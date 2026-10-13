Jauns pavērsiens LMT un “Tet” izpirkšanas lietā: līdz novembrim jāiesniedz jauni priekšlikumi
LMT un “Tet” izpirkšanas procesā, kas jau prasījis miljoniem eiro konsultantu pakalpojumiem - jauns pavērsiens. Abu uzņēmumu valdēm līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijai “Telia” piederošo kapitāldaļu izpirkšanu
Valdība otrdien izskata Ekonomikas ministrijas (EM) ziņojumu par darījuma virzību. Lai gan pats ziņojums ir ierobežotas pieejamības, EM sagatavotais Ministru kabineta protokollēmuma projekts paredz, ka valsts aktīvu pārvaldītājam “Possessor” līdz 6. novembrim jāapkopo abu uzņēmumu priekšlikumi un padziļināti jāizvērtē alternatīvs scenārijs, kurā LMT un “Tet” paši izpērk “Telia” piederošās daļas. Savukārt EM līdz 10. novembrim jāiesniedz valdībai jaunākais ziņojums par darījuma virzību.
Jau iepriekš TV3 raidījums “Nekā personīga” vēstīja, ka līdz augusta beigām darījuma sagatavošanai piesaistīto konsultantu pakalpojumi izmaksājuši 4,4 miljonus eiro, lai gan darījums joprojām nav noslēgts un investors nav atrasts. ASV investīciju bankai “J.P. Morgan” par darījuma sagatavošanu paredzēta atlīdzība 300 000 eiro mēnesī, kā arī papildu maksājumi par atsevišķiem darbiem.
Septembra beigās Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) asi kritizēja līdzšinējo darījuma sagatavošanu, uzskatot, ka konsultantiem nelietderīgi iztērēti vairāki miljoni eiro. Pēc viņa paziņojuma oktobra sākumā konsultantu darbs un maksājumi tika apturēti. Premjers uzskata, ka LMT būtu jāpievieno “Tet” un pēc tam apvienotajam uzņēmumam jāpiesaista stratēģiskais investors.
Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis aizstāvējis līdzšinējo konsultantu darbu, norādot, ka uzņēmumu padziļinātā izpēte un novērtēšana būtu nepieciešama neatkarīgi no izvēlētā darījuma modeļa. Viņš arī paudis bažas, ka premjera piedāvātais risinājums varētu nozīmēt abu uzņēmumu nonākšanu Zviedrijas puses kontrolē.
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Latvijas valsts jau vairākus gadus risina sarunas ar “Telia” par tai piederošo LMT un “Tet” kapitāldaļu iegādi. Patlaban Zviedrijas pusei pieder 49% “Tet” un kopumā 49% LMT kapitāldaļu. Lai gan iepriekš panākta vienošanās par nodomu tās pārdot, galīgais darījums vēl nav noslēgts.