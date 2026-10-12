“airBaltic” zaudējumi strauji pieauguši - pusgadā tie sasnieguši 128,2 miljonus eiro
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" koncerna zaudējumi šogad pirmajā pusgadā bija 128,2 miljoni eiro, salīdzinot ar 1,7 miljonu eiro zaudējumiem 2025. gada pirmajā pusgadā, informēja "airBaltic" pārstāvji.
Šī gada otrajā ceturksnī "airBaltic" ieņēmumi sasniedza EUR 250,1 miljonu, kas ir par 15,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Pieaugumu veicināja augstāks biļešu ienesīgums, lielāks pārvadāto pasažieru skaits un ACMI darbības pieaugums. "airBaltic" savā maršrutu tīklā pārvadāja 1,41 miljonu pasažieru, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kopējais veikto lidojumu skaits, ieskaitot ACMI nomas pakalpojumus, pieauga par 19,1% – līdz 27,2 tūkstošiem.
Tomēr konflikta eskalācija Tuvajos Austrumos radīja sarežģītāku darbības vidi un ietekmēja rentabilitāti. Degvielas izmaksas 2026. gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn pieauga par 79,6%, sasniedzot EUR 66,1 miljonu, savukārt inflācijas dēļ pieauga arī personāla, oglekļa emisiju kvotu un citas darbības izmaksas. Gaisa telpas izmantošanas ierobežojumu rezultātā "airBaltic" bija spiesta izmantot garākus lidojumu maršrutus, kā arī tika pārtraukti lidojumi uz Telavivu un Dubaiju. Reaģējot uz augstākām degvielas cenām, "airBaltic" nācās koriģēt vasaras sezonas kapacitāti, atceļot aptuveni 5,7% no sākotnēji plānotā marta–oktobra lidojumu grafika. Augstāku aviācijas degvielas cenu kopējā ietekme uz 2026. gada otrā ceturkšņa finanšu rezultātiem ir aptuveni 29,3 miljoni eiro.
Neskatoties uz ieņēmumu pieaugumu, augstākas darbības izmaksas negatīvi ietekmēja uzņēmuma rentabilitāti. Šādos apstākļos koriģētā EBITDAR peļņa 2026. gada otrajā ceturksnī bija EUR 27 miljoni salīdzinājumā ar EUR 55,2 miljoniem gadu iepriekš, savukārt neto zaudējumu rādītājs sasniedza EUR 58,1 miljonu (salīdzinājumā ar EUR 27,6 miljonu peļņu 2025. gada otrajā ceturksnī). Neto rezultātu ietekmēja arī ārvalstu valūtas kursu svārstības, lielākas nolietojuma izmaksas flotes pieauguma dēļ un augstākas finansēšanas izmaksas.
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Erno Hildēns (Erno Hildén), "airBaltic" prezidents un izpilddirektors: “Aviācijas nozare joprojām saskaras ar būtisku ārējo faktoru spiedienu, tostarp vēsturiski augstām aviācijas degvielas cenām, kas ietekmē lidsabiedrības visā nozarē. Pašreizējā darbības vide prasa lielāku disciplīnu un mērķtiecību uzņēmuma vadībā. Mūsu prioritāte ir stiprināt "airBaltic" finanšu pamatus un veidot noturīgāku darbības modeli, īpašu uzmanību pievēršot efektivitātei, ilgtspējīgai rentabilitātei un finanšu stabilitātei. Nesen izziņotais jaunais biznesa plāns iezīmē skaidru ceļu šo mērķu sasniegšanai, vienlaikus saglabājot "airBaltic" būtisko lomu Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamības nodrošināšanā.”
Aplūkojot 2026. gada pirmā pusgada rezultātus, "airBaltic" ieņēmumi sasniedza EUR 399,2 miljonus, kas ir par 14,2% vairāk nekā gadu iepriekš. Ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem pieauga par 7,4%, savukārt no ACMI nomas pakalpojumiem – par 36,5%. "airBaltic" savā maršrutu tīklā 2026. gada pirmajā pusgadā pārvadāja 2,5 miljonus pasažieru, kas ir par 3,9% vairāk nekā gadu iepriekš.
Šī gada pirmajā pusgadā "airBaltic" rentabilitāti negatīvi ietekmēja augstākas darbības izmaksas, un koriģētā EBITDAR peļņa samazinājās līdz EUR 34 miljoniem salīdzinājumā ar EUR 50,9 miljoniem 2025. gada pirmajā pusgadā. Uzņēmuma neto zaudējumi sasniedza EUR 128,2 miljonus, kamēr gadu iepriekš tie bija EUR 1,7 miljoni. Rezultātus būtiski ietekmēja ārvalstu valūtas kursu svārstības – 2025. gada pirmajā pusgadā tās nodrošināja EUR 65,7 miljonu peļņu, bet šā gada pirmajā pusgadā radīja EUR 21,2 miljonu neto zaudējumus. Tos palielināja arī lielāks nolietojums saistībā ar flotes paplašināšanu un augstākas finansēšanas izmaksas.
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Kopumā 2026. gada pirmajā pusgadā "airBaltic" veica 42,3 tūkstošus lidojumu jeb par 16,2% vairāk nekā gadu iepriekš. Lidsabiedrības maršrutu tīklā lidojumu skaits pieauga par 5,0% līdz 24,0 tūkstošiem, bet ACMI lidojumu skaits – par 35,0% līdz 18,3 tūkstošiem. Otrajā ceturksnī vidēji tika iznomātas aptuveni 26 lidmašīnas, salīdzinot ar 19 lidmašīnām gadu iepriekš. Savukārt vietu piepildījums nedaudz samazinājās – no 78,2% 2025. gada pirmajā pusgadā līdz 77,3% šā gada attiecīgajā periodā.
Šajā periodā būtiski uzlabojās arī flotes pieejamība. Visa pirmā pusgada laikā "airBaltic" nebija nevienas lidmašīnas, kas nevarētu veikt lidojumus Pratt & Whitney dzinēju problēmu dēļ, salīdzinot ar vidēji 11 lidmašīnām 2025. gada pirmajā pusgadā.