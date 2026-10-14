Vienas kļūdas dēļ mājokļu īpašnieki Latvijā zaudē līdz pat 30% no sava īpašuma vērtības
Ekspluatācijā nenodota privātmāja var būtiski zaudēt savu tirgus vērtību – tās cena var samazināties pat par 30%. Šādu īpašumu īpašniekiem jārēķinās arī ar šaurāku potenciālo pircēju loku.
Kā norāda bankas "Citadele" eksperti, ar ekspluatācijā nenodotām ēkām bankas visbiežāk saskaras, izskatot pieteikumus nekustamā īpašuma iegādes finansēšanai. Ja privātmāja nav nodota ekspluatācijā vai joprojām ir reģistrēta kā jaunbūve, hipotekārā kredīta saņemšana var būt sarežģītāka. Tas savukārt sašaurina potenciālo pircēju loku un var apgrūtināt īpašuma pārdošanu.
"Nekustamais īpašums ar pienācīgi nesakārtotu dokumentāciju potenciālajam pircējam rada riskus. Piemēram, var būt nepieciešama papildu pārbūve vai jauna projekta izstrāde, kas var radīt ievērojamus neparedzētus izdevumus," skaidro eksperti.
Tomēr bankas ar ekspluatācijā nenodotām privātmājām saskaras salīdzinoši reti – šādi īpašumi veido līdz 5% no visiem potenciālajiem darījumiem. Šādas problēmas retāk sastopamas privātmājām, kas uzbūvētas pēdējo piecu līdz desmit gadu laikā.
Vecākos nekustamajos īpašumos vai to pārbūves laikā gadu gaitā biežāk tiek veiktas dažādas izmaiņas, kas nav pilnībā saskaņotas vai atspoguļotas dokumentācijā. Tas var attiekties gan uz saimniecības ēkām, pirtīm, pagrabiem un siltumnīcām, gan uz piebūvēm, pārbūvētiem bēniņiem vai papildus izbūvētiem stāviem.
"Jo ilgāks laiks pagājis kopš ēkas uzcelšanas, jo lielāka iespēja, ka tajā veiktas kādas izmaiņas bez pilnīgas saskaņošanas. Rezultātā īpašniekam var nākties atkārtoti iziet daļu no ēkas nodošanas ekspluatācijā procedūras, precizējot būvprojektu un sakārtojot dokumentāciju atbilstoši īpašuma faktiskajam stāvoklim," norāda speciālisti.