LMT un "Tet" jādomā, kā pašiem izpirkt savas daļas no "Telia", paziņo valdība
Ministru kabinets šodien nolēmuma aicināt SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) un SIA "Tet" pašas izvērtēt iespējas izpirkt Zviedrijas uzņēmumam "Telia Company" piederošās kapitāla daļas, šodien žurnālistiem pēc valdības sēdes paziņoja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS). Ārējo konsultantu iesaiste turpmāk vairs nav paredzēta.
Premjera komunikācijas padomniece Elīna Šverna pavēstīja, ka Kulberga valdība sagaida, ka LMT un "Tet" izvērtēs gatavību izpirkt "Telia" daļas. Ja uzņēmumi to spēs, darījums tiks virzīts šādā formā. Savukārt, ja uzņēmumi to nespēs nodrošināt, LMT un "Tet" tikšot "apvienoti bez kavēšanās".
Ar šo lēmumu tiek izbeigta iepriekš plānotā shēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāiesaista AS "Latvenergo" un valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC).
Kulberga vērtējumā, Ministru kabineta uzdotais šajā darījumā līdz šim nav izpildīts un mērķis nav sasniegts. "Varbūt tā nav gadsimta afēra, taču process līdz šim nav vadīts kvalitatīvi," teica premjers. Procesu politiski pamatā vadīja Ekonomikas ministrija un ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Pēc viņa domām, nesekmīgajam iznākumam ir vairāki iemesli. "Pirmkārt, uzņēmumu pārpirkšanas un pārdošanas shēma bija pārāk samudžināta. Otrkārt, iepriekšējo valdību laikā Finanšu ministrija izvirzīja uzdevumu īstenot darījumu bez budžeta naudas un vēl uz tā rēķina nopelnīt. Tas bija absurds uzdevums, un Ekonomikas ministrija to nespēja izpildīt. Lēmuma sagatavošana jāuztic tiem, kas šos uzņēmumus pazīst vislabāk, proti, pašiem uzņēmumiem. Valsts maksā par rezultātu, nevis par konsultantu stundām," sprieda Kulbergs.
LMT un "Tet" valdēm savi priekšlikumi par "Telia Company" piederošo daļu izpirkšanu jāiesniedz līdz 6. novembrim. Līdz tam pašam datumam "Possessor" apkopos abu uzņēmumu priekšlikumus un sagatavos padziļinātu šī scenārija izvērtējumu. Pēc tam Ekonomikas ministrija līdz 10. novembrim informēs valdību par rezultātiem.
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Kā vēstīts, Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) 30. septembrī paziņoja, ka darījuma sagatavošanā nelietderīgi iztērēti vairāki miljoni eiro, un aicināja pārtraukt līgumus ar konsultantiem. Toreiz premjers apgalvoja, ka iztērēti 13,6 miljoni eiro, lai gan šāda summa būtu sasniegta, ja projekts tiktu pabeigts līdz gada beigām.
TV3 raidījums "Nekā personīga" vēstīja, ka pēc premjera paziņojuma 1. oktobrī konsultantu darbs un maksājumi tika apturēti.
TV3 raidījums vēstīja, ka ASV investīciju bankai "J.P. Morgan" par "Tet" un LMT kapitāldaļu izpirkšanas darījuma sagatavošanu līdz pirkuma līguma parakstīšanai pienākas 300 000 eiro mēnesī. Kā noskaidrojis raidījums, par trim šīs vasaras mēnešiem bankai pienākas 900 000 eiro, bet fiksētā maksa par atsevišķiem darbiem ir vēl 1,1 miljons eiro. Savukārt lielāko atlīdzību, ko veidotu prēmijas par investora un finansējuma piesaisti, banka saņemtu tikai veiksmīga darījuma gadījumā.
Kopumā "Tet" un LMT kapitāldaļu izpirkšanas darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts.
Darījuma sagatavošana bijusi sadalīta divos posmos. Pirmajā posmā ar nosaukumu "Sprint" konsultanti izvērtējuši iespējamos darījuma scenārijus, par šo darbu saņemot 1,44 miljonus eiro. Savukārt otrajā posmā ar nosaukumu "Milda" veikta uzņēmumu padziļinātā izpēte un gatavota kapitāldaļu iegāde. Šī posma izmaksas līdz augusta beigām sasniegušas 3,04 miljonus eiro.
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Pēc raidījuma rīcībā esošās informācijas, uzņēmumu finanšu, nodokļu, juridiskā, tehniskā un komerciālā padziļinātā izpēte ir pabeigta. Tomēr pirkuma līguma nav, un jūlijā beidzies arī Latvijas puses un Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas "Telia" saprašanās memoranda termiņš.
Savukārt Valainis raidījumam paudis viedokli, ka premjers par darījuma sagatavošanas procesu ticis nepareizi informēts. Valainis aizstāv konsultantu veikto darbu, norādot, ka padziļinātā izpēte un uzņēmumu novērtējumi būtu nepieciešami neatkarīgi no izvēlētā darījuma scenārija. Tāpat izstrādātas jaunas uzņēmumu biznesa stratēģijas, kas ļaušot pieņemt informētu lēmumu par turpmāko rīcību.
Premjera padomnieks Valters Bolevics raidījumam tika paudis viedokli, ka līdzšinējā darījuma struktūra, kas paredz "Telia" kapitāldaļu izpirkšanu, pēc tam daļu akciju piedāvājot biržā un daļu pārdodot privātam investoram, ir kļūdaina. Viņaprāt, Latvijas pusei arī būtu jācenšas panākt zemāku kapitāldaļu iegādes cenu, jo "Telia" vēloties aiziet no Latvijas tirgus.
Kā vēstīts, Latvijas valsts vairākus gadus risina sarunas ar "Telia" par tai piederošo "Tet" un LMT kapitāldaļu izpirkšanu.
"Telia" jau bija parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, AS "Latvenergo" un LVRTC par visu tai piederošo "Tet" un LMT akciju pārdošanu.
Pašlaik valstij "Possessor" personā pieder 51% "Tet" daļu, bet "Telia" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" pieder 49% "Tet" daļu. Savukārt LMT kapitālā kopumā 49% pieder "Telia" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", bet Latvijas pusei ar LVRTC starpniecību pieder 23%, "Tet" pieder 23%, bet "Possessor" pieder 5%.