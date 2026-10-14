Ārzemniekiem, kuri Latvijā vēlas strādāt, plāno piešķirt personas kodu
Ārzemniekiem, kuri Latvijā ierodas strādāt ar vīzu, plānots piešķirt Latvijas personas kodu. Šādu kārtību paredz grozījumi Fizisko personu reģistra likumā, ko galīgajā lasījumā atbalstījuši Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti.
Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā paredz paplašināt Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību kompetenci saistībā ar trešo valstu pilsoņu iekļaušanu Fizisko personu reģistrā gadījumos, ja tiek pieprasīta vīza ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā.
Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā 2025. gada decembrī Ministru kabineta sēdē pieņemto informatīvo ziņojumu par trešo valstu pilsoņu uzturēšanās Latvijā tiesiskā regulējuma pilnveidošanu, kurā Iekšlietu ministrijai tika uzdots izvērtēt iespējamos risinājumus, lai nodrošinātu unikāla identifikatora piešķiršanu visiem trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas Latvijā.
Vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību izsniedz gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), gan pārstāvniecības.
Patlaban ziņas par personām, kuras pieprasa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā, tiek reģistrētas Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā (NVIS), bet šīm personām netiek piešķirts Latvijas personas kods, līdz ar to dati netiek iekļauti Fizisko personu reģistrā.
Vairākas valsts pārvaldes iestādes, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, Nacionālais veselības dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde un Autotransporta direkcija, savu pakalpojumu sniegšanas procesā ir konstatējušas problēmas ar šādu personu identifikāciju, jo personām trūkst vienota identifikatora.
Likumprojekts paredz, ka nākotnē ziņas par ārzemniekiem, kuri pieprasa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā, Fizisko personu reģistrā iekļaus un aktualizēs arī pārstāvniecības, piešķirot vienotu personas kodu.
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Vienota personas koda piešķiršana atvieglos ārzemnieka identificēšanu un turpmāk arī nodokļu administrēšanu saistībā ar ārzemnieka nodarbināšanu Latvijā.
Datu iekļaušana par ārzemnieku Fizisko personu reģistrā notiks, pieņemot lēmumu par vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību izsniegšanu. Ārzemniekam Latvijā piešķirtais personas kods tiks iekļauts vīzas uzlīmē.
Piešķirto personas kodu ārzemnieks varēs paziņot darba devējam, kurš to izmantos, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam ziņas par darba attiecību sākšanu.
Likumprojekts paredz arī iespēju Fizisko personu reģistrā aktualizēt ziņas par ārzemnieka kontaktadreses izbeigšanu. Tas palīdzēs uzturēt aktuālus reģistra datus gadījumos, kad persona vairs nav sasniedzama iepriekš norādītajā adresē. Ārzemnieks par kontaktadreses izbeigšanu varēs informēt PMLP, savukārt noteiktos gadījumos to varēs darīt arī citas kompetentās personas.