Noskaidrots, ko par klientu zina kredītinformācijas birojs un veids, kā tas var ietaupīt 170 € mēnesī
Kredītu salīdzināšanas tiešsaistes platforma Samazini.lv oktobrī uzsākusi sadarbību ar Latvijā licencēto kredītinformācijas biroju AS CREFO Birojs, tādējādi paplašinot kredītņēmēju iespējas objektīvi izvērtēt savu maksātspēju un ātri saņemt precīzus aizdevuma piedāvājumus.
Sadarbības mērķis, ko iezīmē vadmotīvs ir “Zini savas saistības. Izvērtē iespējas”, ir palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem skaidrāk pārzināt personīgās kredītsaistības un pieņemt finanšu lēmumus, balstoties ne tikai uz ikmēneša maksājumu, bet arī uz pilnīgāku informāciju par piedāvājuma nosacījumiem un kopējām izmaksām. Kredītņēmēji no šīs sadarbības iegūst uzreiz divus praktiskus labumus. Pirmkārt, tie var gūt skaidru priekšstatu par savu kredītvēsturi un esošajām saistībām. Otrkārt, salīdzināt pieejamos aizdevumus un piemeklēt izdevīgāko.
Salīdzināšanas iespējas kredītņēmējiem ir īpaši aktuālas pēc kreditēšanas reklāmas tirgus atvēršanas, kad informatīvo telpu aizpilda aizņemšanās piedāvājumi, un patērētājiem tajos noorientēties kļūst aizvien grūtāk.
Sadarbība būs ieguvums arī kredītu izsniedzējiem, jo kredītņēmēju labāka izpratne par savām finanšu saistībām un maksātspēju var veicināt pieteikumu efektīvāku izskatīšanu un mazināt nepieciešamību pārskatīt kredītņēmējiem piedāvātos risinājumus, tādējādi ievērojami ietaupot kopējā procesa laiku.
“Pamatots finanšu lēmums sākas ar pilnīgu un pārskatāmu informāciju. CREFO Biroja izziņa sniedz pašam patērētājam strukturētu pārskatu par viņa kredītsaistībām un aizdevumu atmaksāšanas vēsturi, ļaujot objektīvi novērtēt pašreizējo situāciju. Informācija ļauj izvērtēt turpmāko rīcību - saglabāt esošos nosacījumus vai apsvērt refinansēšanas iespējas, bet lēmums vienmēr jāpieņem pašam patērētājam,” uzsver CREFO Birojs Valdes priekšsēdētāja Māra Meiere.
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Lai veicinātu pārdomātu finanšu lēmumu pieņemšanu, Samazini.lv kopā ar CREFO Birojs ieviesuši risinājumu, kas lietotājiem ļauj ērti piekļūt savai kredītvēsturei pirms pieteikšanās aizdevumu piedāvājumiem.
Iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja patstāvīgi saņemt savu CREFO Birojs kredītvēstures izziņu un iepazīties ar tajā ietverto informāciju par esošajām saistībām. Risinājuma pamatā ir lietotāja izvēles brīvība - tikai pēc iepazīšanās ar savu kredītvēsturi klients pats pieņem lēmumu iesniegt Samazini.lv platformā izziņu personificētu aizdevumu piedāvājumu saņemšanai un salīdzināšanai.
“Samazini.lv misija ir stiprināt iedzīvotāju finanšu pratību, palīdzot kredītņēmējiem pieņemt precīzos aprēķinos balstītus lēmumus. Uzsākot sadarbību ar CREFO Biroju, kļūstam par vienu no pirmajiem kredīta starpniekiem Latvijā, kas dod kredītņēmējiem iespēju iesniegt savu kredītinformācijas izziņu. Tas ļaus mums sagatavot reālākus refinansēšanas scenārijus, savukārt klienti varēs ātrāk izvēlēties izdevīgāko risinājumu,” sadarbības uzsākšanas iemeslus skaidro Samazini.lv zīmola vēstnesis Andris Ozoliņš.
Sadarbībā ar CREFO Biroju kredītņēmēji varēs iegūt pārskatu par savām kredītsaistībām un izmantot to turpmākajā sadarbībā ar Samazini.lv. Tas sniegs iespēju apsvērt kredītu refinansēšanu, iegūt izdevīgāko piedāvājumu un gan samazināt ikmēneša maksājumus, gan uzlabot kredītvēsturi. Samazini.lv apkopotā informācija liecina, ka kredītu apvienošanas pakalpojumu izmantojušie Latvijas iedzīvotāji samazinājuši ikmēneša kredītsaistību maksājumus vidēji par vairāk nekā 170 eiro.
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Par CREFO Biroju
AS CREFO Birojs ir licencēts kredītinformācijas birojs, kas veicina atbildīgu kreditēšanas vidi Latvijā. Tas apkopo nozīmīgākos kredītinformācijas avotus un nodrošina iedzīvotājiem iespēju iegūt pārskatāmu informāciju par savām finanšu saistībām un kredītvēsturi.
Par Samazini.lv
Samazini.lv ir Latvijā licencēts strauji augošs kredīta starpnieks, kas darbojas patēriņa kreditēšanā, auto līzingā un ar nekustamo īpašumu saistītos darījumos. Pieredzējusī Samazini.lv komanda jau šobrīd konsultē vairāk nekā 10 000 klientu mēnesī, un ar platformas palīdzību ik mēnesi tiem refinansēti aptuveni 3000 aizdevumu.