Tavs "MacBook" dators pārāk ātri izlādējas? Lūk, vienkāršs triks, kā pagarināt tā darbību pat par 5 stundām
Ja tavs “MacBook” dators pārāk ātri izlādējas, iespējams, risinājums ir pavisam vienkāršs – nomainīt interneta pārlūkprogrammu. Uzņēmums “Apple” apgalvo, ka, atsakoties no “Google Chrome” un tā vietā izmantojot “Safari”, datora baterijas darbības laiku iespējams pagarināt pat par piecām stundām.
"Apple" uzsācis jaunu kampaņu, kurā mudina lietotājus pāriet uz paša izstrādāto pārlūkprogrammu "Safari". Lai pamatotu tās priekšrocības, “Apple” izveidojis salīdzinājumu ar konkurentu “Google Chrome”, uzsverot gan ilgāku baterijas darbības laiku, gan ātrumu un privātumu.
Saskaņā ar “Apple” veiktajiem testiem, izmantojot “Safari”, “MacBook” ar vienu uzlādi spēj atskaņot video līdz pat piecām stundām ilgāk nekā ar “Chrome”. Turklāt biežāk apmeklētās tīmekļvietnes “Safari” varot atvērt līdz pat 35% ātrāk.
Vēl viena priekšrocība, ko izceļ “Apple”, ir lietotāju privātums. “Safari” pēc noklusējuma bloķē trešo pušu sīkdatnes un izmanto īpašu izsekošanas novēršanas tehnoloģiju, kas apgrūtina reklāmdevēju iespējas sekot lietotāja darbībām internetā. Uzņēmums apgalvo, ka “Chrome” šajā ziņā piedāvā vājāku aizsardzību.
“Safari” pieejamas arī vairākas papildu funkcijas. Piemēram, ar “Distraction Control” iespējams paslēpt traucējošus tīmekļvietņu elementus, savukārt atsevišķi profili ļauj nodalīt darba un personīgo pārlūkošanu. Pārlūkprogramma arī cieši sadarbojas ar citām “Apple” ierīcēm, ļaujot ērti sinhronizēt paroles un atvērtās cilnes.
Kā pāriet no “Chrome” uz “Safari”?
Pāreja ir vienkārša, turklāt nav jāzaudē iepriekš saglabātā informācija. “Safari” iespējams importēt “Chrome” pārlūkprogrammā izveidotās grāmatzīmes un saglabātās paroles. Arī tādi populāri “Google” pakalpojumi kā “Docs”, “Sheets” un “Slides” darbojas “Safari” pārlūkprogrammā.
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Lai “MacBook” datorā iestatītu “Safari” kā noklusējuma pārlūkprogrammu, jāatver sistēmas iestatījumi (System Settings), jāizvēlas sadaļa Desktop & Dock un pie Default web browser jānorāda “Safari”. Savukārt “iPhone” vai “iPad” ierīcēs to var izdarīt, atverot Settings → Apps → Safari → Default Browser App un izvēloties “Safari”.
Tiesa, jāņem vērā, ka minētie rezultāti iegūti paša “Apple” veiktajos testos. Tas nozīmē, ka reālais baterijas darbības laika ieguvums var atšķirties atkarībā no datora modeļa, lietošanas paradumiem un apmeklētajām tīmekļvietnēm. Tomēr tiem, kuri ikdienā izmanto “Apple” ierīces, pārlūkprogrammas nomaiņa varētu būt viens no vienkāršākajiem veidiem, kā mēģināt samazināt baterijas patēriņu.