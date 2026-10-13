Lielajiem pārtikas veikaliem Latvijā gaidāmas pārmaiņas: plāno paplašināt obligāti tirgojamo preču klāstu
Latvijā lielajiem pārtikas mazumtirgotājiem varētu noteikt pienākumu savos veikalos tirgot arī laikrakstus un žurnālus. Šādas izmaiņas paredz Ekonomikas ministrijas sagatavotie grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem.
Izmaiņu mērķis ir nodrošināt, lai drukātā prese būtu pieejama pēc iespējas plašākā Latvijas teritorijā. Pēdējos gados laikrakstu un žurnālu tirdzniecība ievērojami sarukusi – no 2014. līdz 2025. gadam veikalos un citās tirdzniecības vietās pārdoto preses izdevumu skaits samazinājies par 71,7%, bet abonentu skaits – par 31,5%. Vienlaikus sarucis arī vietu skaits, kur iespējams iegādāties drukāto presi, īpaši pasta nodaļās, kioskos un degvielas uzpildes stacijās.
Jaunās prasības gan neattieksies uz visiem veikaliem. Pienākumu tirgot preses izdevumus plānots noteikt tikai tiem pārtikas mazumtirgotājiem, kuru gada neto apgrozījums pārsniedz 100 miljonus eiro. Turklāt tas attieksies tikai uz veikaliem, kuru tirdzniecības zāles platība valstspilsētās ir vismaz 300 kvadrātmetru, bet citviet Latvijā – vismaz 60 kvadrātmetru. Pienākums rastos pēc preses izplatītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
Pēc Ekonomikas ministrijas aprēķiniem, šie nosacījumi aptvertu sešus uzņēmumus un kopumā 734 veikalus visā Latvijā. Tādējādi drukāto presi 20 kilometru rādiusā no dzīvesvietas varētu iegādāties 96,6% Latvijas iedzīvotāju. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī degvielas uzpildes stacijām šāds pienākums netiktu noteikts.
Jauno prasību ievērošanu uzraudzītu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). Uzņēmumiem, kas pienākumu nepildītu vai pildītu nepienācīgi, draudētu brīdinājums vai naudas sods no 500 līdz 10 000 eiro. Lai nodrošinātu uzraudzību, no 2027. gada PTAC plānots izveidot trīs jaunas amata vietas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagaidām tās ir tikai plānotas izmaiņas, un likuma grozījumi vēl nav pieņemti.