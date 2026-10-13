“Lidl” Latvijā mainīs veikalu darba laiku
No pirmdienas, 26. oktobra, zemo cenu veikalu tīkls “Lidl” Latvijā mainīs veikalu darba laiku. Daļa veikalu no rīta durvis vērs agrāk, savukārt svētdienās visi tīkla veikali darbu sāks vēlāk.
Turpmāk no pirmdienas līdz sestdienai abi “Lidl” veikali Daugavpilī un veikals Jelgavā, Dobeles šosejā 45a/47, strādās no plkst. 7.00 līdz 22.00.
Savukārt pārējie “Lidl” veikali Latvijā darba dienās un sestdienās būs atvērti no plkst. 7.30 līdz 22.00. Svētdienās visi tīkla veikali darbu sāks plkst. 8.00 un strādās līdz plkst. 22.00.
Kāpēc tiek mainīts veikalu darba laiks?
Kā skaidro “Lidl Latvija” komunikācijas vadītāja Zane Neļķe, darba laika izmaiņas saistītas ar klientu iepirkšanās paradumiem un pircēju plūsmas novērojumiem.
“Mainoties gadalaikiem, mainās arī klientu iepirkšanās paradumi. Novērojot pircēju plūsmas, redzam, ka, dienām kļūstot īsākām, cilvēki biežāk iepērkas uzreiz pēc darba, bet daļā veikalu lielākas plūsmas veidojas jau agrās rīta stundās,” norāda Neļķe.
Viņa uzsver, ka darba laiks tiek pielāgots vietām, kur klientiem ir svarīgi iepirkties agrāk no rīta.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Arī svētdienās iepirkšanās paradumi atšķiras no darba dienām. “Lidl Latvija” novērojumi liecina, ka svētdienās cilvēku diena parasti sākas vēlāk, tāpēc arī veikalu darba laiks tiks pielāgots šīm pircēju plūsmām.