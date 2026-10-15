Kiberdrošība: vai ar prasību izpildi tiešām ir pietiekami?
Uzņēmums var ieguldīt ievērojamus līdzekļus kiberdrošībā, ieviest modernas aizsardzības sistēmas un regulāri pārbaudīt savu infrastruktūru, un tomēr piedzīvot nopietnu drošības incidentu. Dažkārt pietiek ar vienu ievainojamību sadarbības partnera sistēmā, vienu pārliecinošu krāpniecisku ziņu vai vienu steigā pieņemtu darbinieka lēmumu.
Tāda ir šodienas kiberrealitāte, uzņēmuma drošība vairs nebeidzas pie IT sistēmu robežām, un arī modernākās tehnoloģijas pašas par sevi negarantē aizsardzību. Jautājums uzņēmumiem vairs nav tikai “vai mēs izpildām visas kiberdrošības prasības?”. Daudz būtiskāks ir cits: vai mēs būtu gatavi riskiem un incidentiem, kurus šīs prasības vēl nav paredzējušas?
Draudi vairs neapstājas pie uzņēmuma robežām
Kibernoziedzība kļūst arvien organizētāka - hakeri savā starpā apmainās ar informāciju, tirgo nozagtus datus un pārņem citu grupējumu izmantotos rīkus un metodes. Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra ENISA savā jaunākajā draudu pārskatā analizēja 2025. gadā ES novērotos incidentus. Lielāko daļu (76.7%) no visiem 2025. gadā reģistrētajiem incidentiem veidoja dažāda veida pakalpojumu atteices (DDoS) uzbrukumi, no kuriem liela daļa neradīja uzņēmumiem būtisku kaitējumu. Savukārt 17.8% no reģistrētajiem incidentiem bija mērķtiecīgas uzbrukumu kampaņas, kas rezultējās ar ielaušanos uzņēmumu infrastruktūrās, radot potenciālas datu noplūdes, būtiskāku kaitējumu un nopietnākus zaudējumu apjomus.
Viens no būtiskākajiem jaunu risku segmentiem ir piegādes ķēdes uzbrukumi. Pat ja uzņēmuma infrastruktūra ir labi aizsargāta, incidents pie partnera vai tehnoloģiju piegādātāja var radīt negatīvu ķēdes reakciju. Praksē tas nozīmē, ka uzņēmumam pašam nemaz nav jābūt uzlauztam, pietiek ar incidentu pie IT pakalpojumu sniedzēja, kuram ir piekļuve uzņēmuma sistēmām vai datiem, lai sekas izjustu arī tā klienti. Tāpēc drošības izvērtējumam jāaptver ne tikai paša sistēmas, bet arī ārējo partneru infrastruktūra, datu apmaiņas kanāli, drošības procesi, incidentu pārvaldības kārtība un darbības nepārtrauktība.
Finanšu sektorā šis jautājums jau ir nostiprināts regulējuma līmenī. DORA paredz vienotu pieeju IKT risku pārvaldībai, tostarp prasības attiecībā uz trešo pušu tehnoloģisko pakalpojumu sniedzējiem. Ārpakalpojuma izmantošana nenozīmē, ka uzņēmums var pārstāt uzraudzīt ar to saistītos riskus; riski nenovēršami radīsies, ja uzņēmums pārstās saprast, kā ārpakalpojums darbojas, kādas IT sistēmas ir iesaistītas, kādus datus piegādātājs apstrādā un kā rīkoties drošības incidenta gadījumā.
Moderns drošības rīks vēl nenozīmē drošību
Uzņēmums var iegādāties vienu no modernākajiem drošības risinājumiem tirgū, bet, ja tas nav pareizi konfigurēts, regulāri pārbaudīts un neviens nepievērš uzmanību tā brīdinājumiem, tas var radīt tikai drošības ilūziju. Atbildīgam uzņēmumam nepieciešams vairāku aizsardzības slāņu kopums: auditi, ievainojamību pārbaudes, dažādu anomāliju analīze, drošības atjauninājumi, piekļuves tiesību pārskatīšana, incidentu simulācijas, rezerves kopijas, apmācība un partneru izvērtēšana. Pat vismodernākā tehnoloģija pati par sevi uzņēmumu nepasargās, ir nepieciešamas precīzas procedūras, ko nodrošina tikai profesionāli drošības speciālisti. Drošības rīks, kuru neviens pienācīgi neuzrauga rada drīzāk drošības ilūziju. Lēmums par kiberdrošību vienlaikus ir lēmums par cilvēkiem, kompetencēm un laiku, kas nepieciešams šo risinājumu pārvaldībai.
Fintech uzņēmumu priekšrocība ir iespēja uz jauniem riskiem reaģēt ātri, taču elastība nedrīkst nozīmēt mazāku disciplīnu. Kiberdrošībā regulatoram nevajadzētu būt tam, kurš pirmais norāda, ka uzņēmumam ir problēmas.
Bīstamākais vārds kiberdrošībā ir “steidzami”
Tehnoloģijas nav vienīgais kiberdrošības elements. Tikpat būtiska ir cilvēku izpratne par digitālajiem procesiem un rīcību sekām; ja lietotājs kaut ko noklikšķina, ievada vai apstiprina, neizprotot procesu un riskus, tiek pavērtas iespējas noziedzniekiem izveidot ticamus apmuļķošanas scenārijus.
Pēkšņi parādās “steidzams izņēmums”, kura dēļ ierastais drošības process jāaizstāj ar citu darbību. Tas var būt šķietami autentisks vadītāja e-pasts vai ziņa ar lūgumu steidzami apstiprināt maksājumu, atvērt dokumentu vai ievadīt piekļuves datus. Jo ticamāks ir stāsts un lielāka steidzamības sajūta, jo vieglāk cilvēkam ir rīkoties automātiski, nepārbaudot, kas patiesībā atrodas ziņas otrā pusē. Tieši šādos brīžos cilvēka neziņa, steiga vai nogurums var kļūt par uzbrucēja lielāko priekšrocību.
Arī Latvijas dati parāda, ka starp drošības sajūtu un drošiem paradumiem pastāv atšķirība. 69% iedzīvotāju CERT.LV un Latvijas Faktu aptaujā norādīja, ka internetā jūtas droši, taču 54% atzina, ka varētu kļūt par hakeru mērķi. Tikai 14% respondentu skaidri zināja, kas ir kiberhigiēna, bet divfaktoru autentifikāciju visiem resursiem izmantoja tikai 12% interneta lietotāju. Tieši šī plaisa starp sajūtu “es internetā jūtos droši” un reālajiem drošības paradumiem ir viena no problēmām, ko nedrīkst ignorēt. Šie dati rāda, ka digitālā vide ir attīstījusies strauji un ne visi lietotāji ir spējuši tai sekot līdzi. Eiropas Komisija norāda, ka Latvijas iedzīvotāju digitālās prasmes kopumā joprojām ir zemākas par ES vidējo līmeni. Digitālās prasmes ir arī kiberdrošības izpratne, jo labāk cilvēks saprot pakalpojumu, jo grūtāk viņu pārliecināt atkāpties no ierastā drošības procesa.
Rītdienas riski jāparedz jau šodien
Tehnoloģiju pasaulē regulējums nespēj aptvert visas risku trajektorijas, gaidīt norādījumus no malas vai jaunas prasības ir vieglprātīgi. Regulējums nosaka minimumu, taču uzņēmuma drošības stratēģija nedrīkst ar to beigties; jādomā ārpus regulējuma pantiem un jāvērtē, kādi jauni apdraudējumi parādās pasaulē un vai līdzīgs scenārijs ir iespējams arī mūsu uzņēmumā.
Kibernoziedznieku aktivitātes turpinās pieaugt, un minimālo prasību latiņa celsies augstāk. Vienlaikus mākslīgais intelekts arvien plašāk tiks izmantots ne tikai uzbrukumu sagatavošanai, bet arī aizsardzībai, ievainojamību atrašanai, sistēmu uzraudzībai un drošības ielāpu ieviešanai. Uzņēmumiem tuvāko gadu laikā var nākties pārveidot IT un drošības procesus, lai MI reāllaikā identificētu un palīdzētu novērst nepilnības, taču tehnoloģija neaizstās profesionālu uzraudzību un atbildīgus lēmumus.
Viens būtisks solis
Kiberdrošības mēnesī uzņēmumiem būtu vērts godīgi izvērtēt, cik labi tie paši izprot savu kiberdrošību un ar šo jomu saistītos riskus. Vai pastāv varbūtība, ka rīt varētu notikt kiberincidents, kura scenārijs nekā nav bijis paredzēts iepriekš veiktos risku novērtējumos un incidentu pārvaldības plānos?Ja atbilde ir apstiprinoša, tas ir signāls, ka kiberdrošība jāiekļauj vadības prioritāšu sarakstā. Drošība nav produkts, ko uzņēmums var iegādāties, ieviest un par to aizmirst. Tā ir spēja laikus pamanīt risku, saprast savas vājās vietas un rīkoties vēl pirms incidents ir noticis.