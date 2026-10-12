2026. gadā izsniegtas vairāk nekā 20 fintech licences: LIAA ārvalstu pārstāvji gatavojas piesaistīt Latvijai nākamos uzņēmumus
Rīgā, 7. oktobrī FinTech Latvija asociācija (FLA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) rīkoja darbnīcu LIAA ārvalstu pārstāvjiem. Tieši viņi bieži ir pirmie, ar kuriem runā ārvalstu fintech uzņēmums, kas izvēlas savu bāzi Eiropas Savienībā. Darbnīcā viņi saņēma faktus un argumentus, kāpēc licence Latvijā ir ātrs un uzticams ceļš uz Eiropas tirgu.
Darbnīca notika īstajā brīdī, jo interese par Latviju kā fintech jurisdikciju aug. Kopš 2026. gada sākuma Latvijas Banka fintech uzņēmumiem izsniegusi vairāk nekā 20 licences –maksājumu iestādēm, pūļa finansējuma platformām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Daudzi citi uzņēmumi šobrīd ir licencēšanas posmā vai pirmslicencēšanas konsultācijās.
Tīna Lūse, FinTech Latvija asociācijas vadītāja: "Mēs vēlamies, lai Latvijas fintech nozare augtu un kļūtu stiprāka. Tāpēc asociācija aktīvi strādā, lai uzņēmumi, regulators un valsts iestādes rīkotos saskaņoti un virzītos uz kopīgu mērķi. Ārvalstu uzņēmums, kas izvēlas, kur ienākt ES, bieži vispirms runā tieši ar LIAA pārstāvjiem. Ja viņi var droši apliecināt, ka licenci Latvijā iespējams saņemt dažos mēnešos un regulators ir atvērts sarunām, Latvija tiek nopietni apsvērta.”
Nozare, kas pelna pasaulē un maksā nodokļus Latvijā
Latvijā darbojas 127 fintech uzņēmumi. 2024. gadā beigām tie nodarbināja 3 644 cilvēkus – par 9% vairāk nekā gadu iepriekš. Nozares uzņēmumu kopējais apgrozījums Latvijā sasniedza gandrīz €372 miljonus, bet peļņa – €97 miljonus. Valsts budžetā tie iemaksāja vairāk nekā €91 miljonu nodokļos – par 28% vairāk nekā 2023. gadā.
Latvija ir vieta, no kuras fintech uzņēmumi iekaro pasaules tirgus: šeit tie saņem licenci un veido komandu, bet klientus apkalpo visā Eiropā un ārpus tās. Latvijā licencētajās investīciju platformās iegulda vairāk nekā 800 000 cilvēku no ārvalstīm, visvairāk no Vācijas. Caur šīm platformām kopā ieguldīti vairāk nekā 13 miljardi eiro, un tās apkalpo gandrīz ceturtā daļa Eiropas savstarpējo aizdevumu tirgus.
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Arī lielākās fintech grupas ar galveno biroju Rīgā strādā daudzās valstīs – lielākā no tām pat 17 valstīs trīs kontinentos. Divu lielāko grupu ienākumi 2025. gadā kopā pārsniedza pusmiljardu eiro. Tas ir vairāk nekā visas nozares apgrozījums Latvijā, tāpēc, ieskaitot darbu ārzemēs, nozares kopējais apgrozījums varētu būt pat divreiz lielāks.
Latvijas priekšrocības salīdzinājumā ar citām ES jurisdikcijām
• Pieejams regulators. Latvijas Bankas Inovāciju centrs, regulatīvā smilškaste un bezmaksas pirmslicencēšanas konsultācijas. Ja dokumenti sagatavoti kvalitatīvi, licenci var saņemt 2–3 mēnešos pēc pilna komplekta iesniegšanas.
• Uzticama jurisdikcija. Latvija bija pirmā valsts, ko MONEYVAL novērtēja jaunajā, 6. kārtā. Augstu vai būtisku efektivitātes vērtējumu tā saņēma 10 no 11 rādītājiem.
• Vietējie talanti. Vairāk nekā 90 Latvijas fintech uzņēmumu ir Latvijas izcelsmes, un nozare balstās vietējā finanšu un tehnoloģiju kompetencē.
Santa Purgaile, Latvijas Bankas prezidenta vietniece: "Prasības ir vienotas visā Eiropas Savienībā, taču Latvijas Banka nodrošina to, ka licencēšanas process ir saprotams un raits, kā arī tiek sniegts viss nepieciešamais konsultatīvais atbalsts. Jau pirmslicencēšanas konsultācijās uzņēmumi precīzi uzzina, ko no tiem sagaidām, tāpēc labi sagatavotu pieteikumu varam izskatīt dažos mēnešos. Ar Latvijas Bankas licenci uzņēmums var strādāt visā Eiropas Savienībā, un tās vērtību vairo arī starptautiski augstu novērtētā Latvijas sistēma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai.”
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Darbnīca palīdz īstenot Latvijas finanšu tehnoloģiju nozares attīstības stratēģiju 2025.–2027. gadam. Līdz 2027. gada beigām fintech uzņēmumu skaitu paredzēts palielināt par 30%, piesaistītās investīcijas – par 15%, bet darbavietu skaitu nozarē – par 18%. FLA un LIAA cieši sadarbojas, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē un attīstītu fintech nozari Latvijā. Kopā tās piedalās daudzos starptautiskos pasākumos – gan ar Latvijas stendiem nozares izstādēs, gan tirdzniecības misijās –, un tas stiprina Latvijas fintech ekosistēmas atpazīstamību pasaulē. Nākamie kopīgie soļi – Money20/20 Europe 2027 Amsterdamā un vizītes uz Vāciju, Austriju un Franciju.
"Latvijā ir zinoši finanšu un tehnoloģiju speciālisti un uzņēmumi, kas veiksmīgi strādā starptautiskajos tirgos. Vēlamies, lai šeit darbību attīstītu arī jauni ārvalstu finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, radot labi atalgotas darbavietas un palielinot pakalpojumu eksportu. Izvēloties darbības vietu Eiropā, uzņēmumiem ir svarīgi saprast, kā saņemt licenci, atrast darbiniekus un attīstīt biznesu. Mūsu ārvalstu pārstāvji bieži ir viņu pirmais kontakts ar Latviju. Jo konkrētāk varam atbildēt uz šiem jautājumiem, jo lielākas ir iespējas, ka uzņēmums izvēlēsies Latviju,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Jaunākos nozares datus FLA publiskos ikgadējā pārskatā Fintech Pulse 2026, ko prezentēs 27. novembrī.