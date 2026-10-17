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Šodien 06:06
Vai varam uzticēties tam, ko redzam? 7 pazīmes, kas palīdz atšķirt īstus attēlus no MI ģenerētiem
Mākslīgais intelekts jau spēj radīt tik reālistiskus attēlus, ka pirmajā acu uzmetienā tos ir teju neiespējami atšķirt no īstām bildēm. Internetā arvien biežāk nonāk attēli, kuros redzami neeksistējoši notikumi, cilvēki un vietas. Turklāt ne vienmēr ir skaidri norādīts, ka fotogrāfija ir mākslīgā intelekta ģenerēta.
Tomēr arī mākslīgais intelekts (MI) vēl nav sasniedzis savu perfektuma līmeni, un ir vairākas pazīmes, kas ļauj atšķirt reālu attēlu no viltojuma. Lūk, septiņas detaļas, kam pievērst īpašu uzmanību.