Šādos gadījumos naudu par biļeti neatmaksās: "Ryanair" jau no novembra ievieš stingrākus noteikumus pasažieriem
No 10. novembra aviokompānijas "Ryanair" pasažieriem stāsies spēkā būtiskas izmaiņas – reģistrācijas un bagāžas nodošanas letes lidostās tiks slēgtas agrāk nekā līdz šim.
Ja iepriekš reģistrējamo bagāžu varēja nodot vēl 40 minūtes pirms plānotās izlidošanas, tad saskaņā ar jaunajiem noteikumiem letes tiks slēgtas tieši 60 minūtes pirms izlidošanas, vēsta "The Guardian".
Tas nozīmē, ka pasažieriem bagāžas nodošanai būs par 20 minūtēm mazāk laika. Savukārt tiem, kuri ieradīsies par vēlu, pastāv risks nokavēt lidojumu.
Kā skaidro "Ryanair" pārstāvji, šo izmaiņu mērķis ir nodrošināt pasažieriem raitāku pārvietošanos lidostā. Tā kā daudzās lidostās rindas uz drošības pārbaudi un pasu kontroli kļūst arvien garākas, agrāka bagāžas nodošana ļaus pasažieriem atvēlēt vairāk laika nepieciešamo formalitāšu nokārtošanai un savlaicīgi nokļūt pie iekāpšanas vārtiem.
Pēc aviokompānijas pārstāvju aplēsēm, šīs izmaiņas skars aptuveni 20% tās klientu, kuri ceļo ar reģistrējamo bagāžu. Pārējiem 80% pasažieru, kuri ceļo tikai ar rokas bagāžu, jauno noteikumu dēļ savi ieradumi nebūs jāmaina.
Cīņa ar rindām, izmantojot tehnoloģijas
Lai paātrinātu pasažieru apkalpošanu, "Ryanair" lidostās uzstāda arvien vairāk pašapkalpošanās kiosku. Plānots, ka tie būs pieejami vairāk nekā 95% lidostu, uz kurām lido aviokompānija.
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Pašapkalpošanās kioskos pasažieri varēs patstāvīgi reģistrēt savu bagāžu un izdrukāt bagāžas birkas. Paredzams, ka tas palīdzēs samazināt ierastās rindas pie reģistrācijas letēm.
Kas jāatceras, dodoties ceļojumā?
Reģistrēšanās lidojumam internetā (online check-in): Šī prasība paliek nemainīga. Reģistrēties lidojumam internetā vai mobilajā lietotnē nepieciešams ne vēlāk kā divas stundas pirms izlidošanas. Ja pasažieris nav reģistrējies tiešsaistē, lidostā var tikt piemērota papildu maksa (aptuveni 55 sterliņu mārciņas jeb 65 eiro).
Savlaicīga ierašanās lidostā: Ja ceļojat ar reģistrējamo bagāžu, ieteicams lidostā ierasties laikus, lai izvairītos no pēdējā brīža steigas un situācijām, kad garo rindu dēļ pietrūkst laika.
Risks nokavēt lidojumu: Pasažieri, kuri nokavēs bagāžas nodošanas termiņu, riskē netikt uzņemti lidmašīnā. Šādos gadījumos nauda par biļeti netiek atmaksāta.