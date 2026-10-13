Nevainojams vai neievainojams? Braucam ar Toyota Hilux dīzeli
Ja līst sēņu lietus, ar kabrioletu labāk nebraukt, bet pikapu gan. Jaunais Toyota Hilux pie TV Autoziņām nonācis lepnākajā komplektācijā Invincible. Pikaps ir darba zirgs, tomēr kļuvis smalkāks. Bortam ir pacēlāji, lai vāks nekrīt virsū, bet galvenie parametri palikuši nemainīgi.
Pikapa pilnā masa ir 3250 kg, kravnesība - 1075 kg jeb vairāk par tonnu, un Hilux oficiāli drīkst vilkt līdz pat 3,5 tonnas smagu piekabi.
Jaunais modelis beidzot ir patiešām jauns arī kabīnē - stūre kā Land Cruiser utt. Vietas aizmugurē gan nav kļuvis vairāk. Ir visādas kastītes un kabatiņas, lai darba vide būtu vismaz tikpat ērta kā modernajos traktoros. Funkciju un pieslēgumu pikapā gan nav ne tuvu tik daudz kā 100 000 vērtā traktorā, jo art zemi vai miglot laukus tas nemāk, bet svarīgākās lietas izkārtotas tieši pa vidu uz slīpa paneļa.
Viss, kas attiecas uz piedziņu, izvietots tuvu pārnesumkārbas svirai. Tam visam pa vidu gozējas braukšanas režīmu kloķis. Amizanti, ka visurgājējām, kas brauc ar lokšņu atsperēm aizmugurē un kopumā nav pārlieku dinamisks, tomēr ir arī sporta režīms. Te ir arī ierīce slidenām nogāzēm un pakaļējā tilta bloķētājs. Lai pieveiktu visai nopietnus smilšu kalnus, tas pat nav nepieciešams - pilnīgi pietiek ar pazeminātajiem pārnesumiem.
Modeļa nosaukums Invincible tulkojumā nozīmē "neuzvaramais" - piestāv kā pikapam, tā karakuģim. Cena arī ir neuzvarama, ap 56 000 eiro, kas ir tālu no bāzes cenas. Toties šim Hilux vienīgajam ir Terrrain Monitor. Ar apkārtskata kameru palīdzību pikaps ekrānā uzbur bildi ne tikai no tā, kas mašīnai apkārt, bet arī apakšā. Iepriekšējie Hilux to neprata.