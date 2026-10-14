Prātam neaptverami! Vācijā robots, iespējams, seksuāli uzmācies 16 gadus vecai meitenei
Vācijas pilsētā Ķelnē kāds robots, iespējams, izmantots, lai seksuāli aizskartu 16 gadus vecu meiteni. Policija sākusi izmeklēšanu pret diviem jauniešiem, kuri esot vadījuši robotu un notikušo filmējuši, vēsta BBC.
Incidents noticis sestdien īsi pirms pusnakts pie kādas ātrās ēdināšanas iestādes Ķelnes centrā. Meitene atradusies kopā ar draugiem, kad viņai no mugurpuses pietuvojies aptuveni 120 centimetru augsts robots sarkanā un zeltainā krāsā, ar pieliktām ūsām un zelta ķēdi ap kaklu.
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju robots satvēris meitenes sēžamvietu un veicis seksuāla rakstura kustības. Meitene sākusi kliegt un atkāpusies. Neilgi pēc notikušā policija netālu no incidenta vietas atradusi divus jauniešus – 16 gadus veco robota īpašnieku un 19 gadus vecu jaunieti.
Robots bija paslēpts automašīnas aizmugurē. Likumsargi to konfiscējuši līdz ar abu jauniešu mobilajiem tālruņiem. Tagad tiek noskaidrots, vai robota kustības bijušas apzināti vadītas. Tāpat policijai ir aizdomas, ka abi jaunieši notikušo filmējuši un pārraidījuši tiešraidē sociālajos tīklos.