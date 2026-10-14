"Indexo" Bankai būs jauns vadītājs
No 26. oktobra "Indexo" Bankas vadības komandai pievienosies Jānis Pizičs, kurš pēc nepieciešamā Latvijas Bankas saskaņojuma saņemšanas kļūs par "Indexo" Bankas valdes priekšsēdētāju.
Jāņa Piziča profesionālā pieredze aptver finanšu jomu, investīcijas un biznesa attīstību, tostarp uzņēmumu veidošanu un attīstīšanu dažādos tirgos. Karjeru viņš sācis "Ernst & Young" un vēlāk ieņēmis vadošus amatus Latvijas un starptautiskos uzņēmumos.
No 2017. līdz 2020. gadam Jānis Pizičs bija Finko Group operacionālais direktors un vēlāk grupas vadītājs, iegūstot plašu starptautisku pieredzi kreditēšanas biznesa vadībā un attīstībā vairākos tirgos. Kopš 2022. gada viņš ir Merito Partners partneris, bet kopš 2021. gada – AS "DelfinGroup" padomes loceklis. 2026. gada jūlijā Jānis Pizičs kļuva arī par AS "Indexo" Banka un IPAS "Indexo" padomes locekli. Pirms pievienošanās "Indexo" Bankas vadības komandai viņš atkāpās no amatiem "Indexo" Bankas un IPAS "Indexo" padomēs. Jānis Pizičs ir arī "Indexo" akcionārs, kuram tieši un netieši pieder 85 360 "Indexo" akcijas.
“"Indexo" Banka šobrīd ir straujas attīstības posmā, un iespēja pievienoties tās komandai man ir gan aizraujošs profesionāls izaicinājums, gan iespēja izmantot savu līdzšinējo pieredzi, lai palīdzētu veidot spēcīgu Latvijas finanšu uzņēmumu. Redzu lielu "Indexo" Bankas turpmākās izaugsmes potenciālu un iespēju kopā ar komandu attīstīt banku, kas turpina veicināt konkurenci Latvijas finanšu tirgū. Ar lielu enerģiju un nepacietību gaidu iespēju ķerties pie darba,” saka Jānis Pizičs.
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Jānis Pizičs ir ieguvis bakalaura grādu ekonomikā Stockholm School of Economics in Riga un MBA grādu finansēs Rīgas Biznesa skolā. Viņš ir ieguvis ACCA kvalifikāciju un absolvējis Baltic Institute of Corporate Governance valdes locekļu un padomes priekšsēdētāju izglītības programmas.
“Jāņa pievienošanās ir ļoti spēcīgs papildinājums "Indexo" Bankas vadības komandai. Viņa plašā pieredze un uzņēmēja domāšana būs ļoti vērtīga "Indexo" Bankas turpmākajā attīstībā. Grupa ir būtiski augusi, un līdz ar to mainās arī mana loma. Turpmāk vairāk koncentrēšos uz "Indexo" Grupas stratēģisko attīstību un turpināšu aktīvi iesaistīties tās ilgtermiņa izaugsmē,” saka "Indexo" līdzdibinātājs un "Indexo" Bankas valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis.