LIAA atzīta par vienu no Latvijas cilvēcīgākajiem zīmoliem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pirmo reizi iekļuvusi “Baltic Brand Ranking” Latvijas cilvēcīgāko zīmolu TOP50, ierindojoties 37. vietā kopvērtējumā un 13. vietā starp valsts sektora organizācijām un uzņēmumiem. Reitingā iedzīvotāji vērtē, vai zīmoli ir sociāli atbildīgi un veicina pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. LIAA iekļūšana topā apliecina sabiedrības uzticēšanos aģentūras darbam un pozitīvu novērtējumu tās ieguldījumam uzņēmējdarbības attīstībā, eksporta veicināšanā un investīciju piesaistē Latvijai.
Šogad pētījumā vērtēti 368 zīmoli 40 kategorijās, aptaujājot 1004 ekonomiski aktīvus Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Cilvēcīgāko zīmolu topā līdzās uzņēmumiem pārstāvētas arī publiskā sektora organizācijas un mediji.
“Vislielāko gandarījumu man dod brīži, kad uzņēmējs pēc pirmās tirdzniecības misijas atgriežas ar savu pirmo ārvalstu klientu vai Latvijā radīta tehnoloģija ieinteresē pasaules līmeņa uzņēmumu. Tas maina arī paša uzņēmēja pārliecību par to, cik daudz viņš var sasniegt. Mēs gribam, lai arvien vairāk Latvijas uzņēmumu piedzīvo šādus panākumus un izaug starptautiski — lai šeit attīstītu ražošanu, radītu lielāku pievienoto vērtību un labi apmaksātas darba vietas. Tas sākas ar mūsu kolēģu ieinteresētību un gatavību iesaistīties, arī tad, kad uzņēmējs vēl tikai meklē savu ceļu. Tāpēc man ir patiess prieks par šo atzinību. Paldies mūsu komandai un uzņēmējiem, kuri mums uzticas,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
LIAA palīdz uzņēmumiem sagatavoties eksportam, atrast sadarbības partnerus un sasniegt potenciālos klientus starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās. Ārvalstu pārstāvniecību tīkls nodrošina zināšanas par vietējiem tirgiem un palīdz veidot biznesa kontaktus. Lai šīs iespējas pārvērstos darījumos, būtiska ir cieša sadarbība ar uzņēmēju un izpratne par viņa uzņēmuma vajadzībām.
“Pirms neilga laika rīkojām semināru un tikšanos ar “SAF Tehnika” partneriem un klientiem Francijā. Organizēšanā iesaistījām LIAA pārstāvi Parīzē, un pasākums notika Latvijas vēstniecības telpās. Tikšanās izdevās teicami — LIAA pārstāvis palīdzēja ar organizatoriskajiem jautājumiem, bet partneri un klienti ieradās kuplākā skaitā, nekā būtu sagaidāms, ja mēs paši rīkotu pasākumu viesnīcā. Būtiska nozīme bija arī Latvijas pozitīvajam tēlam,” stāsta Latvijas Amerikas Tirdzniecības kameras (LACC) līdzprezidents Jānis Bergs.
Par pētījumu
Sabiedrības priekšstatu par zīmolu cilvēcīgumu “Baltic Brand Ranking” pēta devīto gadu. Respondentiem tiek jautāts: “Vai, jūsuprāt, šis zīmols ir sociāli atbildīgs (dara labas lietas sabiedrībā)?” Atbilžu varianti ir “jā” un “nē”. Vērtējumu nosaka pēc pozitīvo atbilžu īpatsvara to respondentu vidū, kuri zīmolu pazīst. Topā iekļauti zīmoli, kurus zina vismaz 30% aptaujāto.
Pētījuma lauka darbs veikts 2026. gada jūnijā un jūlijā. Izpēti veica un tās kvalitāti garantē “Norstat”. Pētījumā iekļauti Baltijā radīti zīmoli vai zīmoli, kas Baltijā aktīvi investē mārketingā un reklāmā.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.