejas produkcijas tirdzniecībai, savukārt bijušajā Piena paviljonā tiks attīstīta ēdināšanas funkcija.
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Tiks veikti darbi arī bijušā Gaļas paviljona konstrukciju drošības nodrošināšanai. Līdz 2027. gada vasarai tiks atjaunotas šī paviljona pagrabstāva nesošās konstrukcijas un jumta nesošās metāla konstrukcijas. Savukārt līdz 2027. gada maijam tiks izsludināta paviljona nomas tiesību izsole, lai piesaistītu ilgtermiņa nomnieku, kas veiktu ēkas atjaunošanu, saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību un attīstību, veidojot to par publiski pieejamu, daudzfunkcionālu objektu, kas papildinātu Centrāltirgus piedāvājumu.
Tāpat paredzēti darbi kopējās paviljonu infrastruktūras uzlabošanai, tostarp fasāžu, apgaismojuma, hidroizolācijas un ārējo inženiertīklu sakārtošanai, paviljonu plašos pagrabus paredzēts pielāgot civilās aizsardzības funkcijai.
Publiskās ārtelpas attīstībai paredzēti vismaz 3,5 miljoni eiro. Darbus plānots īstenot pakāpeniski, pēc iespējas nodrošinot tirgus darbības nepārtrauktību būvniecības laikā. Atjaunojot ārtelpu un paviljonus tiks nodrošināts risinājums arī dārzeņu un augļu tirgošanai.
Vienotu redzējumu paviljonu un apkārtējās teritorijas attīstībai palīdzēs izstrādāt starptautiskā arhitektūras un dizaina metu konkursā, kuru organizēs SIA “Rīgas nami”. Konkursa rezultāti dos iespēju Rīgas Centrāltirgus teritoriju attīstīt harmoniski pēc vienotiem dizaina principiem.
Investīciju programmas finansēšanai paredzēts izmantot SIA “Rīgas nami” līdzekļus, piesaistīt Eiropas Savienības fondu un programmu finansējumu, aizņēmumus un citus finanšu instrumentus. Programmu plānots īstenot bez pašvaldības līdzfinansējuma. Tāpat tuvākajos gados uzņēmums paredzējis papildu ieguldījumus tam piederošo Spīķeru ēku, autostāvvietu un komercdarbības attīstībā.
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Plānotie darbi turpinās jau uzsākto Centrāltirgus atjaunošanu. Kopš 2023. gada, kad SIA “Rīgas nami” pārņēma tirgus pārvaldīšanu, tā attīstībā un neatliekamajos darbos ieguldīti vairāk nekā 4,4 miljoni eiro. Atjaunots bijušā Sakņu paviljona jumts, jumta metāla konstrukcijas un pagrabstāvs, nostiprinātas Piena paviljona jumta metāla konstrukcijas, kā arī veikti citi darbi vēsturisko ēku saglabāšanai.
Atjaunotais Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljons (2025.09.09.)
Atjaunotais Sakņu paviljons Centrāltirgū.