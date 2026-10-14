VID atkārtoti bloķējis kompānijas "Amber Latvijas balzams" kontus
Pēc dzērienu ražotāja AS "Amber Latvijas balzams" tiesiskās aizsardzības procesa lietas izbeigšanas Valsts ieņēmumu dienests (VID) atkārtoti bloķējis kompānijas kontus, norāda kompānija.
"Amber Latvijas balzams" skaidro, ka aktīvi izvērtē un apspriež iespējas, kā nodrošināt darbības turpināšanai kritiski nepieciešamo naudas līdzekļu pieejamību, kā arī panākt kontu bloķēšanas atcelšanu.
"Amber Latvijas balzams" pārstāvji arī atgādina, ka globālā stipro alkoholisko dzērienu tirgus lejupslīde, eksporta pasūtījumu kritums un citi ārējie faktori radīja būtiskas naudas plūsmas grūtības, kas noveda pie kavētiem akcīzes nodokļa maksājumiem. Pēc ilgstošām sarunām par nokavētajām akcīzes nodokļa saistībām VID iesaldēja kompānijas bankas kontus.
Lai nodrošinātu kompānijas darbības nepārtrauktību un aizsargātu kreditoru intereses, kompānija 2026. gada 30. janvārī iesniedza pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, un Rīgas pilsētas tiesa lietu ierosināja 2026. gada 5. februārī. Taču oktobra sākumā tiesiskās aizsardzības process tika izbeigts. Līdz ar lietas izbeigšanu kreditori var atgriezties pie iepriekš celtajiem prasījumiem, un attiecīgi VID ir atjaunojis kompānijas kontu bloķēšanu, norāda kompānijā.
Pēc VID datiem, šogad 12. oktobrī "Amber Latvijas balzams" bija VID administrēto nodokļu parāds 28,28 miljonu eiro apmērā.
LETA jau vēstīja, ka "Amber Latvijas balzams" tiesiskās aizsardzības procesa lieta tika izbeigta 2026. gada 9. oktobrī, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nebija atbalstījis Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums.
Tāpat ziņots, ka šogad 3. novembrī ir sasaukta "Amber Latvijas balzams" akcionāru ārkārtas sapulce, kurā tostarp plānots izvērtēt maksātnespējas procesa sākšanu. Akcionāru sapulces darba kārtībā ir iekļauts jautājums par tiesiskās aizsardzības procesa lietas izbeigšanas sekām un kompānijas turpmākajām darbības iespējām, tostarp par maksātnespējas procesa sākšanu.
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"Amber Latvijas balzams" apgrozījums 2025. gadā bija 74,464 miljoni eiro, kas ir par 4,8% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 31,5% un bija 836 359 eiro.
"Amber Latvijas balzams" ir daļa no starptautiska alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncerna "Amber Beverage Group", kas strādā no galvenā biroja Luksemburgā, kā arī caur ražošanas un izplatīšanas uzņēmumiem Baltijas valstīs un citviet pasaulē.
"Amber Beverage Group" īpašnieks ir miljardieris Jurijs Šeflers. Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 10 495 660 eiro. "Amber Latvijas balzams" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.