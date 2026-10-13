“Tas ir nozīmīgs solis mūsu aizsardzības spēju stiprināšanā" - Latvijā taps jauna militārā ražotne
Latvijā plānots izveidot jaunu prettanku mīnu ražotni, kas palīdzēs stiprināt valsts aizsardzības spējas un mazināt atkarību no ārvalstu piegādātājiem. Otrdien, 13. oktobrī, valdība apstiprināja ražotnes izveidi. Paredzēts, ka tā darbu sāks 2028. gadā.
Jaunajā ražotnē plānots nodrošināt pilnu prettanku mīnu ražošanas ciklu, tostarp kaujas galviņu pildīšanu. Saražotā produkcija būs paredzēta gan Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām, gan eksportam uz ārvalstīm. Turklāt lielāko daļu produkcijas plānots eksportēt.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzsver: “Ražotnes izveide būs nozīmīgs solis Latvijas aizsardzības spēju un nacionālās ražošanas kapacitātes stiprināšanā.” Ministrs norāda, ka tā ļaus nodrošināt savlaicīgākas un drošākas piegādes NBS, vienlaikus attīstot vietējās rūpniecības iespējas. Šis projekts arī stiprinās sadarbību ar starptautiskajiem partneriem un palīdzēs Latvijā attīstīt jaunas tehnoloģiskās prasmes.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vācijas militārās rūpniecības uzņēmumu “Dynamit Nobel Defence”. Jau šā gada februārī SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ar Vācijas uzņēmumu parakstīja saprašanās memorandu par specializētu prettanku mīnu un to sastāvdaļu ražotnes izveidi Latvijā.
“Valsts aizsardzības korporācijas” valdes locekle Ingrīda Ķirse norāda, ka sagatavošanās darbi jau ir sākti. Pēc valdības lēmuma pieņemšanas uzņēmums varēs ķerties pie projekta praktiskās īstenošanas. Vēl šogad plānots noslēgt sadarbības līgumu ar Vācijas partneri, paredzot arī tehnoloģiju un zināšanu nodošanu Latvijas speciālistiem.
Plānots, ka jaunā prettanku mīnu ražotne darbību sāks 2028. gadā, vienlaikus radot jaunas iespējas Latvijas aizsardzības industrijas attīstībai.