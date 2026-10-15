UN:BLOCK Fintech Forum Rīgā pulcēs vairāk nekā 700 finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvju
2026. gada 15. oktobrī pasākumu centrā “Fantadroms”, Rīgā, notiks UN:BLOCK Fintech Forum, vienuviet pulcējot vairāk nekā 700 uzņēmumu dibinātāju, banku pārstāvju, investoru, regulatoru un nozares ekspertu. Foruma uzmanības centrā būs finanšu tehnoloģiju attīstība, starptautiskā sadarbība un Latvijas iespējas Eiropas finanšu tirgū.
Dienas programmā paredzētas paneļdiskusijas, ekspertu prezentācijas un praktiskas darbnīcas par pārrobežu maksājumiem, MiCA regulējumu, investīcijām, finanšu pratību, mākslīgo intelektu un banku sadarbību ar fintech uzņēmumiem.
Viena no centrālajām diskusijām pievērsīsies Latvijas uzkrājumos un pensiju fondos esošā kapitāla aktīvākai iesaistei ekonomikā. Savukārt kriptoaktīvu uzņēmumu vadītāji dalīsies pieredzē par MiCA licencēšanu un uzņēmējdarbības attīstību Eiropas Savienībā.
Forumā piedalīsies pārstāvji no Latvijas Bankas, Mastercard, Bolt, SEB, Citadele, Mintos, TWINO, Paybis, Backpack EU un citiem nozares uzņēmumiem. Darbnīcās būs iespēja padziļināti iepazīt licencēšanas, atbilstības un finanšu pakalpojumu attīstības jautājumus.
UN:BLOCK Fintech Forum sniegs iespēju iegūt praktiskas zināšanas, satikt potenciālos sadarbības partnerus un veidot jaunus profesionālos kontaktus vietējā un starptautiskā mērogā.
Forumu organizē UN:BLOCK Europe komanda sadarbībā ar Latvijas Blokķēdes attīstības asociāciju.