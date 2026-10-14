Ne tikai krosoveri. Volvo modeļu jaunatklājumi salīdzinošajā testā
Cik un kādus Volvo modeļus jūs varat nosaukt? Un kuri no tiem ir pillnībā elektriski, bet kuri vēl arvien patērē vairākus enerģijas veidus? Lai viestu skaidrību šajā jautājumā, Mūsa Motors Rīga sarīkoja izglītojošu rudens izbraucienu klientiem un sadarbības partneriem. Galvenajā lomā - jaunais elektriskais Volvo EX60. Par galveno norises vietu tika izraudzītas elegantās Nītaures dzirnavas, kurp no Rīgas ved vieni no skaistākajiem Vidzemes ceļiem.
Loģistikas uzņēmumā Cargo Concept ar Volvo automašīnām braucot teju visi sākot no paša direktora. Viņa vietniece Aleksandra bija patīkami pārsteigta kā par modeļu izvēli, tā pasākuma formātu: “Iedomājāmies, ka visus sasēdinās lielā autobusā, kaut kur aizmugurē brauks viena vienīga automašīna, kurai tikai periodiski tiksim pie stūres. Bet šeit organizācijas līmenis stipri pārsteidza!”
Citadele līzings auto līzinga daļas vadītājs Didzis Daugavietis jau izlēmis, ka viņa nākamais automobilis būs elektrisks: “Elektrība ir uz palikšanu. Iekāpjot Volvo XC90 tev liekas ka esi atgriezies vēsturē.” “Tur valda absolūts skandināvu minimālisms, tā ir funkcionāla estētika, nekā lieka,” saka Mūsa Motors Rīga direktors Artūrs Bukšs, “tur nebūs funkciju, kam nav jābūt.”
Tomēr Renārs Šlāpins, kam līdz šim bijušas vairāk nekā desmit dažādu modeļu Volvo automašīnas, gribētu automašīnā redzēt ko vairāk: “Man no bērnības palicis, ka gribas automašīnas sajūtu. Jaunā iesēžos, un tas viss tur ir pazudis.”
Brauciena dalībnieki atzina, ka uz citu modeļu fona īpaši izceļas pie mums retāk sastopamais Volvo ES90, kas apvieno premium sedana un SUV īpašības. Ksenija Voroņecka: “Es laikam nekad neizvēlētos sedanu, jo man patīk augstākas automašīnas. Šeit es izbraucu ar sedanu, kurš mani pārsteidza ar to, ka Volvo sedani tomēr ir augstāka nekā pārējās.”
Vai jaunais EX60 neaizsūtīs pāragrā pensijā citus modeļus, piemēram, iecienīto XC60? “”EX60 nekonkurē ar gammu, bet to papildina,” norāda A. Bukšs.