Auto un tehnoloģijas
Šodien 10:24
Lādējamies kūrortā. Neste Easy Charge uzlādes stacija arī Jūrmalā
Līdz ar elektromobiļu skaita palielināšanos aug arī nepieciešamība pēc jaudīgām uzlādes stacijām ar vairākām pieslēgvietām. Neste Latvija nesen tādu atvērusi Jūrmalā.
Ilze Brauna, Neste elektroauto uzlādes pakalpojumu vadītāja Baltijā: "Neste līdz šim koncentrēja savas stacijas ap Via Baltica gan Lietuvā, gan Latvijā, gan Igaunijā. Mēs sekojam līdzi tendencēm un dodamies urbānajā vidē."
Neste klienti vēlas, lai uzlāde būtu ātra, ērta, vienmēr pieejama un ar vienkāršu norēķinu sistēmu. Drīz Neste Easy Charge varēs norēķināties par uzlādi ar parastām maksājumu kartēm. Ar aktuālajām uzlādes cenām var iepazīties Neste mobilajā lietotnē.