"Mintos" piedāvā ieguldīt akcijās bez komisijas maksas, sākot no 1 €
"Mintos", Eiropas vadošā investīciju platforma, paplašina piedāvājumu, ļaujot ieguldīt akcijās bez komisijas maksas. Jaunais piedāvājums investoriem sniedz piekļuvi vairāk nekā 4 000 visvairāk tirgoto ASV, Eiropas un pasaules akciju, sākot no 1 €, padarot "Mintos" par vienīgo investīciju platformu Eiropā, kur privātie investori var turēt ETF, akcijas, obligācijas, investīcijas aizdevumos, pasīvās investīcijas nekustamajā īpašumā, kriptovalūtu ETP un naudas tirgus fondu (Smart Cash) vienā kontā.
Privāto investoru dalība akciju tirgos joprojām ir zema: aptuveni 80% eirozonas mājsaimniecību nepieder ne akcijas, ne citi tirgus ieguldījumi, bet gandrīz 10 triljoni eiro atrodas skaidrā naudā un zemas peļņas banku noguldījumos. Saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) datiem gandrīz katrs desmitais ES pieaugušais jeb 35 miljoni cilvēku laikā no 2022. līdz 2025. gadam ir pircis vai pārdevis akcijas. Tāpēc, lai arī privāto investoru dalība akciju tirgos visā Eiropā pieaug, tā joprojām atpaliek no iespējamā.
Ieguldījumi akcijās bez komisijas maksas
"Mintos" piedāvā ieguldīt akcijās bez komisijas maksas par rīkojumu izpildi vai vērtspapīru glabāšanu. Lai izmantotu šo piedāvājumu, nav nepieciešams abonements vai maksas plāns.
"Mintos" platformā ASV akcijas tiek tirgotas eiro valūtā bez valūtas konvertācijas vai valūtas maiņas (FX) maksas. Investori var sākt ar 1 €, ieguldot akciju daļās, neatkarīgi no akciju cenas.
"Komisijas maksa var atturēt cilvēkus sākt ieguldīt akcijās, it īpaši, ja ir vēlme ieguldīt mazākas summas, tāpēc mēs vēlamies šo šķērsli likvidēt," saka Mārtiņš Šulte, "Mintos" izpilddirektors un līdzdibinātājs. "Turklāt komisiju maksas ir tikai daļa no kopējās ainas. "Mintos" šobrīd ir vienīgā vieta Eiropā, kur vienviet var veikt ieguldījumus akcijās, ETF, obligācijās, aizdevumos, nekustamajā īpašumā, kriptovalūtu ETP un Smart Cash. Investoriem, kuri vēlas veidot un pārvaldīt patiesi diversificētu portfeli, tā ir nozīmīga priekšrocība."
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Elastīgi ieguldīšanas veidi
"Mintos" dod investoriem iespēju izvēlēties, kā pārvaldīt savus ieguldījumus akcijās. Ieguldot manuāli, investori var paši pirkt un pārdot pieejamās akcijas, saglabājot kontroli pār individuāliem ieguldījumu lēmumiem. Savukārt ieguldījumu plāni ļauj izvēlēties akcijas, ieguldījuma summu un biežumu, un līdzekļi tiek automātiski ieguldīti reizi nedēļā, mēnesī vai ceturksnī; turklāt vienlaikus var darboties vairāki plāni.
Plaši tirgotu uzņēmumu akciju izlase
Tā vietā, lai konkurētu vienīgi ar klāstu, pieejamo akciju izlase ir veidota, balstoties uz plaši tirgotām uzņēmumu akcijām, kuras investorus interesē visvairāk, aptverot tehnoloģiju nozari, finanšu nozari, veselības aprūpi un farmāciju, enerģētiku, kā arī kalnrūpniecību un izejvielu nozari. Akciju cenas ir norādītas eiro atbilstoši reālajām tirgus cenām, un rīkojumi tiek nosūtīti izpildei nekavējoties biržas darba laikā. Akciju klāsts laika gaitā tiks paplašināts.
Ieguldījumu piedāvājuma paplašināšana
Akcijas papildina "Mintos" esošo ieguldījumu piedāvājumu, kas ietver vairāk nekā 1 000 UCITS ETF (pieejami bez rīkojumu maksas) un Core ETF portfeli - automātiski līdzsvarotiem ieguldījumiem no 50 € ar 0% pārvaldības maksu no Mintos.
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Lai izveidotu diversificētu portfeli ar dažādām aktīvu klasēm, vairs nav jāizmanto vairākas platformas. Turklāt "Mintos" ļauj visus ieguldījumus apskatīt vienotā pārskatā.